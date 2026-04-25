  • Ринат Билялетдинов: «Захарян просто потерял несколько лет своей карьеры. Когда ты не играешь за рубежом, то ты вроде футболист, но как будто и турист»
Ринат Билялетдинов: «Захарян просто потерял несколько лет своей карьеры. Когда ты не играешь за рубежом, то ты вроде футболист, но как будто и турист»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о переходе российских футболистов в иностранные лиги. 

«В случае отъезда российских футболистов в Европу всегда есть одно большое «но». У Головина в «Монако» оно не сработало, а у Захаряна в Испании – увы. Это адаптация. Да говорят, что у него травмы, то одно, то другое. Вот у нас есть два полюсных варианта, что может ждать при переезде в Европу. Захарян, я считаю, несколько лет своей футбольной карьеры просто потерял.

Когда ты не играешь за рубежом, то ты вроде футболист, но как будто и турист. Туристический элемент присутствует: ездишь с командой по городам, странам, но не играешь. И это как-то очень обидно звучит. К сожалению, вынужденно», – сказал Билялетдинов.

Тут вопрос не в том где Арсен играет, а из чего он изготовлен. Что в Европе что в Москве, хрустальный салатник стоял бы в серванте
Потерял можно было бы говорить, если бы он был каким то супер талантом.
А так это средний по скиллам для Европы игрок, который вдобавок не тянет интенсивность топ лиги
Иногда просто характер не подходит. Для игры заграницей нужно либо иметь стальные нервы либо быть пофигистом полным. А Заха просто хороший парень. Добро пожаловать обратно... В лимит.
Забавно, как многие наши эксперты и ветераны смахивают на тех хрестоматийных крабов в ведре.
