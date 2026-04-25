«Локо» недоволен Ульяновым из-за неспособности достичь приемлемых условий в переговорах и инертности по поиску футболистов. Гильерме не рассматривают на пост директора («РБ Спорт»)

В «Локомотиве» недовольны работой Дмитрия Ульянова.

Руководство «Локомотива » критически оценивает работу спортивного директора команды Дмитрия Ульянова .

По данным «РБ Спорт», претензии функционеру высказываются по поводу того, что он не в состоянии добиться приемлемых для клуба условий в переговорных процессах, связанных с переподписанием лидеров команды, а также в инертности по поиску новых футболистов, способных усилить клуб.

При этом отмечается, что Гильерме не рассматривается на должность спортивного директора.

Экс-голкипер только помогает в переговорах с защитником Лукасом Фассоном о новом контракте, поскольку говорит с футболистом на одном языке.