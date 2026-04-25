Шалимов об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Пенальти ставить абсолютно не за что. Зачем ВАР зовет арбитра на такие ситуации, как в случае с Умяровым и Дивеевым?»

Игорь Шалимов о судействе в РПЛ: никто не понимает ничего в трактовках.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов поделился мнением касательно назначенного пенальти в ворота «Спартака » в матче Мир РПЛ против «Краснодара » (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда никто не понимает ничего в трактовках. А назначение пенальти за игру рукой должно быть очень четкой историей, когда трактовки понятны.

У «Краснодара» в матче с «Балтикой» в прошлом туре был идентичный момент – идет борьба, игроки толкаются, Оласе попадают в руку – это не пенальти.

Здесь происходит то же самое – толкаются Умяров и Кордоба . Умяров после толчка Кордобы совершает естественное для этой игровой ситуации движение рукой.

То есть рука расширила площадь тела, но положение руки для этой игровой ситуации было естественным. Мяч попал в руку, которая для этой игровой ситуации находилась в абсолютно естественном положении.

А если бы вспомним этот момент и увидим, что после касания руки Умярова не было никакой опасной ситуации, то решение арбитра должно быть очевидным – пенальти тут ставить было абсолютно не за что. Не пенальти на Оласе , и не пенальти на Умярове.

Но все идет от Мажича. Задача такая – чем меньше ошибок у арбитров, тем лучше его работы. Поэтому, чтобы работа была лучше, ошибок надо признавать меньше.

И у меня есть большой вопрос к ВАР – зачем вы зовете арбитра на такие ситуации, как в случае с пенальти на Умярове и Дивееве? Зачем встревать в игру, когда ошибка неочевидна?» – сказал Игорь Шалимов.