Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»

Игорь Дивеев о словах Генича про Глебова: Костя, зачем так делать?.

Защитник Игорь Дивеев, который в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит » из ЦСКА, оценил высказывание комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о своих травмах.

– Цитата о твоем здоровье – от Константина Генича: «Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма. Тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда пропускает матчи и играет через боль. В ЦСКА подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективой получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать. Думаю, ЦСКА это все просчитал».

– Давай по порядку.

Во-первых, в «Зените» не было ни одного матча, чтобы я играл через боль.

Во-вторых, в ЦСКА все прекрасно знали, что начиная с сентября, за три месяца до трансфера, у меня перестал болеть ахилл, потому что, опять же, мы поменяли подход к тренировочному процессу.

Все как рукой сняло. Спросите у доктора ЦСКА Безуглова, он подтвердит.

– Генич и про здоровье Кирилла Глебова недавно говорил: «Один важный футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла будут очень большие проблемы с травмами».

– Вот это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы… Костя, зачем так делать? – сказал Игорь Дивеев.

