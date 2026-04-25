Бруну о ЧМ-2026: «Надеюсь, сможем выиграть для Португалии и ради того, что Роналду дал футболу и миру»
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, представляющий «Манчестер Юнайтед», рассказал о желании выиграть ЧМ-2026, в том числе и для Криштиану Роналду.
«Было бы потрясающе выиграть чемпионат мира вместе с Криштиану. Очень надеюсь, что мы сможем это осуществить не только ради Португалии, но и ради всего того, что Криштиану дал футболу и миру», – заявил Бруну Фернандеш в интервью Уэйну Руни.
«Очень бы хотел, чтобы вы с Криштиану выиграли чемпионат мира. Отправляйтесь туда и наслаждайтесь. Получайте удовольствие. И я надеюсь, что у вас все получится», – ответил Руни.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Ради великого Эйсебио!
Лучший португалец за последние 6, 7 лет. Бруно способен это сделать, если ему не помешает 🐫.
