  Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»

Игорь Дивеев о словах Генича про Глебова: Костя, зачем так делать?.

Защитник Игорь Дивеев, который в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из ЦСКА, оценил высказывание комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о своих травмах.

– Цитата о твоем здоровье – от Константина Генича: «Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма. Тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда пропускает матчи и играет через боль. В ЦСКА подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективой получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать. Думаю, ЦСКА это все просчитал».

– Давай по порядку.

Во-первых, в «Зените» не было ни одного матча, чтобы я играл через боль.

Во-вторых, в ЦСКА все прекрасно знали, что начиная с сентября, за три месяца до трансфера, у меня перестал болеть ахилл, потому что, опять же, мы поменяли подход к тренировочному процессу.

Все как рукой сняло. Спросите у доктора ЦСКА Безуглова, он подтвердит.

– Генич и про здоровье Кирилла Глебова недавно говорил: «Один важный футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла будут очень большие проблемы с травмами».

– Вот это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы… Костя, зачем так делать? – сказал Игорь Дивеев.

Генич извинился перед Глебовым и пожелал хавбеку ЦСКА карьеру без травм после слов о его травматичности

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Костя свихнулся уже давно от лудомании своей
Ответ Михаил Алексеев
Костя свихнулся уже давно от лудомании своей
Во-во, и стопудово даже ставочку на травму залил🥴
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Во-во, и стопудово даже ставочку на травму залил🥴
А что, есть такие ставки?
гиена позорник, его бы из профессии попросить...
гиена позорник, его бы из профессии попросить...
На матч тв престиж этой профессии довели до самой древней профессии. Толковые комментаторы в ВК АПЛ комментят и че то ни один из них на матч тв не рвется🤷🏻
На матч тв престиж этой профессии довели до самой древней профессии. Толковые комментаторы в ВК АПЛ комментят и че то ни один из них на матч тв не рвется🤷🏻
Один прорвался кстати, пока только на "Старт ТВ" - Виталий Ошовский с "Vital Sport") Если позовут, любой пойдёт, и я не осуждаю, сам бы пошёл, на донатах как на "Матч ТВ" не заработаешь
У Генича, как и у Губерниева (к примеру), есть природная способность молоть языком без запинки сутки напролет, но для баланса природа, наверное, недодала им обоим извилин в голове! Люди абсолютно недалекие и страдающие словесным поносом!
У Генича, как и у Губерниева (к примеру), есть природная способность молоть языком без запинки сутки напролет, но для баланса природа, наверное, недодала им обоим извилин в голове! Люди абсолютно недалекие и страдающие словесным поносом!
💯
Раньше довольно лояльно относился к Геничу - дурачок, но искренний и безобидный. Эмоции вот прикольно в трансляциях передавал. Сейчас же Генич - какое-то, простите, 💩
Раньше довольно лояльно относился к Геничу - дурачок, но искренний и безобидный. Эмоции вот прикольно в трансляциях передавал. Сейчас же Генич - какое-то, простите, 💩
Нуууу как то вы ее разобрались сразу))) а его статистики 50 проц репортажа и ТП и ТД
Сейчас журавели всех мастей налетят на Дивея.
Включаю песню Наговицына:
"Туда зимой не прилетят снегири, там вороньë"
Сейчас журавели всех мастей налетят на Дивея. Включаю песню Наговицына: "Туда зимой не прилетят снегири, там вороньë"
Или Наговицына...воротит от крыс, этот мир прокис.
Генич вообще поплыл. Еще доставляет его сватание Черчесова в Спартак в последние дни. Черчесова, у которого все неплохо в Ахмате и где он сам хочет строить долгосрочные проекты, в Спартак, где и без полевого командира все очень хорошо. Зачем это делается? Кто тянет Генича за язык? Генич лучшая антиреклама ставок и лудомании.
Генич вообще поплыл. Еще доставляет его сватание Черчесова в Спартак в последние дни. Черчесова, у которого все неплохо в Ахмате и где он сам хочет строить долгосрочные проекты, в Спартак, где и без полевого командира все очень хорошо. Зачем это делается? Кто тянет Генича за язык? Генич лучшая антиреклама ставок и лудомании.
у них там битва лоббистов. одни на своем канале Приветыча в спартак сватают, другие Слуцкого в ЦСКА.
Генич вообще поплыл. Еще доставляет его сватание Черчесова в Спартак в последние дни. Черчесова, у которого все неплохо в Ахмате и где он сам хочет строить долгосрочные проекты, в Спартак, где и без полевого командира все очень хорошо. Зачем это делается? Кто тянет Генича за язык? Генич лучшая антиреклама ставок и лудомании.
Да причем тут ставки то.человек натянул себе на....корону посмотри 2000 годы и какой ор там на фоне Розанова и Васи
Прогнозировать и желать травмы - разные вещи.
Прогноз на то и прогноз. Фати все подряд прогнозировали травмы, так и получилось, но никто их не желал.
Раздули историю из ничего.
В Спартаке был Жано, с аналогичными проблемами, и все это говорили и знали.
Да и человека-хрусталя Гонсалеса из ЦСКА каждый пинал по поводу травм, не желал, но знал, что на него нельзя рассчитывать.
Прогнозировать и желать травмы - разные вещи. Прогноз на то и прогноз. Фати все подряд прогнозировали травмы, так и получилось, но никто их не желал. Раздули историю из ничего. В Спартаке был Жано, с аналогичными проблемами, и все это говорили и знали. Да и человека-хрусталя Гонсалеса из ЦСКА каждый пинал по поводу травм, не желал, но знал, что на него нельзя рассчитывать.
Человек хрусталь Гонсалес помог ЦСКА выйти в 1/4 ЛЧ, свою хрустальность он полностью перекрыл своим голом Севилье )
Человек хрусталь Гонсалес помог ЦСКА выйти в 1/4 ЛЧ, свою хрустальность он полностью перекрыл своим голом Севилье )
А тут есть противоречия? Это не отменяет факта хрусталя
Генич уже давно перешел к кормушке Галицкого. А всем другим клубам желает проблем, чтобы они не мешали стать чемпионами самобытной академии чернокожих ребят
Генич уже давно перешел к кормушке Галицкого. А всем другим клубам желает проблем, чтобы они не мешали стать чемпионами самобытной академии чернокожих ребят
Не думаю.он просто сам по себе такое ........ого
Не являюсь защитником Генича, но задолбали уже этой темой.

Во-первых, Костя сам рано закончил из-за травм. Понимает, что это.

Во-вторых, ну не прогнозировал он этого, а выдал инсайд (зачем-то).
Не являюсь защитником Генича, но задолбали уже этой темой. Во-первых, Костя сам рано закончил из-за травм. Понимает, что это. Во-вторых, ну не прогнозировал он этого, а выдал инсайд (зачем-то).
Как зачем??? Чтоб заполнить. Пустоту в репортаже )))) болтун находка для пиоеа
Генич вообще странный. В матче Краснодар - Спартак активно болел за Краснодар..
Генич вообще странный. В матче Краснодар - Спартак активно болел за Краснодар..
А надо было активно за Спартак)))
