Тимощук о Соболеве в клубе Федотова: «Саша еще достаточно молодой. У него есть все предпосылки расти и забивать еще больше мячей»
Ассистент тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о попадании форварда петербуржцев Александра Соболева в клуб Григория Федотова.
«Конечно, это значимо. Я и вся команда его с этим поздравляем. Естественно, традиции не нарушали. Постучали чуть-чуть, чтобы он не расслаблялся.
Не так много игроков, которые достигли этой отметки. Но Саша еще достаточно молодой. И, естественно, он работает над собой с тем рвением, которое есть у него сейчас. У него есть все предпосылки расти и забивать еще больше мячей», — сказал Тимощук.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Согласен, вполне перспективный нап
Согласен, вполне перспективный нап
Подающий надежды
В сл году будет 30 ка, юное дарование
Пожалуй, самый мерзкий футболист в РПЛ.
вот Дзюба зрелый Соболев молодой а Дуран вьюноша?
все также подает надежды? хахахаахаха
