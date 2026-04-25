Милитао пропустит ЧМ-2026. У защитника «Реала» рецидив травмы левого бедра, он перенесет операцию (COPE)
Эдер Милитао пропустит чемпионат мира из-за травмы.
Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит ЧМ-2026 из-за повреждения.
Ранее стало известно, что бразилец выбыл до конца сезона после травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Алавеса» (2:1).
По информации COPE, Милитао потребуется операция из-за травмы левого бедра.
У футболиста случился рецидив повреждения, полученного в декабре 2025 года, в результате которого он пропустил почти четыре месяца.
В этом сезоне защитник травмировался в третий раз, он сыграл 16 матчей в Ла Лиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
даже талант Жоан Мартинес и тот кресты порвал. мистика какая-то
Самый умный защитник, но здоровье подвело
В любом случае, он уже добился в футболе самых высоких результатов
Дуглас Сантос и Луиз Энрике скорее всего поедут на ЧМ.