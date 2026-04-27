  • Шамиль Газизов: «Пенальти «Краснодара» получился картинным, было бы некрасиво, если бы с него забили. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает»
31

Шамиль Газизов: «Пенальти «Краснодара» получился картинным, было бы некрасиво, если бы с него забили. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает»

Газизов: пенальти «Краснодара» был картонным.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Краснодара» в матче 27-го тура Мир РПЛ.

На 35-й минуте встречи форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.

«На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали – вопросов нет. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает.

Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу», – сказал Газизов.

ребят, вы хоть немного объективности оставьте в своём сердце

здесь - чистый пенальти (игрок явно держал Кордобу, который рвался к мячу)

вне зависимости от клубных пристрастий и прочего - нужно оставаться человеком
Ответ Евгений Кузнецов
Не, там формальный повод был железный, поэтому не отменили. Но упал Кордоба в тот момент как раз, когда защитник руки убрал. Он точно дорисовал. Но защитник до этого тоже держал, потом хотел вовремя отпустить. Т.е. защитник хитрит и играет грязно, нападающему тоже только это и остается. В целом, вопросов быть не должно, ИМХО.
Да ты че!?
А вчера тут окончательно уже местная братва решила, что Галицкий заносит, а Краснодар-кабинетный пичиньон))))
Год всего прошел, сообщество переобулось в прыжке
Газизов сам мастер рисования на салфетках.
Ну рукой хватал же, он и упал. Все правильно сделал. Поддерживаю.
Игровой момент ,держал ,но там не было сильного рывка или толчка , позорно что у нас такие пенальти ставят. В конце сезона много вопросов к судейству, такие мутные пенальти
да никаких вопросов к судейству нет
с ними все понятно, в каждом туре скандалы в пользу одной команды
руками держал, к мячу не пустил, пробить не дал с 10 метров, но потом же отпустил, да и Кордоба бугай, поэтому - игровой момент, нарушения нет, не пенальти
Этот проходимец Газизов ещё в футболе?
Газизов говорит так, будто из-за этого пенальти они и проиграли )
Что еще за скобочки?!
Газизов состоявшийся художник. Его полотна уходят за баснословные деньжища!
Судья сломал нам игру! Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда. Арсен Найденов
Лучше бы защитникам своим объяснил, что так в штрафной нельзя играть. Абсолютно наглая задержка игрока в штрафной наказывалась 11метровым, что в ворота Краснодара в матче с Ростовом, что в ворота Спартака в матче с Зенитом, что сейчас в ворота Махачкалы. И это только то, что было относительно недавно. Но нарисован из них именно 11метровый Краснодара, всё остальное было правильным - не перепутайте.
Газизов, ты зачем ФК «Уфа» развалил? Обещал, что будет русский РБ Лейпциг, а по факту продали игроков и смылись с тонущего корабля
Зато воссоединились с Евсеевым.
и без пенальти справились 🔥
Газизов Титова на поле не видел?
