Шалимов об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Пенальти ставить абсолютно не за что. Зачем ВАР зовет арбитра на такие ситуации, как в случае с Умяровым и Дивеевым?»
Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов поделился мнением касательно назначенного пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).
На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда никто не понимает ничего в трактовках. А назначение пенальти за игру рукой должно быть очень четкой историей, когда трактовки понятны.
У «Краснодара» в матче с «Балтикой» в прошлом туре был идентичный момент – идет борьба, игроки толкаются, Оласе попадают в руку – это не пенальти.
Здесь происходит то же самое – толкаются Умяров и Кордоба. Умяров после толчка Кордобы совершает естественное для этой игровой ситуации движение рукой.
То есть рука расширила площадь тела, но положение руки для этой игровой ситуации было естественным. Мяч попал в руку, которая для этой игровой ситуации находилась в абсолютно естественном положении.
А если бы вспомним этот момент и увидим, что после касания руки Умярова не было никакой опасной ситуации, то решение арбитра должно быть очевидным – пенальти тут ставить было абсолютно не за что. Не пенальти на Оласе, и не пенальти на Умярове.
Но все идет от Мажича. Задача такая – чем меньше ошибок у арбитров, тем лучше его работы. Поэтому, чтобы работа была лучше, ошибок надо признавать меньше.
И у меня есть большой вопрос к ВАР – зачем вы зовете арбитра на такие ситуации, как в случае с пенальти на Умярове и Дивееве? Зачем встревать в игру, когда ошибка неочевидна?» – сказал Игорь Шалимов.
ВАР прекрасен по задумке, но стал служить оружием:
1. Трактовки эпизодов чётко не обозначены. Многое придумывают по ходу использования: недостаточное усилие, явное намерение и т.п бред.
2. Больше всего бесит "Протокол ВАР": это ВАР имеет право, а это нет. Так, козлы вы, перепишите протокол, чтобы в ключевые моменты матча ВАР имел право вмешаться! Вторая ЖК и т.п вещи.
А то получилось: ВАР как дышло - как повернул, так и вышло. Умярова толкают, мяч попадает в рукав, но пенальти.
Дивеев ногтем воздух возле мяча колыхнул - пенальти.
А Мажичи и Чеферины всегда при деле, на коне, у них, сцуко, лапки, они не виноваты. 🤬
Но нет, два арбитра, после большого количества просмотров, берут и принимают неверные решения)) это же смешно