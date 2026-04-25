  • «Локо» недоволен Ульяновым из-за неспособности достичь приемлемых условий в переговорах и инертности по поиску футболистов. Гильерме не рассматривают на пост директора («РБ Спорт»)
«Локо» недоволен Ульяновым из-за неспособности достичь приемлемых условий в переговорах и инертности по поиску футболистов. Гильерме не рассматривают на пост директора («РБ Спорт»)

В «Локомотиве» недовольны работой Дмитрия Ульянова.

Руководство «Локомотива» критически оценивает работу спортивного директора команды Дмитрия Ульянова.

По данным «РБ Спорт», претензии функционеру высказываются по поводу того, что он не в состоянии добиться приемлемых для клуба условий в переговорных процессах, связанных с переподписанием лидеров команды, а также в инертности по поиску новых футболистов, способных усилить клуб.

При этом отмечается, что Гильерме не рассматривается на должность спортивного директора.

Экс-голкипер только помогает в переговорах с защитником Лукасом Фассоном о новом контракте, поскольку говорит с футболистом на одном языке.

Локо кошмарно работает с продлением контрактов и выставлении отступных
Локо кошмарно работает с продлением контрактов и выставлении отступных
Загнать старичка Баринова за такие деньги с истекающим контрактом это топ уровень
Загнать старичка Баринова за такие деньги с истекающим контрактом это топ уровень
С Бариновым норм сработали, но я больше про Воробьева, Карпукаса, Фассона и смешные отступные для Глушенкова
Да давно надо гнать всю эту торпедовскую шушеру вслед за леонченко
Это факт, когда у половины команды контракты заканчиваются через год или меньше это полная дичь.
Иностранных футболистов вообще не ищут
Человек лежит себе в мавзолее и им какой-то клуб не доволен
Классные обязанности по занимаемой должности у Гильерме 👍👍👍
Ну зачем так отвратно про Гильерме писать, как будто просто переводчик на вызове😁
На третий день зоркий глаз заметил
Не понимаю, почему Дима Сычев до сих пор не работает в Локомотиве. Он был бы отличным спортдиректором. Легенда российского футбола и Локомотива в частности, при этом скромный, честный и неглупый человек. И образование соответствующее, плюс серьёзный опыт работы в этой сфере. Это был бы отличный шаг, болельщики точно поддержат
Не понимаю, почему Дима Сычев до сих пор не работает в Локомотиве. Он был бы отличным спортдиректором. Легенда российского футбола и Локомотива в частности, при этом скромный, честный и неглупый человек. И образование соответствующее, плюс серьёзный опыт работы в этой сфере. Это был бы отличный шаг, болельщики точно поддержат
Прежде чем стать спортдиром, нужно набраться опыта.
Вот Дзагоева в ЦСКА сначала отправили скаутом в основную команду, теперь скаутом в академию. Думаю, Алана подводят постепенно к спортдирству.
Прежде чем стать спортдиром, нужно набраться опыта. Вот Дзагоева в ЦСКА сначала отправили скаутом в основную команду, теперь скаутом в академию. Думаю, Алана подводят постепенно к спортдирству.
так Сычев набрался опыта, он возглавлял футбольный клуб
Пусть на менеджмент Динамо посмотрят и успокоятся - на их фоне Ульянов мега делец
