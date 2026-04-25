  • «У «Реала» одна победа в шести играх, но виноваты судьи... Единственная ошибка Сото Градо навредила «Бетису». Экс-арбитр Фернандес о словах Арбелоа
«У «Реала» одна победа в шести играх, но виноваты судьи... Единственная ошибка Сото Градо навредила «Бетису». Экс-арбитр Фернандес о словах Арбелоа

Бывший арбитр Павел Фернандес высмеял жалобы главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа на ошибки судьи Сесара Сото Градо после матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1).

Арбелоа заявил о неназначенном в пользу его команды пенальти на 23-й минуте: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу». Также он выразил уверенность, что Антони фолил на Ферлане Менди перед голом «Бетиса» на 94-й минуте: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы».

«Всего одна победа в последних 6 играх... 🙃 Но виноваты судьи...

Арбелоа говорит о судействе Сото Градо: Фол на Менди был совершенно очевидным. Пенальти [за руку] Рикардо Родригеса также был совершенно очевидным. 😅 Любопытно, что он протестует против двух хорошо оцененных арбитром моментов, но ничего не говорит о игре рукой Браима.

Единственная ошибка Сото Градо вчера навредила «Бетису», – написал Фернандес.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
Как вообще руководство Реала ещё думает о смене орбилоа? Это ж идеальный физрук для этих нытиков. Он скулит похлеще хвалёного реал-тв. Он ни разу после игр не рассуждал о самой игре, только скулёж о судьях, разбавленный хвалебными одами в адрес главного борца в мире по борьбе с расизмом
Раньше был "Дриблинг Арбелоа", а теперь "Подлизинг Арбелоа"
Он себя оправдывает. Сам не понял куда попал и как. Он ещё не дорос до великого клуба
Выдал базу.
Комментарий скрыт
Не обыграть Бетис сплошь из списанных игроков - провал.
Без ножа зарезал.....Без лопаты закапал ....
глаза?
Ды.... Что бы пропустили модеры иногда приходится делать ошибки.
Реал топ-клуб, с огромными ресурсами, столько говорить о судействе после рядовых матчей, это уже само по себе ненормально, особенно на фоне того, что в последних двух играх даже по xG превосходства не удаётся достигнуть (с Алавесом 1,63 на 1,76, причём в пользу Алавеса, и почти вровень с Бетисом 1,08 на 1,19), тут впору о себе говорить, а не внешние факторы искать.
Я никак не могу понять,как реал даже в таком мертвом состоянии умудряется отгружать по три мяча сити и баварии,но никак не может совладать с обороной осасун и мальорок?
не королевское это дело о себе говорить
Р🤮Е🤮А🤮Л
Реал уже становится посмешищем
Ну всё как раз именно так и есть! Перес ведь, в первую очередь, именно на судей и рассчитывает. И если Реал не побеждает, то именно судьи и виноваты..
У нас есть дома такой же реал
Кто?
Спартак очевидно, от них тоже вечные заговоры и истерики
Руководство себя изжило , спасибо конечно, но пора ….
