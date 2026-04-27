Шамиль Газизов: «Пенальти «Краснодара» получился картинным, было бы некрасиво, если бы с него забили. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Краснодара» в матче 27-го тура Мир РПЛ.
На 35-й минуте встречи форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
«На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали – вопросов нет. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает.
Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу», – сказал Газизов.
здесь - чистый пенальти (игрок явно держал Кордобу, который рвался к мячу)
вне зависимости от клубных пристрастий и прочего - нужно оставаться человеком
