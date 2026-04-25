Игорь Шалимов: «Контакт Челестини с командой нарушен, она выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук. Кузнецова, например»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о ситуации в ЦСКА.
В 26-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.
«У ЦСКА вышел в составе Мойзес, плюс играли по схеме 4-4-2 с двумя форвардами. Но первый тайм был ужасен, во втором стало получше с выходом Кармо. Для меня очевидно, что контакт тренера Челестини с командой нарушен – исчез настрой, команда выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно, возможно, взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук – например, Дмитрия Кузнецова – на концовку сезона, я вижу, что нужны новые эмоции, чтобы у футболистов появилась заинтересованность в результате.
Что касается игровой истории, то команду сейчас надо подгонять под решающий матч сезона – против «Спартака» в Кубке. И я бы сказал, что у армейцев, как это ни странно, есть неплохие шансы пройти. За второй тайм с «Ростовом» отмечают вышедшего на замену Кармо, но ему 19 лет, и решает он далеко не всегда. Чтобы бороться за титулы, нужна стабильность. А у армейцев получилось, что весной не сработал ни один из трансферов – Козлов нестабилен, и чаще всего играет неудачно, Гонду тоже не впечатляет, есть вопросы к Баринову», – сказал Шалимов.
Если и давать кому шанс кто без работы, то это Игнашевич - Балтика при нем была неплоха, да и в финал кубка он тогда вывел Балтику.
Семак, вон, аж в 8 клубах поиграл.
Это серьезные изменения, зачем эта бестолковая суета.
А сезон всё равно провален.
В Кубке надо постараться, но пока предпосылок для победы не видно
Я бы даже Федотова вернул, ему столько не покупали игроков, что то показывал, выигрывал.