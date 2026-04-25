Билеты на финал ЧМ-2026 перепродают за 2,3 млн долларов за штуку. ФИФА берет 15% комиссии с покупателя и еще 15% – с продавца
На платформе для перепродажи билетов, созданной ФИФА, выставлены на продажу четыре билета на финал ЧМ-2026 по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждый.
Стоимость одного билета на первом ярусе – 2 299 998,85 долларов.
ФИФА не контролирует цены на своей торговой площадке, но взимает комиссию в размере 15% с покупателя каждого билета и комиссию в размере 15% с продавца при перепродаже.
Самые дешевые билеты на финальный матч, выставленные 23 апреля на торговой площадке, стоили 10 923,85 долларов за четыре места на втором ярусе за воротами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
25 комментариев
- Мужик, а ты чем зарабатываешь?
- Масло сливочное продаю.
- Отлично, а по чем?
- по 2 рубля.
- Неплохо, а за сколько покупаешь?
- Тоже по 2 рубля.
- Хм, а в чем смысл?
- Оборот бешеный, да и руки всегда в масле.
Если перепродавать один и тот же билет несколько раз, ФИФА нормально на комиссии получит)