Радимов о «Сочи»: «Накрываю стол в ресторане для команды, если спасется в РПЛ. Только таких чудес не бывает»

Владислав Радимов: если «Сочи» спасется в РПЛ, я накрываю стол в ресторане.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов пообещал накрыть футболистам «Сочи» стол в ресторане, если команда, занимающая 16-е место, не вылетит из Премьер-лиги.

В 26-м туре Мир РПЛ команда тренера Игоря Осинькина обыграла «Крылья Советов » (2:1).

– «Сочи» выиграл третий матч подряд, и вот уже они в такой же борьбе, как и все остальные. Как вы все это оцениваете?

– Надо отдать должное: у них и так хорошая игра была.

Но когда они все это проигрывали, им не хватало где-то то ли везения, то ли уверенности в своих силах. Сейчас они сбросили оковы, мне кажется, с себя, уже понимая, что они вылетели. Так и в итоге дожимают, практически невозможные матчи выигрывают.

Но здесь еще помогло двойное удаление у «Крыльев», конечно. Другое дело, что я все равно не верю, что они спасутся. Ну не спасаются в таких случаях.

Я не скажу, что «Крылья» прямо безобразно играли. Но когда у тебя удаления происходят, конечно же, все меняется. Нельзя такого себе позволять.

Если ты борешься за выживание, в таком ключевом матче набирай эти три очка – и ты чувствовать будешь себя довольно-таки комфортно. Это глупость.

– Почему же такое неверие в «Сочи»? «Пари» в этом туре потерял, «Акрон» и Махачкала поделили очки... Теперь же шансы сочинцев примерно подравнялись со всеми остальными.

– Понятно, что в процентном соотношении ситуация действительно поменялась. Но не верю. А если «Сочи» действительно спасутся, я для всей команды накрываю стол в сочинском ресторане!

– Мотивация!

– Только таких чудес не бывает, – сказал Владислав Радимов.