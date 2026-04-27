Ленини о «Краснодаре»: «Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины и за счет этого побеждаем»
Ленини: «Краснодару» не помогают ни судьи, ни кто-либо еще.
Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини не считает, что судьи помогают его команде.
«Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины и за счет этого побеждаем. Следуем своей цели – выигрывать. Наш характер и наши качества на поле позволяют нам набирать очки.
Бывают сложные игры, но мы всегда стараемся быть сильнее соперника. Никто нам не помогает, все игры – это наша работа. Стараемся побеждать, чтобы оставаться на первом месте», – сказал Ленини.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 60 очков после 27 туров, и опережает «Зенит» на 1 балл.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Артём Чистяков: "А вот сейчас обидно было".
VAR — Павел Шадыханов Чистякову усмехаясь: "Мда уж". )
Любопытно, как бы сейчас себя повел.