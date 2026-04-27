Булыкин о камбэках «Краснодара»: «Можно говорить о настоящем чемпионском характере»

Булыкин о камбэках «Краснодара»: настоящий чемпионский характер.

Дмитрий Булыкин оценил волевую победу «Краснодара » в матче Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (2:1).

«Краснодар» в очередной раз показал свой класс и умение переламывать плохо складывающиеся для него матчи. В условиях такого давления и не самой длинной скамейки запасных, пропустив первыми гол и не забив пенальти, команда сумела переломить ход встречи в свою пользу.

Причем они уже второй раз одерживает волевую победу — до этого был матч со «Спартаком». А если вспомнить, что перед этим «Краснодар» и от поражения от «Балтики» ушел на последней минуте, можно говорить о настоящем чемпионском характере.

Не факт, что это позволит избежать осечек в последних трех турах и довести дело до второго золота подряд, но такие концовки матчей должны создать позитивный эмоциональный фон, который может помочь сохранить первое место», – сказал бывший нападающий сборной России.