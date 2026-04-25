  • «Я получил 300 тысяч долларов от Adidas за ничью с Германией на Евро-92. А сейчас у меня военная пенсия 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД». Бышовец о деньгах
«Я получил 300 тысяч долларов от Adidas за ничью с Германией на Евро-92. А сейчас у меня военная пенсия 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД». Бышовец о деньгах

Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец рассказал о своей пенсии. 

«Как мне живется сейчас? Ну если я в 1992 году получил 300 тысяч долларов по контракту от Adidas за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы. У меня же были хорошие контракты [в годы работы тренером].

А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД», – сказал Бышовец.

А сколько от игроков получил за попадание в состав, не хочешь посчитать?
а я другое увидел неужели опера,следователи работавшие сутками получают такие малюсенькие пенсии.
у меня мать пол жизни в НИИ проработала

17 Пенсия

так что 30 - это еще отлично, если сравнивать
Не узнаю Спортс. Заголовок должен был быть " за сдачу матча с Германией я получил 300 тысяч долларов"
За "сдачу" - это уголовно наказуемая клевета. А вот "Бышовец получил 300к от немецкой компании за результат матча с Германией" - норм)
Помню ту игру. Наши должны были их грохнуть. Были же времена.... Да еще и при мне. Жаль нынешних болел, которым обеспечен просиотр лохотрона
Надеюсь, что Анатолий Федорович надежно вложил 300 косых евро, а военная пенсия у него чисто на карманные расходы.
Нападающий от Бога - до сих пор помню его гол Бельгии на ЧМ 1970
учитывая то, что у него особняк в Кратово неподалеку от резиденции Шишкана, могу предположить что Светоч не бедствует
Комментарий скрыт
Он ######(врёт). Пенсия у него больше.
И потом благополучно слили в матче с не мотивированной Шотландией, которая и сама теряла свой футбол.
0-3.
А кто слил ? Колосков , Ммзайличенко , Кузнецов - игравшие в Шотландии ? Бышовец ? Или все вместе ?
Или пьяные шотландцы ?
А кто не слил?
Колосков, Михайличенко, Бышовец?
Кто?
А вот он почему везде и у всех,деньги клянчил и вымогал.
Он мент!
Комментарий скрыт
в 92м на это можно было половину Москвы купить....
Не совсем так. Оно конечно, это в 1992 году были огромные деньги, но половину Москвы на них купить было уже нельзя. На эти деньги можно было взять 12-15 двухкомнатных квартир в среднем по качеству московском районе. Такая квартира стоила тогда +- 20000 долларов и это казалось дико дорого, потому что еще за пару лет до этого, при советской еще власти (власти рабочих и крестьян) квартиры на валюту стоили гораздо дешевле. Разница была еще в том, что в стране советов квартиры можно было покупать только с совершенно законной, т.е. полученной за работу за границей или выплаченную в виде гонорара валюту, которая лежала во ВнешТоргБанке. А после уже можно было покупать на валюту, заработанную любым способом. Проверки были чисто символическими.

А вот про валютные цены на московские квартиры при советской власти мало кто знает. Я знаю и могу рассказать; возможно, это будет любопытно. Хочу подчеркнуть, что все цифры конца 80-х годов абсолютно точные.

Тогда, как многие помнят, получить квартиру от государства было крайне проблематичнно. Сложно было даже вступить в кооператив и купить квартиру, поскольку это было связано с массой условий. Но существовали так называемые "валютные" дома, которые строил Внешпосылторг, и их можно было легко купить, если у человека была законная валюта.

Такая была у моего папы, который тогда издал в ФРГ две свои толстые научные книги. Большую часть, естественно, удержало государство, но то, что было выплачено, выглядело сумасшедшими деньгами. Это было чуть более 20000 долларов. Немало и по нынешним временам, то тогда это была просто невероятная сумма. И мы в самом конце 80-х пошли с папой во Внешпосылторг по адрксу Марксистская 5, чтобы купить мне квартиру. Сразу скажу, не вдаваясь в подробности, что мы ее так и не купили, потому что по идиотским тогдашним правилам нам ее не продали. При случае могу рассказать, почему, но пока ограничусь ценовыми вопросами.

Валютные дома располагались в очень хороших районах Москвы. Они были очень качественными и достаточно большими. Квартиры были 1-, 2- и 3-комнатные. 4-комнатных не было, тогда это был уже совсем номенклатурный уровень. Цены на них выражались в так называемых "инвалютных" рублях, в природе не существоваших и используемых только в рассчетах. Официальный курс валюты регулярно публиковался в газете "Известия" и согласно ему 1 доллар тогда стоил примерно 0,65 инвалютных рубля или 65 копеек, немецкая марка ФРГ примерно 30 копеек, французский франк 10-12 копеек. А марка ГДР была по этому курсу дороже западной - около 40 копеек. Это кажется диким, но дело тут вот в чем.

До самого конца 80-х иметь валюту на руках запрещалось. Ее можно было получить при выезде за границу, но внутри страны валюту меняли на чеки Внешпосылторга по курсу - но с разными коэффициентами за разные типы валют. Валюта развитых капстран (США, ФРГ, Япония...) менялась с коэффициентом 4,6. Развивающиеся страны (Алжир, индия) имели коэффициент 2, а у соцстран был коэффициент 1. Таким образом, за "дешевую" марку ФРГ давали 0,30х4,6=1,38 чека, а за более "дорогую" марку ГДР всего 0,4 чека. А доллар тогда стоил 0,65х4,6=~3 чека.

За валютную квартиру надо было сразу заплатить 50% стоимости валютой, т.е. инвалютными рублями. А вторая половина выплачивалась обычными рублями (с тем же коэффициентом) в течение 20 лет под 2% годовых. Эта вторая половина покупателями вообще в расчет не принималась. Значение имела только первая, валютная часть стоимости. И вот какая она была.

Повторю, что квартиры были в хороших районах Москвы, дома их бежевого кирпича были очень хорошие, так называемого "Цэковского типа". В квартирах были большущие балконы, кухни по 10, 12 и 14 кв. метров, широкие коридоры, какие-то холлы, а в 2-х и 3-х комнатных квартирах было по два сортира и ванных. А первая, валютная половина, была такой:

1-комнатная - 1100 инвалютных рублей;
2-комнатная - 1700 инвалютных рублей;
3-комнатная - 2200 инвалютных рублей.

Каждый может разделить указанные цифры на 0,65 и узнать, сколько это было в долларах. Это было 1700,
Тут картина заметно упрощена и местами просто перепутана. Во-первых, утверждение про «12–15 двухкомнатных квартир по 20 000 долларов в 1992 году» выглядит слишком линейным: рынок тогда только формировался, цены сильно гуляли по районам и типам домов, а сделки часто шли в полулегальной зоне. Усреднять их до одной «типичной» цифры — значит сгладить половину реальности.

Во-вторых, история с «валютными домами» подана так, будто это был почти свободный рынок для обладателей валюты. На деле система была куда более закрытой и зарегулированной: доступ к таким квартирам имели далеко не все, а правила распределения и допуска менялись и зависели не только от наличия денег. Сам факт, что автору «не продали по идиотским правилам», как раз противоречит тезису о простоте покупки.

Есть и путаница с курсами и «инвалютными рублями». Формально опубликованный курс и реальные соотношения ценности валюты внутри системы Внешпосылторга — это не одно и то же. Пересчитывать всё напрямую в доллары по официальному курсу — некорректно, потому что этот курс не отражал покупательную способность и был во многом условным.

Наконец, тезис о том, что «вторая половина стоимости не имела значения», тоже спорный. Да, инфляция и льготные условия делали её менее чувствительной, но полностью игнорировать её — значит ретроспективно смотреть на ситуацию уже с позиции последующих экономических реалий.

В итоге автор смешивает личный опыт, формальные правила и реальные экономические практики конца 80-х — начала 90-х, из-за чего создаётся слишком прямолинейная и местами искажённая картина.
Оно конечно, в 1992 году 300 тыщ долларов были огромные деньги, но половину Москвы на них купить было уже нельзя. На эти деньги тогда можно было взять 12-15 двухкомнатных квартир в среднем по качеству московском районе (на перефирии побольше, в центре изрядно меньше). Такая средняя квартира стоила тогда +- 20000 долларов и это казалось дико дорого, потому что еще за пару лет до этого, при советской еще власти (власти рабочих и крестьян), квартиры на валюту стоили гораздо дешевле. Разница была еще в том, что в стране советов квартиры можно было покупать только с совершенно законной, т.е. полученной за работу за границей или выплаченную в виде гонорара валюту, которая лежала во ВнешТоргБанке. А после уже можно было покупать на валюту, заработанную любым способом. Проверки были чисто символическими.

А вот про валютные цены на московские квартиры при советской власти мало кто знает. Я знаю и могу рассказать; возможно, это будет любопытно. Хочу подчеркнуть, что все цифры конца 80-х годов абсолютно точные.

Тогда, как многие помнят, получить квартиру от государства было крайне проблематичнно. Сложно было даже вступить в кооператив и купить квартиру, поскольку это было связано с массой условий. Но существовали так называемые "валютные" дома, которые строил Внешпосылторг, и в них можно было быстро и легко купить квартиру, если у человека была законная валюта.

Такая была у моего папы, который тогда издал в ФРГ две свои толстые научные книги. Большую часть, естественно, удержало государство, но то, что выплатили, выглядело сумасшедшими деньгами. Это было чуть более 20000 долларов. Немало и по нынешним временам, то тогда это была просто невероятная сумма. И мы в самом конце 80-х пошли с папой во Внешпосылторг по адресу Марксистская 5, чтобы купить мне квартиру. Сразу скажу, не вдаваясь в подробности, что мы ее так и не купили, потому что по идиотским тогдашним правилам нам ее не продали. При случае могу рассказать, почему, но пока ограничусь ценовыми вопросами.

Валютные дома располагались в очень хороших районах Москвы. Они были очень качественными и достаточно большими. Квартиры были 1-, 2- и 3-комнатные. 4-комнатных не было, потому что тогда это был уже совсем номенклатурный уровень. Цены на квартиры выражались в так называемых "инвалютных" рублях, в природе не существоваших и используемых только в рассчетах. Официальный курс валюты регулярно публиковался в газете "Известия" и согласно ему 1 доллар тогда стоил примерно 0,65 инвалютных рубля или 65 копеек, немецкая марка ФРГ стоила примерно 30 копеек, французский франк 10-12 копеек. А марка ГДР была по этому курсу дороже западной - около 40 копеек. Это кажется диким, но дело тут вот в чем.

До самого конца 80-х иметь валюту на руках запрещалось. Ее можно было получить при выезде за границу, но внутри страны валюту меняли на чеки Внешпосылторга по курсу - но с разными коэффициентами за разные типы валют. Валюта развитых капстран (США, ФРГ, Япония...) менялась с коэффициентом 4,6. Развивающиеся страны (Алжир, Индия) имели коэффициент 2, а у соцстран был коэффициент 1. Таким образом, за "дешевую" марку ФРГ давали 0,30х4,6=1,38 чека, а за более "дорогую" марку ГДР всего 0,4 чека. А доллар тогда стоил 0,65х4,6=~3 чека.

За валютную квартиру надо было сразу заплатить 50% стоимости валютой, т.е. инвалютными рублями. А вторая половина выплачивалась обычными рублями (с тем же коэффициентом) в течение 20 лет под 2% годовых. Эта вторая половина покупателями вообще в расчет не принималась. Значение имела только первая, валютная часть стоимости. И вот какая она была.

Повторю, что квартиры были в хороших районах Москвы, дома из качественного бежевого кирпича были очень хорошие, так называемого "Цэковского типа". В квартирах были большущие балконы, кухни по 10, 12 и 14 кв. метров, широкие коридоры, какие-то холлы, а в 2-х и 3-х комнатных квартирах было по два сортира и ванных. А первая, валютная половина стоимости, была такой:

1-комнатная - 1100 инвалютных рублей;
2-комнатная - 1700 инвалютных рублей;
3-комнатная - 2200 инвалютных рублей.

Каждый может разделить указанные цифры на 0,65 и узнать, сколько это было в долларах. Это было 1700, 2600 и 3400 долларов соответственно. Отличная трешка в хорошем доме в хорошем районе Москвы стоила 3400 долларов! Чтобы я сегодня так жил!

Замечу еще, что в одном из домов, к которому мы присматривались, который был в Харитоньевском переулке на Чистых прудах (лучшего места не придумаешь) в конце нулевых годов, на пике цен, трехкомнатная квартира, стоившая 3400 долларов, стоила уже гораздо более миллиона долларов, почти полтора. За сим грустно умолкаю...
Интересная информация. В итоге получилось купить квартиру?
Нет, к сожалению. Правила дурацкие не позволили. Если коротко, то на двух человек, т.е. меня с женой трешку нельзя было купить. Можно было купить двушку, но тогда надо было бесплатно отдавать государству двухкомнатную, где мы жили с тещей, а ей дали бы однушку на окраине. Ей одной оставаться в двухкомнатной тоже было нельзя. А купить однокомнатную теще тоже нельзя, потому что деньги моего отца, а тёща не его близкий родственник. Нашли способ купить теще обычную однокомнатную в Крылатском, а сами остались в своей.

Нам потом сказали, что надо было дать в лапу 300-500 долларов, и тогда и трешку бы нам продали в Харитоньевском, и тёщу бы оставили в двушке.Но мы же не умеем в лапу давать и не знали, кому. Да и не научились с тех пор.
подполковник МВД, получил 300 тысяч долларов от Adidas за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы.
Вот такой заголовок. Гуд!
Топ!! 😉
А сколько раскрытий/задержаний у подполковника мвд?
Задержания части зарплат подчиненных точно есть
Вот именно, какого это читать реальным сотрудникам, которые на такую же пенсию реально работали
