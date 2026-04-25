Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»

Экс-судья: в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, «Бетису» – нет.

Бывший испанский судья Павел Фернандес разобрал два спорных эпизода с игрой рукой в обеих штрафных в первом тайме матча Ла Лиги «Бетис» – «Реал » (1:1).

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо не увидел нарушения правил в обоих моментах и не назначил пенальти, ВАР не вмешался.

О руке Браима Диаса в штрафной «Мадрида» на 2-й минуте

«Браим обрабатывает мяч в штрафной площади бицепсом правой руки. Повторы по ТВ были не самого лучшего качества, но это изображение развеивает все сомнения. Это пенальти».

О руке Рикардо Родригеса в штрафной «Бетиса» на 23-й минуте

«Мяч после удара Браима попадает в руку Родригеса. В момент контакта рука уже относительно прижата к телу. Это не пенальти», – написал Фернандес.

