Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Хетафе» заявил, что каталонская команда должна играть так, чтобы не зависеть от решений арбитров.
«В каждом матче мы должны играть лучше и на 100 процентов, чтобы не зависеть от решений судей. Вот что я имею в виду.
У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе», – сказал Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Как же Барселоне повезло с Ханси:)
Наконец это кто-то понял.
