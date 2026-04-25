  • Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
53

Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»

Александр Мостовой: я бы не назначил пенальти в ворота «Зенита» и «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе арбитров в Мир РПЛ.

В матче «Локомотив» – «Зенит» (0:0) пенальти был назначен за игру рукой Игоря Дивеева. В игре «Спартака» и «Краснодара» (1:2) 11-метровый был назначен за игру рукой Наиля Умярова.

«Арбитры не должны были назначать пенальти ни в матче «Локомотив» – «Зенит», ни в матче «Спартак» – «Краснодар».

При этом я всегда был сторонником ВАР и говорил, что видеоповторы нужны в футболе еще до того, как они появились. На примере того же тенниса, в котором сейчас похожая система очень хорошо работает. Но даже это не помогает судьям, потому что они никогда не были профессиональными футболистами и не понимают футбол.

А вот почему игроки «Локомотива» и «Краснодара» не признают после матча, что не за что было назначать одиннадцатиметровые удары – я понять не могу.

Почему вы боитесь сказать правду? В следующий раз же такой пенальти и в ваши ворота поставят. А они говорят, что мяч попал в мизинец сопернику.

Ну куда обороняющимся игрокам девать пальцы в штрафной площади? Давайте тогда всем защитникам руки скотчем к телу привяжем! (смеется).

Я смотрю чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и могу смело сказать, что у нас проблем с судейством в разы больше.

В Европе больше уважения к профессионалам своего дела. И когда на телевидении или радио говорит заслуженный футболист, все к нему прислушиваются.

Давайте мы назначим в РПЛ какого-нибудь бывшего игрока, который будет смотреть видеоповторы и подсказывать арбитрам.

Если бы я сидел в комнате ВАР, ни в ворота «Зенита», ни в ворота «Спартака» пенальти бы не назначили. Вот вам и решение»

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Дайте уж работу Цару в российском футболе!!
Ответ Рубин2003
Дайте уж работу Цару в российском футболе!!
Ну возьмиииите меня! (с). 😊
Ответ old_wolf
Ну возьмиииите меня! (с). 😊
Ну возьмите меня! Возьмите! 😭
Возьми меня😠😤(Елена Воробей) 😁
Эволюционировал от главного тренера Спартака до судьи на ВАР.
Ответ Knife707
Эволюционировал от главного тренера Спартака до судьи на ВАР.
Нет не судьи.... Судья имеет ответственность. , а он хочет просто подсказывать и не бесплатно...
Ответ Knife707
Эволюционировал от главного тренера Спартака до судьи на ВАР.
Царь постепенно планку опускает, глядишь через пару лет болбоем попросится...
Санёк ты клоуном на общественных началах работаешь, не бросай это
Санёк, у меня газон нужно возле дома постричь. Ты же футбольный человек, значит, в траве разбираешься...
Ответ boalx
Санёк, у меня газон нужно возле дома постричь. Ты же футбольный человек, значит, в траве разбираешься...
Как ты смеешь над царём подшучивать, холоп!
Ответ v@mpir
Как ты смеешь над царём подшучивать, холоп!
Виноват, Ваше Величество...☹️
Мостовой перепутал ВАР и БАР.
Ответ Pertinax Gandi
Мостовой перепутал ВАР и БАР.
Забегает всегда не в ту дверь-в КБ, а не к Спартаку
Вообще идеально. Можно из дома работать
Судьи должны быть футбольными людьми
Да что ж ты будешь делать! И тут нефутбольные люди
Конечно не назначил бы пенальти, всё проспал бы в комнате ВАР.
Земля бы вокруг солнца не вращалась если бы Мостовой по каждой теме рот не раскрывал которая его не касается....
