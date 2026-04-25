Милитао пропустит ЧМ-2026. У защитника «Реала» рецидив травмы левого бедра, он перенесет операцию (COPE)

Защитник «Реала » Эдер Милитао пропустит ЧМ-2026 из-за повреждения.

Ранее стало известно , что бразилец выбыл до конца сезона после травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Алавеса» (2:1).

По информации COPE, Милитао потребуется операция из-за травмы левого бедра.

У футболиста случился рецидив повреждения , полученного в декабре 2025 года, в результате которого он пропустил почти четыре месяца.

В этом сезоне защитник травмировался в третий раз, он сыграл 16 матчей в Ла Лиге.