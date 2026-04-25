Игорь Шалимов: «Контакт Челестини с командой нарушен, она выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук. Кузнецова, например»

Шалимов предложил ЦСКА назначить российского тренера до конца сезона.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о ситуации в ЦСКА.

В 26-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Ростовом » (1:1). Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.

«У ЦСКА вышел в составе Мойзес , плюс играли по схеме 4-4-2 с двумя форвардами. Но первый тайм был ужасен, во втором стало получше с выходом Кармо. Для меня очевидно, что контакт тренера Челестини с командой нарушен – исчез настрой, команда выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно, возможно, взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук – например, Дмитрия Кузнецова – на концовку сезона, я вижу, что нужны новые эмоции, чтобы у футболистов появилась заинтересованность в результате.

Что касается игровой истории, то команду сейчас надо подгонять под решающий матч сезона – против «Спартака» в Кубке. И я бы сказал, что у армейцев, как это ни странно, есть неплохие шансы пройти. За второй тайм с «Ростовом» отмечают вышедшего на замену Кармо, но ему 19 лет, и решает он далеко не всегда. Чтобы бороться за титулы, нужна стабильность. А у армейцев получилось, что весной не сработал ни один из трансферов – Козлов нестабилен, и чаще всего играет неудачно, Гонду тоже не впечатляет, есть вопросы к Баринову », – сказал Шалимов.