Фанаты «Милана» вновь освистали Леау во время замены в матче с «Юве». Вингер не забивает 6 игр подряд

Болельщики «Милана» освистали Рафаэла Леау при замене в матче с «Ювентусом ».

Игра 34-го тура Серии А на «Сан-Сиро » завершилась со счетом 0:0. Леау был заменен на 80-й минуте встречи – вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.

В момент, когда португальский вингер покидал поле, фанаты «Россонери» освистали его. Ранее в адрес Леау свистели после домашнего матча «Милана » против «Удинезе» в 32-м туре (0:3).

В текущем сезоне Леау забил 9 мячей в Серии А – больше всех в команде, однако в последних шести играх португалец отметился лишь одним ассистом.