Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
Защитник Игорь Дивеев, который в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из ЦСКА, оценил высказывание комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о своих травмах.
– Цитата о твоем здоровье – от Константина Генича: «Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма. Тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда пропускает матчи и играет через боль. В ЦСКА подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективой получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать. Думаю, ЦСКА это все просчитал».
– Давай по порядку.
Во-первых, в «Зените» не было ни одного матча, чтобы я играл через боль.
Во-вторых, в ЦСКА все прекрасно знали, что начиная с сентября, за три месяца до трансфера, у меня перестал болеть ахилл, потому что, опять же, мы поменяли подход к тренировочному процессу.
Все как рукой сняло. Спросите у доктора ЦСКА Безуглова, он подтвердит.
– Генич и про здоровье Кирилла Глебова недавно говорил: «Один важный футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла будут очень большие проблемы с травмами».
– Вот это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы… Костя, зачем так делать? – сказал Игорь Дивеев.
Генич извинился перед Глебовым и пожелал хавбеку ЦСКА карьеру без травм после слов о его травматичности
Включаю песню Наговицына:
"Туда зимой не прилетят снегири, там вороньë"
Прогноз на то и прогноз. Фати все подряд прогнозировали травмы, так и получилось, но никто их не желал.
Раздули историю из ничего.
В Спартаке был Жано, с аналогичными проблемами, и все это говорили и знали.
Да и человека-хрусталя Гонсалеса из ЦСКА каждый пинал по поводу травм, не желал, но знал, что на него нельзя рассчитывать.
Во-первых, Костя сам рано закончил из-за травм. Понимает, что это.
Во-вторых, ну не прогнозировал он этого, а выдал инсайд (зачем-то).