Ринат Билялетдинов: «Захарян просто потерял несколько лет своей карьеры. Когда ты не играешь за рубежом, то ты вроде футболист, но как будто и турист»
Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о переходе российских футболистов в иностранные лиги.
«В случае отъезда российских футболистов в Европу всегда есть одно большое «но». У Головина в «Монако» оно не сработало, а у Захаряна в Испании – увы. Это адаптация. Да говорят, что у него травмы, то одно, то другое. Вот у нас есть два полюсных варианта, что может ждать при переезде в Европу. Захарян, я считаю, несколько лет своей футбольной карьеры просто потерял.
Когда ты не играешь за рубежом, то ты вроде футболист, но как будто и турист. Туристический элемент присутствует: ездишь с командой по городам, странам, но не играешь. И это как-то очень обидно звучит. К сожалению, вынужденно», – сказал Билялетдинов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
А так это средний по скиллам для Европы игрок, который вдобавок не тянет интенсивность топ лиги