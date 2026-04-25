23

«Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне, думаю». Журналист Мигель Анхель Диас о тренере «Мадрида»

Журналист COPE Мигель Анхель Диас заявил, что Маурисио Почеттино станет новым главным тренером «Реала».

«Думаю, что Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне. 

Думаю, что «Мадрид» после завершения чемпионата не станет долго ждать, чтобы объявить имя своего нового тренера», – сказал Мигель Анхель Диас.

На данный момент 54-летний аргентинец возглавляет сборную США, которая сыграет на ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что кандидатура Почеттино обсуждалась в мадридском клубе.

В начале января «Мадрид» расстался с Хаби Алонсо и пригласил Альваро Арбелоа, который работает с командой сейчас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
Сильный тренер, победитель.. В ПСЖ доказал, что умеет работать со звёздами. При нем Мбаппе, Месси и Неймар по полю носились как заведенные, в обороне пахали так, как никогда до этого в карьере
Ответ Бенисио Дель Пьеро
слишком жирно
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Перес знает, что делает. Очень грамотная политика последнее время, отсюда и заслуженные победы. Сейчас главное Винисиуса продлить и все в шоколаде будет.
Перес давно об этом физруке мечтает. Он его пригласил бы, а не Анчи в 21 году, если бы Поч был свободен в тот момент, так что звучит правдиво. Но очень надеюсь, что его не будет в клубе.
Ответ Madridista CF
Сложно назвать Поча физруком.
Сотон при нем был топ, Тоттенхэм топ, Челси сделал большой шаг вперед за сезон.
Разве что в ПСЖ не получилось, но там и Анчи сливал титул в эпоху рандомной трансферной политики.
Звучит захватывающе, будто бы шоу не хуже, чем с Арбелоа будет
У вас в слове Моуриньо семь ошибок!
Если Бразилия провалится, можно попробовать вернуть Папу Карло.
Ответ Владимир Самсонов
Он уже не пойдёт, на него порой жутко смотреть было, когда он красный , в поту, жуёт жевачку, словно на грани сердечного приступа . Возраст таки… надо беречь себя. А работа в топ клубах вообще не про комфорт. Особенно в нынешнем лихорадочном Реале
Ответ Ник Ник
Комментарий скрыт
Большая ошибка
Бедный Реал, богатый Почеттино. Но надеемся на лучшее - Почеттино в Аргентину
Да, именно этот бесхребетны плюшевый физрук и нужен Реалу.
Так уверено говорят что-то , а в конце - думаю , возможно клоуны
