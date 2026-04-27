8

Булыкин о камбэках «Краснодара»: «Можно говорить о настоящем чемпионском характере»

Дмитрий Булыкин оценил волевую победу «Краснодара» в матче Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (2:1).

«Краснодар» в очередной раз показал свой класс и умение переламывать плохо складывающиеся для него матчи. В условиях такого давления и не самой длинной скамейки запасных, пропустив первыми гол и не забив пенальти, команда сумела переломить ход встречи в свою пользу. 

Причем они уже второй раз одерживает волевую победу — до этого был матч со «Спартаком». А если вспомнить, что перед этим «Краснодар» и от поражения от «Балтики» ушел на последней минуте, можно говорить о настоящем чемпионском характере. 

Не факт, что это позволит избежать осечек в последних трех турах и довести дело до второго золота подряд, но такие концовки матчей должны создать позитивный эмоциональный фон, который может помочь сохранить первое место», – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Матч не смотрел, но стало интересно чего все так ноют мол, что Краснодар за уши судьи вытащили. Посмотрели обзор и не понимаю о чем речь. Да, пенальти легковесный, но за такое сейчас ставят. Плюс пенку не забили
гол Кордобы чистый
Все, где явная ошибка, повлиявшая на результат? Удаление Миро на 95 минуте?
Ответ Roman
Питерским надо официально заявить о заговоре и сняться с чемпиона , как их красно-белым братьям
Ответ Roman
Объяснение очень простое: у других топ команд фанаты, болельщики матерые и их довольно много… так вот пока Краснодар был провинциальным клубом с интересной игрой и ни на что не претендующим (не представлял реальной угрозы для их клубов в борьбе за чемпионство), всех все устраивало. Потом первое чемпионство, тут многие поддержали потому как у самих шансов нет, кроме болельщиков Зенита и возможно часть болельщиков Динамо… А теперь что эти наглецы себе позволяют… за кубок борются, за чемпионство второй раз… Так что хейт в адрес Краснодара говорит о том, что наш клуб теперь воспринимается как серьезный соперник и претендент.
Как же хорошо Зенит отводит от себя разговоры о кабинетом чемпионстве. Перед окончанием сезона зарядили весь ресурс на помощь Краснодару, который ничего не подозревает, подошли к последним турам с разницей в одно очко, растягивая по сезону свои сомнительные победы и решения арбитров, ну и теперь дело за малым - в оставшихся турах прихлопнуть Краснодар (известно каким образом) и отметить очередное столетие под ширмой грандиозного и заслуженного чемпионства и победы над Краснодаром, который весь сезон судьи тащили к чемпионству.
В питере у глориков милеровских знатно полыхают пердаки
Ленини о «Краснодаре»: «Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины и за счет этого побеждаем»
26 апреля, 21:08
Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура – сто процентов! У «Зенита» осталось три финала, мы должны стараться выигрывать все матчи»
26 апреля, 20:04
Андрей Аршавин: «Краснодар» больше чемпионских матчей провел, чем «Зенит». Вопрос, хватит ли сил этим 11-12 футболистам, не случится ли что-нибудь с Кордобой»
26 апреля, 19:34
