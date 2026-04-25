  • Игорь Шалимов: «Контакт Челестини с командой нарушен, она выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук. Кузнецова, например»
Игорь Шалимов: «Контакт Челестини с командой нарушен, она выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук. Кузнецова, например»

Шалимов предложил ЦСКА назначить российского тренера до конца сезона.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о ситуации в ЦСКА.

В 26-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. 

«У ЦСКА вышел в составе Мойзес, плюс играли по схеме 4-4-2 с двумя форвардами. Но первый тайм был ужасен, во втором стало получше с выходом Кармо. Для меня очевидно, что контакт тренера Челестини с командой нарушен – исчез настрой, команда выглядит тусклой. Чтобы ее взбодрить, нужно, возможно, взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук – например, Дмитрия Кузнецова – на концовку сезона, я вижу, что нужны новые эмоции, чтобы у футболистов появилась заинтересованность в результате.

Что касается игровой истории, то команду сейчас надо подгонять под решающий матч сезона – против «Спартака» в Кубке. И я бы сказал, что у армейцев, как это ни странно, есть неплохие шансы пройти. За второй тайм с «Ростовом» отмечают вышедшего на замену Кармо, но ему 19 лет, и решает он далеко не всегда. Чтобы бороться за титулы, нужна стабильность. А у армейцев получилось, что весной не сработал ни один из трансферов – Козлов нестабилен, и чаще всего играет неудачно, Гонду тоже не впечатляет, есть вопросы к Баринову», – сказал Шалимов.

Что делать с Челестини?25840 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Один (Кузнецов) уже месяц рассказывает о том, что Челлестини никакой и ЦСКА нужен именно НАШ русский тренер. Второй (его друг Шалимов) уже прямо говорит, что нужно ставить Кузнецова🤣

А ловко они это придумали
Ответ Александр Кошечкин
Двухходовая нечитаемая схема!!!
Ответ Александр Кошечкин
На Кузнецова посмотрели уже в медиалиге, взрослый мужик а обидки кидает как подросток (на Бабаева в том числе), ещё и эмоции не умеет контролировать. С уважением к нему отношусь, но это не тренер для РПЛ
Спасибо, не надо.
Уровень Кузнецова - медиалига. Пусть там и тусуется
А в Спартак Мостового
Кузнецов сейчас Амкал уничтожил, кстати. Швейцарец бы так не смог.
Кузнецов добился каких-то успехов на уровне РПЛ или ФНЛ чтоб ему шанс давать? Он только в медиалиге тренировал, вообще считай другой спорт.
Если и давать кому шанс кто без работы, то это Игнашевич - Балтика при нем была неплоха, да и в финал кубка он тогда вывел Балтику.
Ответ dreamstep
И в лучшую лигу мира Балтику вывел ещё.
с чего они все взяли, что фанаты/игроки ЦСКА в прошлом будут лучше работать, чем фанаты или игроки Динамо?
Семак, вон, аж в 8 клубах поиграл.
Глупость какая-то брать нового тренера "на концовку сезона".
Это серьезные изменения, зачем эта бестолковая суета.

А сезон всё равно провален.
В Кубке надо постараться, но пока предпосылок для победы не видно
Рос футбол ну переполнен тупоголовым быдлом, да ещё и играют как мешки
Да, Кузнецов очень востребованный и много показал уже на уровне РПЛ. Нет.
Я бы даже Федотова вернул, ему столько не покупали игроков, что то показывал, выигрывал.
Ответ bear7904
Федотов тоже с эмоциями не справился. После суда кто ж его будет звать. Даже другие клубы не приглашают.
Ответ bear7904
Это утопия после суда.
