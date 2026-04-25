Мамаев прошел стажировку у Гусева в «Динамо»: «Можешь хоть 10 лицензий получить, но все показывает практика. Если будут предложения, где общие интересы совпадут, то стоит попробовать»

Павел Мамаев поделился мыслями об обучении на тренера.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара » Павел Мамаев рассказал об обучении на тренера.

– Я уже закончил обучение. Я сейчас являюсь дипломированным тренером с категорией А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В декабре закончили обучение, получили лицензию.

Сейчас будем ждать, по-моему, год-полтора, чтобы можно было поступать на категорию Pro. Тоже было задание со стажировкой в клубе. Я у Ролана Гусева в «Динамо » проходил. В целом отлично.

– Видите ли себя тренером после обучения?

– За эти полтора года, что мы прошли, очень многое для себя подчеркнул как для тренера. Чтобы корректно ответить на вопрос, нужно сначала попробовать.

Если в будущем будут такие предложения, где общие интересы тех, кто предлагает, и мои совпадут, то попробовать в любом случае стоит. Чтобы, так скажем, закрыть этот гештальт для ответа на вопрос – хочется или не хочется, будет ли получаться или не будет. Потому что можно все что угодно говорить.

Но это как и в футболе, далеко не всем дано быть тренером. До тех пор пока не попробуешь, можешь хоть 10 лицензий получить, но все все равно показывает практика», – сказал Павел Мамаев .