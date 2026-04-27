  • Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал свой товарный знак.

В апреле прошлого года Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент в апреле 2025 года – в качестве логотипа он выбрал свой силуэт в момент отражения пенальти ногой в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Согласно заявке, под собственным брендом голкипер планировал выпускать целый ряд изделий, в частности, гимнастические купальники, валенки, муфты, а также игрушки, одежду, безалкогольные напитки.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента, в апреле этого года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Акинфеева. Таким образом, процесс регистрации занял один год.

Теперь с этим товарным знаком Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.

«РИА Новости» называет этот товарный знак «нога бога», но не уточняет, зарегистрирован ли он под таким названием.

Заявка на товарный знак Акинфеева в 2025 году. Изображение: t.me/offsider

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Надо зарегистрировать силуэт как он сидя на носилках орёт)))
И надпись: «Непереводимая игра слов на латышском»
Веллитон переведет...
так же Акинфеев зарегистрировал цифру "43"
Это для коллаборации с Найк, а то Адидас.
цифр много и все они разные. Например,
ФК локомотив в ЛЧ:
всего матчей - 56
Игорь Акинфеев в ЛЧ
всего матчей - 75.
Теперь любой вратарь в России, кто отобьет пенальти подобным образом, получит штраф за нарушение авторских прав :)
🤣🤣🤣🤣🤣
А гениальный перфоманс с Кореей тоже будет запатентован?
8 лет прошло, а все мусолим победу над выдохшейся Испанией.
Кстати если обзор евро08 посомтреть, первая игра с Испанией была не так уж и катастрофична, пару штанг было, гол Фабрегаса из офсайда. на 3-2, 2-2 могли натянуть. в 1/2 конечно разгром тотальный.
Так и то в полуфинале только во втором тайме посыпались .В целом это была лучшая Российская сборная
Какой силуэт зарагестрирует Дзюба?
Незаслуженно забытый комент 🤣🤣
Я просто поздно в новость зашёл)
Подкорректированная эмблема Бундеслиги
ждем галоши с эмблемой
Картинка не кажется удачной, ее легко перепутать с нападающим, тянущимся за мячом
Комментарий удален пользователем
Если ты когда-нибудь играл в футбол и оказывался в описанной мною ситуации, пытаясь дотянуться до мяча ногой, то наверняка знал бы, что руки твои будут растопырены в разные стороны в попытке поймать баланс тела и не распластаться на земле. Так что, при обзоре под углом это очень даже похоже. И перчатки на руках небольшие, едва заметны издалека
Стоп! Это же значок Бундеслиги!
