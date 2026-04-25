«У «Реала» одна победа в шести играх, но виноваты судьи... Единственная ошибка Сото Градо навредила «Бетису». Экс-арбитр Фернандес о словах Арбелоа

Экс-арбитр об Арбелоа: у «Реала» одна победа в 6 играх, но виноваты судьи.

Бывший арбитр Павел Фернандес высмеял жалобы главного тренера «Реала » Альваро Арбелоа на ошибки судьи Сесара Сото Градо после матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1).

Арбелоа заявил о неназначенном в пользу его команды пенальти на 23-й минуте: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу». Также он выразил уверенность , что Антони фолил на Ферлане Менди перед голом «Бетиса » на 94-й минуте: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы».

«Всего одна победа в последних 6 играх... 🙃 Но виноваты судьи...

Арбелоа говорит о судействе Сото Градо: Фол на Менди был совершенно очевидным. Пенальти [за руку] Рикардо Родригеса также был совершенно очевидным. 😅 Любопытно, что он протестует против двух хорошо оцененных арбитром моментов, но ничего не говорит о игре рукой Браима .

Единственная ошибка Сото Градо вчера навредила «Бетису», – написал Фернандес.