Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал свой товарный знак.

В апреле прошлого года Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент в апреле 2025 года – в качестве логотипа он выбрал свой силуэт в момент отражения пенальти ногой в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 . Согласно заявке, под собственным брендом голкипер планировал выпускать целый ряд изделий, в частности, гимнастические купальники, валенки, муфты, а также игрушки, одежду, безалкогольные напитки.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента, в апреле этого года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Акинфеева . Таким образом, процесс регистрации занял один год.

Теперь с этим товарным знаком Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.

«РИА Новости» называет этот товарный знак «нога бога», но не уточняет, зарегистрирован ли он под таким названием.

Заявка на товарный знак Акинфеева в 2025 году. Изображение: t.me/offsider