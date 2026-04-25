Депутат Журова об ужесточении лимита: «Хочется, чтобы на ЧМ, Евро, Олимпиаде мы могли сформировать сборную из наших спортсменов, а не пытались кого-то натурализовать»

Депутат Журова высказалась об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о введении нового лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».

«По большей части вопрос по лимиту надо адресовать к экспертам: настолько тонко оценить, какой вред может нанести это решение зрелищности и качеству игры на поле, я не могу.

Но лично мне, как, думаю, и министру, хочется, чтобы наших футболистов играло больше, чтобы наша школа развивалась, и чтобы на чемпионатах мира, Европы и, кстати, на Олимпийских играх, на которые мы с 1988 года отобраться не можем, мы могли сформировать сборную из наших спортсменов, а не пытаться кого-то натурализовать.

Может быть, эксперты скажут: «А что делать?» Но со стороны для обычных людей такая натурализация в футболе – виде спорта массовом и у нас очень популярном – выглядит неправильно. Мы лишний раз расписываемся в том, что не можем подготовить своих игроков, и здесь я понимаю министра, почему он хочет сократить количество легионеров. Чтобы как раз побудить клубы готовить свой резерв. Надеюсь, принятая мера будет этому способствовать.

Понятно, что болельщики в рядах клубов хотят видеть не только россиян, но и иностранцев, которые могут привнести в наш футбол свой стиль, свои традиции, которые могут закрепиться в России. Те же бразильцы, европейские игроки разнообразят наш футбол. С этой точки зрения из-за ужесточения лимита мы можем что-то потерять. Но один иностранный игрок, я думаю, принципиальную роль не сыграет, и пусть его место займет наш футболист.

Мне известны трагические истории, когда наши игроки, выступавшие в юношеских и юниорских сборных, потом не могли себе найти место в командах Премьер-лиги, уходили в клубы более низкого уровня и там терялись. Хотя были очень талантливыми.

И пусть меня осудят болельщики и скажут, что я лезу не в свое дело, но я за тех иностранных футболистов, которые, играя в России, Россию любят. Открыто делятся опытом, участвуют в мероприятиях, дают мастер-классы. То есть не просто приезжают заработать, но и оставляют стране часть уникального опыта, который у них есть. Таких я поощряю. А те, кто действует по принципу «заработал и уехал» и даже между матчами позволяет себе куда-то улететь, не переживая за команду, мне, честно говоря, не импонируют», – сказала Журова. 

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Ну ты то куда?
А чего же тогда на домашней Олимпиаде натурализировали? Или времени было мало, чтоб своих вырастить?
Как им объяснить то, о чем они знают но дурку гоняют?
Для этого надо увеличить зарплаты детским тренерам, да так, что б туда действительно профи шли а не бывшие районные мастера которым по фиг по большому счету. Поля нормальные по всей стране, турниры оплачивать, когда снимут бан, оплачивать международные турниры чтоб с детства играли с дучзисм и знали только честная конкуренции поможет п не искусственный лимит.
Сам говорю жто, сам знаю что большинство людей футбольных ( Царь, приветствую) все прекрасно это знают т понимают но ничего сделать не могут. Просто они де..ил с магнитиками рублей на холодильнике исполняет поручения абсолютно не понимающих в спорте людей.
Ответ Mike_81
Ничего объяснять не нужно, они потому там и сидят, потому что умных туда сажать не нужно было
Ответ Mike_81
Ого, с царе́м на одной ноге!!!
Как раз при лимите натурализация будет иметь бОльшую востребованность. Уровень причинно-следственной связи - "депутат"
Кому сейчас интересна олимпиада в футболе?
Слушай, ну вот вообще не факт, что при следующем матче на Евро или Чемпионате мира, ты еще в кресле депутатском сидеть будешь
Ответ Marat_NJL
Весь мир насилья мы разрушим ? )
Ответ OldRedWhite
На пенсию выйдет быстрее чем попадём на Евро
Такие как Журова, к сожалению, создают крайне негативное впечатление о партии ЕР и вообще о ГД в целом.
Да что хотите делайте. Рынок футбола очень большой, есть из чего выбрать.
Давайте делать "Москвич" из отечественных деталей и что бы он после этого был конкурентный на мировом рынке. Отечественный футболист мирового уровня, это штучный товар и на всех не хватит, как его не воспитывай.
Ей известны трагические истории, как наши юные паспортисты настолько были мощны, техничны и талантливы, что не смогли закрепиться даже в низших лигах 🤦🏻‍♂️
Решение? Давайте вводить лимит! Ведь мамины пирожочки тоже хотят кушать, а идти на завод этим юным дарованиям как-то западло.
Шизофрения какая-то, а не логика. И это депутат Госдумы! 🤷🏻‍♂️
