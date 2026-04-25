  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Билеты на финал ЧМ-2026 перепродают за 2,3 млн долларов за штуку. ФИФА берет 15% комиссии с покупателя и еще 15% – с продавца
25

На платформе для перепродажи билетов, созданной ФИФА, выставлены на продажу четыре билета на финал ЧМ-2026 по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждый.

Стоимость одного билета на первом ярусе – 2 299 998,85 долларов.

ФИФА не контролирует цены на своей торговой площадке, но взимает комиссию в размере 15% с покупателя каждого билета и комиссию в размере 15% с продавца при перепродаже.

Самые дешевые билеты на финальный матч, выставленные 23 апреля на торговой площадке, стоили 10 923,85 долларов за четыре места на втором ярусе за воротами.

Что делать с Челестини?25927 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoФИФА
logoденьги
logoболельщики
logoЧМ-2026
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это будет лучший чм в истории…
Ответ Арсен Талант-Уулу
Это будет лучший чм в истории…
Это точно.
Ответ Арсен Талант-Уулу
Это будет лучший чм в истории…
Что вообще заключается в «лучшем ЧМ в истории»? 99,9% любителей футбола будут смотреть трансляцию удаленно, поэтому «лучше», если больше ярких матчей, нет судейских скандалов и нет явных организационных ляпов с трансляциями
Шутка про закрытие гос долга США засчет ЧМ перестает быть шуткой
ФИФА берет 15% комиссии с покупателя и еще 15% – с продавца.
- - - - -
- Мужик, а ты чем зарабатываешь?
- Масло сливочное продаю.
- Отлично, а по чем?
- по 2 рубля.
- Неплохо, а за сколько покупаешь?
- Тоже по 2 рубля.
- Хм, а в чем смысл?
- Оборот бешеный, да и руки всегда в масле.
Ответ Олег_Пенза
Только ФИФА тут вообще не в роли мужика)
Если перепродавать один и тот же билет несколько раз, ФИФА нормально на комиссии получит)
Если люди поедут на этот чм, то в будущем цены ниже не будут и можно забыть о чм с таким ценником. Это бред столько тратить на футбол при всей любви к игре. И речь не про эти билеты даже, а про вообще всю ситуацию.
При такой цене на билеты кто на трибунах будет сидеть?Маск в компании шейхов.ну и наши Мордашевы подтянутся. А остальные места- нацгвардей заполнят😁😁😁😁😁😁
ФИФА уже давно превратил футбол в большой бизнес.
ничего личного, просто бизнес
Без тормозов лысенький.
Выходит на финале ЧМ будут одни подонки и кровопийцы, смешно, вроде спорт народный.. Надо чаще ругать дядю Иосифа, за то что на 30 лет изменил историю человечества вспять.. :)
на этом футбол можно закрывать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
