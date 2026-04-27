Тимощук о Соболеве в клубе Федотова: «Саша еще достаточно молодой. У него есть все предпосылки расти и забивать еще больше мячей»

Тимощук о Соболеве в клубе Федотова: у него есть все предпосылки забивать еще больше.

Ассистент тренера «Зенита » Анатолий Тимощук высказался о попадании форварда петербуржцев Александра Соболева в клуб Григория Федотова .

«Конечно, это значимо. Я и вся команда его с этим поздравляем. Естественно, традиции не нарушали. Постучали чуть-чуть, чтобы он не расслаблялся.

Не так много игроков, которые достигли этой отметки. Но Саша еще достаточно молодой. И, естественно, он работает над собой с тем рвением, которое есть у него сейчас. У него есть все предпосылки расти и забивать еще больше мячей», — сказал Тимощук.