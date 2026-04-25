«Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне, думаю». Журналист Мигель Анхель Диас о тренере «Мадрида»
Журналист COPE Мигель Анхель Диас заявил, что Маурисио Почеттино станет новым главным тренером «Реала».
«Думаю, что Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне.
Думаю, что «Мадрид» после завершения чемпионата не станет долго ждать, чтобы объявить имя своего нового тренера», – сказал Мигель Анхель Диас.
На данный момент 54-летний аргентинец возглавляет сборную США, которая сыграет на ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что кандидатура Почеттино обсуждалась в мадридском клубе.
В начале января «Мадрид» расстался с Хаби Алонсо и пригласил Альваро Арбелоа, который работает с командой сейчас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
Сотон при нем был топ, Тоттенхэм топ, Челси сделал большой шаг вперед за сезон.
Разве что в ПСЖ не получилось, но там и Анчи сливал титул в эпоху рандомной трансферной политики.