  • Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
Экс-судья: в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, «Бетису» – нет.

Бывший испанский судья Павел Фернандес разобрал два спорных эпизода с игрой рукой в обеих штрафных в первом тайме матча Ла Лиги «Бетис» – «Реал» (1:1).

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо не увидел нарушения правил в обоих моментах и не назначил пенальти, ВАР не вмешался.

О руке Браима Диаса в штрафной «Мадрида» на 2-й минуте

«Браим обрабатывает мяч в штрафной площади бицепсом правой руки. Повторы по ТВ были не самого лучшего качества, но это изображение развеивает все сомнения. Это пенальти».

О руке Рикардо Родригеса в штрафной «Бетиса» на 23-й минуте

«Мяч после удара Браима попадает в руку Родригеса. В момент контакта рука уже относительно прижата к телу. Это не пенальти», – написал Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции DAZN

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
Про второй случай скорее можно сказать , что рука в естественном положении в динамике. А про первый случай вообще молчу, как такое можно не видеть и где вар ?!
Основная версия произошедшего, по мнению Реал ТВ и глоров Реала - Барселона подкупила ВАР, чтобы Реалу не ставили пенальти.
Барселона купила судью, чтобы игроки Реала не могли забить больше одного гола в ворота соперника
На втором фото явно видно, что рука не прижата к телу
"Относительно прижата". В учебники
"Отрицательно прижата"
Комментарий скрыт
А рука может быть «относительно» прижата?)
Относительно того, кому судья высасывает из пальца оправдания.
Да . У Тчуамени такая всегда
по второй картинке есть место для дискуссий - рука внизу, удар с близкого расстояния и так далее

но первая это жесть конечно
У Бетиса отобрали 2 очка!:)
Комментарий скрыт
Настоящий болельщик, а не глор:))😎
Пенальти в обоих случаях.
Посмотри состав Бетиса. Сплошь списанные игроки, жаль в воротах не бывший дублёр Алиссона в Ливерпуле Адриан, было бы более позорно для Реала не обыграть такой коллектив
Фернандес очень смешной арбитр. Что значит относительно прижата к телу?😂 Рука совсем не прижата, это пенальти.
А в случае с Браимом он вообще ссылается на ИИ изображение.
У второго рука в естественном положении, но все же увеличивала площадь и приградила путь к воротом.

Но если вспоминать человека ДаВинчи на котором объясняли где пенальти где нет. То тут Фернандес прав.
Уже все написали, что этот клоун сгенерил фотку через ИИ - у Браима нет бороды - сравните первое и второе фото)))
