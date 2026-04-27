Фанаты «Милана» вновь освистали Леау во время замены в матче с «Юве». Вингер не забивает 6 игр подряд
Фанаты «Милана» вновь освистали Рафаэла Леау.
Болельщики «Милана» освистали Рафаэла Леау при замене в матче с «Ювентусом».
Игра 34-го тура Серии А на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 0:0. Леау был заменен на 80-й минуте встречи – вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.
В момент, когда португальский вингер покидал поле, фанаты «Россонери» освистали его. Ранее в адрес Леау свистели после домашнего матча «Милана» против «Удинезе» в 32-м туре (0:3).
В текущем сезоне Леау забил 9 мячей в Серии А – больше всех в команде, однако в последних шести играх португалец отметился лишь одним ассистом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
А все накинулись на Леао.Чего они ждут не от профильного нападающего?до него мяч доходит один раз из десяти атак.Если это можно атаками назвать