«Интер» может стать чемпионом еще до своего следующего матча – если «Наполи» проиграет «Комо», а «Милан» потеряет очки с «Сассуоло»

«Интер» может стать чемпионом Италии еще до того, как проведет свой следующий матч.

Команда Кристиана Киву лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков после 34 туров. Она опережает «Наполи » на 10 очков, а «Милан » – на 12.

Следующие матчи эти команды проведут на следующих выходных: 2 мая «Наполи» сыграет с «Комо », а 3-го «Милан» встретится с «Сассуоло ». В этот же день «Интер » будет противостоять «Парме». При этом игра «нерадузурри» начнется позднее, чем матч «россонери».

Таким образом, если неаполитанцы в следующую субботу потерпят поражение, а «Милан» сыграет вничью или проиграет в воскресенье, «Интер» станет чемпионом еще до начала своей игры.