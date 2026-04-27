  • Ленини о «Краснодаре»: «Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины и за счет этого побеждаем»
61

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини не считает, что судьи помогают его команде. 

«Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины и за счет этого побеждаем. Следуем своей цели – выигрывать. Наш характер и наши качества на поле позволяют нам набирать очки.

Бывают сложные игры, но мы всегда стараемся быть сильнее соперника. Никто нам не помогает, все игры – это наша работа. Стараемся побеждать, чтобы оставаться на первом месте», – сказал Ленини.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 60 очков после 27 туров, и опережает «Зенит» на 1 балл. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
На воре и шапка горит
Как можно Ленину не верить !?
Это не чистый Ленин,а лишь его коренной потомок.
Единая команда с Левниковым, Абросимовым, Сухим, Чистяковым и прочими 💪💪💪
Ленини: "Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого."
Артём Чистяков: "А вот сейчас обидно было".
VAR — Павел Шадыханов Чистякову усмехаясь: "Мда уж". )
Интересно, если ’’Краснодар’’ станет чемпионом у кого-нибудь из журналистов хватит яиц Мусаева про судейский фактор спросить? После прошлого сезона он аж на говно изошел после такого вопроса, что само по себе весьма наглядно было.
Любопытно, как бы сейчас себя повел.
А Семака спрашивали?
Не получаем, но расписываемся
Мы как команда едины (с судьей) и за счет этого побеждаем. Наш характер и наши качества (в совокупности с левыми пенками и слепыми арбитрами) позволяют нам набирать очки
Он просто не знает или придуривается?)
Комментарий скрыт
угу, 7 очков в прошлом сезоне и 13 ключевых ошибок в пользу Краснодара, в этом как жареным запахло, опять включился тот самый "чемпионский" режим, вся страна называет вас судейским чемпионом, а вам смешно, смейтесь дальше)
Краснодар играет навесами на кучу в толкотню. Успеть раньше защитника прртолкнуть в ворота. Примитивный футбол.Только в РПЛ можно так набирать очки. Скучная игра у Краснрдара. Еще чемпионами станут,какой-то ужас.
Зенитька с вялым, анабиозным ползаньем по полю 45 милионных мастеров жогабаниты лучше? Наверное тем, что там Соболев зрелище даёт?
А в, Какой Футбол - Играет Зенит . Имея Два равноцентных Составов ? Позорней не Бывает !
"На воре шапка горит" - русская поговорка.
Самая большая претензия к судьям, что они дают игрокам Краснодара толкаться, хватать игроков соперника за майки, бить соперника по ногам, в корпус и в голову. Такая политика существует и для некоторых других команд.
