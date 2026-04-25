Экс-судья Фернандес о голе «Реалу» на 94-й: «Менди симулировал фол Антони и самоустранился – все по правилам. Падение Антони на 90-й – не пенальти»
Бывший испанский судья Павел Фернандес разобрал два спорных эпизода с участием Антони и Ферлана Менди в конце матча Ла Лиги «Бетис» – «Реал» (1:1).
О том, что Антони упал на 90-й минуте в штрафной «Реала» после контакта с Менди
«У Менди и Антони очень легкий контакт в ногах. 😅 Бразилец упал тут же, как почувствовал контакт. Это не пенальти».
О том, что Антони прихватил Менди за руку перед голом «Бетиса» на 94-й минуте
«Менди самоустранился и симулировал фол со стороны Антони, что оставило его команду беззащитной. Гол засчитан [арбитром Сесаром Сото Градо] по правилам», – написал Фернандес.
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
После ухода Марсело Реал так и не закрыл толком эту позицию
Менди в определений момент был довольно хорош
