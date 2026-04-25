Шалимов об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Пенальти ставить абсолютно не за что. Зачем ВАР зовет арбитра на такие ситуации, как в случае с Умяровым и Дивеевым?»

Игорь Шалимов о судействе в РПЛ: никто не понимает ничего в трактовках.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов поделился мнением касательно назначенного пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда никто не понимает ничего в трактовках. А назначение пенальти за игру рукой должно быть очень четкой историей, когда трактовки понятны.

У «Краснодара» в матче с «Балтикой» в прошлом туре был идентичный момент – идет борьба, игроки толкаются, Оласе попадают в руку – это не пенальти.

Здесь происходит то же самое – толкаются Умяров и Кордоба. Умяров после толчка Кордобы совершает естественное для этой игровой ситуации движение рукой.

То есть рука расширила площадь тела, но положение руки для этой игровой ситуации было естественным. Мяч попал в руку, которая для этой игровой ситуации находилась в абсолютно естественном положении.

А если бы вспомним этот момент и увидим, что после касания руки Умярова не было никакой опасной ситуации, то решение арбитра должно быть очевидным – пенальти тут ставить было абсолютно не за что. Не пенальти на Оласе, и не пенальти на Умярове.

Но все идет от Мажича. Задача такая – чем меньше ошибок у арбитров, тем лучше его работы. Поэтому, чтобы работа была лучше, ошибок надо признавать меньше.

И у меня есть большой вопрос к ВАР – зачем вы зовете арбитра на такие ситуации, как в случае с пенальти на Умярове и Дивееве? Зачем встревать в игру, когда ошибка неочевидна?» – сказал Игорь Шалимов.

Хороший нож удобен в хозяйстве, но может служить и холодным оружием.
ВАР прекрасен по задумке, но стал служить оружием:
1. Трактовки эпизодов чётко не обозначены. Многое придумывают по ходу использования: недостаточное усилие, явное намерение и т.п бред.
2. Больше всего бесит "Протокол ВАР": это ВАР имеет право, а это нет. Так, козлы вы, перепишите протокол, чтобы в ключевые моменты матча ВАР имел право вмешаться! Вторая ЖК и т.п вещи.
А то получилось: ВАР как дышло - как повернул, так и вышло. Умярова толкают, мяч попадает в рукав, но пенальти.
Дивеев ногтем воздух возле мяча колыхнул - пенальти.
🤮
Моё любимое ВАРовое – явная и очевидная ошибка: фол, но арбитр смотрел в другую сторону – ВАР не проверяет. Ну или наоборот. Я запутался, но мне нравится и то, и это, потому что отмазка подходит под любую ситуацию
Придумали ВАР как отмазку, мол, есть независимые рефери + камер куча, линии чертят всякие, и т.п, а по сути как тянули нужную команду так и тянут. Или отмазывают нужных судеек, ручных придворных...
А Мажичи и Чеферины всегда при деле, на коне, у них, сцуко, лапки, они не виноваты. 🤬
Все задают вопросы и не находят ответа. Может Мажич знает, для чего ВАР вмешивается в неочевидных ситуациях. Нет такого тура, чтоб это не обсуждали.
руки в неестественном положении....рука внизу естественное, вверху или в стороне нет...
да пускай пенальти у Умярова.почему в абсолютно таком же эпизоде у Оласе не пенальти.вот,что бесит.выборочно както все.или это другое?
Поражает, что главный арбитр в поле всегда соглашается с ВАРом, даже если тот не прав. Ответственности взять на себя никто не хочет. Все стали этакими холуйчиками, мне сказали - я сделал. А ВАР превратился не орган справедливости, а в орудие влияния заинтересованных людей. Тут мы вмешиваемся, там не вмешиваемся, а здесь мы рыбу заворачиваем.
Зачем? Да за тем же , почему не зовёт ВАР смотреть руку Тормены в последнем матче прошлого сезона. По этой же причине не позвали смотреть и руку Оласы в этом.
ВАР дестабилизировал игру,его пора урезонить.Например,ограничить время на изменение решения судьи 1 минутой после момента:нет цели найти истину,достаточно просить от ВАР исправлять очевидные,не требующие многих просмотров,ошибки арбитров в поле
У нас мажичей всяких меняют, а судьи так и продолжают пробивать дно. Маричу бабло капает, ему все равно что там дальше происходит, посидит и домой поедет
Какая разница зовёт тебя ВАр или нет. Ты главный судья и принятие решения полностью лежит на тебе, если эти слепошарые там что-то разглядели, это ещё не повод идти у них на поводу.
Мало того что вар их зовёт. Они же могут сказать, ты что? Зачем ты меня позвал? Играем дальше
Но нет, два арбитра, после большого количества просмотров, берут и принимают неверные решения)) это же смешно
Какой- то судейский беспридел. В сезоне 25/26 дайте золото судейскому корпусу.
Топили за Краснодар , чтобы лишь бы не Зенит., да и парк еще. Ну теперь хз как от этого отделаться, сами страдаете.
