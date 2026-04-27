Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал свой товарный знак.
В апреле прошлого года Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент в апреле 2025 года – в качестве логотипа он выбрал свой силуэт в момент отражения пенальти ногой в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Согласно заявке, под собственным брендом голкипер планировал выпускать целый ряд изделий, в частности, гимнастические купальники, валенки, муфты, а также игрушки, одежду, безалкогольные напитки.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента, в апреле этого года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Акинфеева. Таким образом, процесс регистрации занял один год.
Теперь с этим товарным знаком Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.
«РИА Новости» называет этот товарный знак «нога бога», но не уточняет, зарегистрирован ли он под таким названием.
Заявка на товарный знак Акинфеева в 2025 году. Изображение: t.me/offsider
Кстати если обзор евро08 посомтреть, первая игра с Испанией была не так уж и катастрофична, пару штанг было, гол Фабрегаса из офсайда. на 3-2, 2-2 могли натянуть. в 1/2 конечно разгром тотальный.
