«Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне, думаю». Журналист Мигель Анхель Диас о тренере «Мадрида»

Журналист считает, что Почеттино возглавит «Реал».

Журналист COPE Мигель Анхель Диас заявил, что Маурисио Почеттино станет новым главным тренером «Реала ».

«Думаю, что Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне.

Думаю, что «Мадрид» после завершения чемпионата не станет долго ждать, чтобы объявить имя своего нового тренера», – сказал Мигель Анхель Диас.

На данный момент 54-летний аргентинец возглавляет сборную США , которая сыграет на ЧМ-2026. Ранее сообщалось , что кандидатура Почеттино обсуждалась в мадридском клубе.

В начале января «Мадрид» расстался с Хаби Алонсо и пригласил Альваро Арбелоа, который работает с командой сейчас.