Депутат Журова об ужесточении лимита: «Хочется, чтобы на ЧМ, Евро, Олимпиаде мы могли сформировать сборную из наших спортсменов, а не пытались кого-то натурализовать»

Депутат Журова высказалась об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о введении нового лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ : «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».

«По большей части вопрос по лимиту надо адресовать к экспертам: настолько тонко оценить, какой вред может нанести это решение зрелищности и качеству игры на поле, я не могу.

Но лично мне, как, думаю, и министру, хочется, чтобы наших футболистов играло больше, чтобы наша школа развивалась, и чтобы на чемпионатах мира, Европы и, кстати, на Олимпийских играх, на которые мы с 1988 года отобраться не можем, мы могли сформировать сборную из наших спортсменов, а не пытаться кого-то натурализовать.

Может быть, эксперты скажут: «А что делать?» Но со стороны для обычных людей такая натурализация в футболе – виде спорта массовом и у нас очень популярном – выглядит неправильно. Мы лишний раз расписываемся в том, что не можем подготовить своих игроков, и здесь я понимаю министра, почему он хочет сократить количество легионеров. Чтобы как раз побудить клубы готовить свой резерв. Надеюсь, принятая мера будет этому способствовать.

Понятно, что болельщики в рядах клубов хотят видеть не только россиян, но и иностранцев, которые могут привнести в наш футбол свой стиль, свои традиции, которые могут закрепиться в России. Те же бразильцы, европейские игроки разнообразят наш футбол. С этой точки зрения из-за ужесточения лимита мы можем что-то потерять. Но один иностранный игрок, я думаю, принципиальную роль не сыграет, и пусть его место займет наш футболист.

Мне известны трагические истории, когда наши игроки, выступавшие в юношеских и юниорских сборных, потом не могли себе найти место в командах Премьер-лиги, уходили в клубы более низкого уровня и там терялись. Хотя были очень талантливыми.

И пусть меня осудят болельщики и скажут, что я лезу не в свое дело, но я за тех иностранных футболистов, которые, играя в России, Россию любят. Открыто делятся опытом, участвуют в мероприятиях, дают мастер-классы. То есть не просто приезжают заработать, но и оставляют стране часть уникального опыта, который у них есть. Таких я поощряю. А те, кто действует по принципу «заработал и уехал» и даже между матчами позволяет себе куда-то улететь, не переживая за команду, мне, честно говоря, не импонируют», – сказала Журова.