  • Милитао пропустит ЧМ-2026. У защитника «Реала» рецидив травмы левого бедра, он перенесет операцию (COPE)
Милитао пропустит ЧМ-2026. У защитника «Реала» рецидив травмы левого бедра, он перенесет операцию (COPE)

Ранее стало известно, что бразилец выбыл до конца сезона после травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Алавеса» (2:1).

По информации COPE, Милитао потребуется операция из-за травмы левого бедра.

У футболиста случился рецидив повреждения, полученного в декабре 2025 года, в результате которого он пропустил почти четыре месяца.

В этом сезоне защитник травмировался в третий раз, он сыграл 16 матчей в Ла Лиге. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
у Мадрид из всех ЦЗ только Хейсен более-менее целый. остальные все хроники. Рюдигер, Милитао, Алаба и судя по всему Асенсио (черт знает, что он еще делает в основной команде)
даже талант Жоан Мартинес и тот кресты порвал. мистика какая-то
Ответ bororo
Комментарий скрыт
Жаль Милитао, лучший центральный защитник в Реале, но слишком уж у него много травм
Ответ funnynerd21
Да уж, печально, так и карьеру завершать скоро можно
Самый умный защитник, но здоровье подвело
В любом случае, он уже добился в футболе самых высоких результатов
из сборной Бразилии так никто до ЧМ не доживет. придется Анчелотти следить за развязкой в РПЛ
Ответ Чемпион Людей
Там нормальная глубина состава. Но травма Милитао очень неприятная.

Дуглас Сантос и Луиз Энрике скорее всего поедут на ЧМ.
Эхх! Мили, дождался ухода Рамоса-Варана и сразу стал незаменимым, но после крестов наверное всё уже. Классный защитник...
Жаль этого добряка, но даже после этой травмы он вернётся в состав и будет лучшим ЦЗ Мадрида.
Ответ Green grass
На пару недель и обратно в лазарет
Ответ von Eicken
Это понятно, хроник уже, я про то, что он боец до мозга
Жаль Милитао, топовой защитник, в связке с Моркиньосом на ЧМ была бы убойная центр защита
Ответ Vlad71080
Там Габриэл играл бы всё равно. Милитао был бы первый на замену или вообще на фланг запихали.
Ответ Олег Момус
ну а чем плохо на фланге играть?
Потом выяснится, что ему не то бедро лечили
Надо прощаться к сожалению, теперь будет вечно лечиться (( а так лучший цз команды
Ответ Угараю_с_вас
как ты с ним попрощаешься, если у него ещё 2 года контракта, большая зарплата, и прямо сейчас тяжёлая травма с операцией
Жуть. У бразильцев и так состав не бог весть какой мощный, а уже без Эстевао и Милитао.
Ответ Jauhojarvinousiainen
+Родриго
Милитао очень хороший игрок ,но травмы скомкали карьеру . Получается он три сезона почти не играет,это много,Реалу вряд ли всерьёз стоит рассчитывать на него в будущем .
