«Интер» может стать чемпионом еще до своего следующего матча – если «Наполи» проиграет «Комо», а «Милан» потеряет очки с «Сассуоло»
Команда Кристиана Киву лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков после 34 туров. Она опережает «Наполи» на 10 очков, а «Милан» – на 12.
Следующие матчи эти команды проведут на следующих выходных: 2 мая «Наполи» сыграет с «Комо», а 3-го «Милан» встретится с «Сассуоло». В этот же день «Интер» будет противостоять «Парме». При этом игра «нерадузурри» начнется позднее, чем матч «россонери».
Таким образом, если неаполитанцы в следующую субботу потерпят поражение, а «Милан» сыграет вничью или проиграет в воскресенье, «Интер» станет чемпионом еще до начала своей игры.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33882 голоса
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
24 комментария
Всех интеристов с победой!!! Очень рад за команду после прошлого разочаровавшего сезона.
Возможно, станут чемпионами вылетевшими в серию Б 😬
Ждём
Это не про Интер
Достаточно просто победить дома Парму и не оглядываться на результаты других команд.
Несмотря на зубаскальство комментаторов некоторых ... Интер с чемпионством!!!
Кто-то сомневался?
Тикус опять форму набрал
Ну в Наполи я верю, а вот в Милан едва. Раскатают Сассуоло.
Интер все равно после этого тура станет чемпионом, а болелы блюве будут плакать
