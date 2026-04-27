Неймар не явился на тренировку «Сантоса» без объяснения причин

Неймар пропустил тренировку без объяснения причин.

Как сообщает ESPN, в воскресенье на базе клуба проводили занятие игроки, которые не принимали участие в выездном матче с «Баией» в 13-м туре чемпионата Бразилии (2:2). Неймар должен был прийти на тренировку, но пропустил ее без объяснения причин.

Клуб уже связался с футболистом и его представителями, чтобы выяснить причину отсутствия Неймара.

29 апреля «Сантос» встретится с «Сан-Лоренсо» в Копа Судамерикана.