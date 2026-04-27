  • Фанаты «Милана» вновь освистали Леау во время замены в матче с «Юве». Вингер не забивает 6 игр подряд
Фанаты «Милана» вновь освистали Леау во время замены в матче с «Юве». Вингер не забивает 6 игр подряд

Фанаты «Милана» вновь освистали Рафаэла Леау.

Болельщики «Милана» освистали Рафаэла Леау при замене в матче с «Ювентусом».

Игра 34-го тура Серии А на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 0:0. Леау был заменен на 80-й минуте встречи – вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.

В момент, когда португальский вингер покидал поле, фанаты «Россонери» освистали его. Ранее в адрес Леау свистели после домашнего матча «Милана» против «Удинезе» в 32-м туре (0:3).

В текущем сезоне Леау забил 9 мячей в Серии А – больше всех в команде, однако в последних шести играх португалец отметился лишь одним ассистом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
Там надо Аллегри освистывать,Милан играет в такую отвратительную игру.

А все накинулись на Леао.Чего они ждут не от профильного нападающего?до него мяч доходит один раз из десяти атак.Если это можно атаками назвать
Там надо Аллегри освистывать,Милан играет в такую отвратительную игру. А все накинулись на Леао.Чего они ждут не от профильного нападающего?до него мяч доходит один раз из десяти атак.Если это можно атаками назвать
И кстати сегодня он не плохо играл, просто на нем висело по 2-3 игрока
Не знаю,на что надеюсь когда смотрю матч Милана,но практически каждую игру выключаю после первого тайма
Не знаю,на что надеюсь когда смотрю матч Милана,но практически каждую игру выключаю после первого тайма
У нас это было при Максе
Интересно они знают что помимо Рафы есть еще 4 нападающих которые тоже не забирают в какой уже игре.
До первого гола потом опять лизать будет
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
25 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
38 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем