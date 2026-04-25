  • Радимов о «Сочи»: «Накрываю стол в ресторане для команды, если спасется в РПЛ. Только таких чудес не бывает»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов пообещал накрыть футболистам «Сочи» стол в ресторане, если команда, занимающая 16-е место, не вылетит из Премьер-лиги.

В 26-м туре Мир РПЛ команда тренера Игоря Осинькина обыграла «Крылья Советов» (2:1).

– «Сочи» выиграл третий матч подряд, и вот уже они в такой же борьбе, как и все остальные. Как вы все это оцениваете?

– Надо отдать должное: у них и так хорошая игра была.

Но когда они все это проигрывали, им не хватало где-то то ли везения, то ли уверенности в своих силах. Сейчас они сбросили оковы, мне кажется, с себя, уже понимая, что они вылетели. Так и в итоге дожимают, практически невозможные матчи выигрывают.

Но здесь еще помогло двойное удаление у «Крыльев», конечно. Другое дело, что я все равно не верю, что они спасутся. Ну не спасаются в таких случаях.

Я не скажу, что «Крылья» прямо безобразно играли. Но когда у тебя удаления происходят, конечно же, все меняется. Нельзя такого себе позволять.

Если ты борешься за выживание, в таком ключевом матче набирай эти три очка – и ты чувствовать будешь себя довольно-таки комфортно. Это глупость.

– Почему же такое неверие в «Сочи»? «Пари» в этом туре потерял, «Акрон» и Махачкала поделили очки... Теперь же шансы сочинцев примерно подравнялись со всеми остальными.

– Понятно, что в процентном соотношении ситуация действительно поменялась. Но не верю. А если «Сочи» действительно спасутся, я для всей команды накрываю стол в сочинском ресторане!

– Мотивация!

– Только таких чудес не бывает, – сказал Владислав Радимов.

Радимов: Сочюш, таких чудес не бывает.
Ответ Balt
Ответ Balt
Да-да💯😂😂😂
Ответ Balt
Ответ Balt
Владюш, водочки нам принеси, мы в фнл летим!
У нас в РПЛ и не такое бывает
Ответ Spaten
Ответ Spaten
Тогда пусть в Бундеслиге накрывает Хайденхайму !
Владюша такой щедрый. Пусть еще предложит накрыть поляну если Шинник выиграет ЛЧ в этом сезоне.
Ответ dreamstep
Ответ dreamstep
Он уже предлагал дельфину ящик пива за 20 что ли голов... победа Шинника и то, вероятнее
Ну посмотрим-посмотрим, чудеса случаются, редко, правда.
Ответ MihuS
Ответ MihuS
Чудеса - это когда Радимов обещает, и держит слово.
Такое и правда случается редко.
Ответ Кузбасс
Ответ Кузбасс
Он уже переобувался? Или просто не сдерживал слово?
Ну теперь-то у Сочи мотивация будет будь здоров, Радимов ресторан оплачивает!
То он пиво ставит соболю, теперь стол в ресторане. Газпром спонсор?
Нужно обыгрывать дома Ахмат и Оренбург, а так же цеплять очки с Динамо или Зенитом.
Действительно пока это похоже на чудо, но Сочи уже можно похвалить за весну. Хотя бы шансы уже появились
Переживает за питерский фарм
Только таких чудес не бывает чтобы я накрывал ресторан.
А стол накроет китайской лапшой и минералкой))
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
47 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 06:10
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
17 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем