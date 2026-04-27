  Мусаев о заменах Сперцяна: «Не стоит обращать внимание. У него энергозатратная позиция»
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1) объяснил, почему заменил полузащитника Эдуарда Сперцяна во второй игре подряд. 

«Да готов он играть 90 минут, но очень сложный график. И у него позиция энергозатратная. Он сам по себе игрок, который делает хороший объем, несмотря на то, что он играет «десятку» каждую игру. И просто нужно было, мое мнение, чуть освежить середину, но не хотелось убирать там «восьмерку» и «шестерку» — Ленини и Кривцова. Поэтому так нужно было для команды.

Эдик — наш лидер, Эдик — один из лучших игроков чемпионата, и он играет без замен практически всегда. И то, что он сегодня сыграл на девять минут меньше, думаю, на это не стоит вообще обращать внимание», — сказал Мусаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
Бережёт его, все-таки в Краснодаре короткая скамейка, да и летом, скорее всего, будут готовить его продажу в Европу
Какая продажа в Европу если здесь «бегать» 90 минут при такой интенсивности не может по мнению тренера?
Как не может, если он один из лидеров по минутам и по количеству матчей
Да и Эдик чёт не феерит.
Неприятно удивило его уход сразу в подтрибунку, не пожав никому руку, с иронической улыбкой. Что это было? Это капитан?
Не идёт игра у него, много ошибается ещё и пенальти не забил. Расстроился, на себя злится, эмоции не смог сдерживать и возможно даже специально убежал плакать(я не шучу и не накидываю), всякое бывает.
