Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе арбитров в Мир РПЛ.
В матче «Локомотив» – «Зенит» (0:0) пенальти был назначен за игру рукой Игоря Дивеева. В игре «Спартака» и «Краснодара» (1:2) 11-метровый был назначен за игру рукой Наиля Умярова.
«Арбитры не должны были назначать пенальти ни в матче «Локомотив» – «Зенит», ни в матче «Спартак» – «Краснодар».
При этом я всегда был сторонником ВАР и говорил, что видеоповторы нужны в футболе еще до того, как они появились. На примере того же тенниса, в котором сейчас похожая система очень хорошо работает. Но даже это не помогает судьям, потому что они никогда не были профессиональными футболистами и не понимают футбол.
А вот почему игроки «Локомотива» и «Краснодара» не признают после матча, что не за что было назначать одиннадцатиметровые удары – я понять не могу.
Почему вы боитесь сказать правду? В следующий раз же такой пенальти и в ваши ворота поставят. А они говорят, что мяч попал в мизинец сопернику.
Ну куда обороняющимся игрокам девать пальцы в штрафной площади? Давайте тогда всем защитникам руки скотчем к телу привяжем! (смеется).
Я смотрю чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и могу смело сказать, что у нас проблем с судейством в разы больше.
В Европе больше уважения к профессионалам своего дела. И когда на телевидении или радио говорит заслуженный футболист, все к нему прислушиваются.
Давайте мы назначим в РПЛ какого-нибудь бывшего игрока, который будет смотреть видеоповторы и подсказывать арбитрам.
Если бы я сидел в комнате ВАР, ни в ворота «Зенита», ни в ворота «Спартака» пенальти бы не назначили. Вот вам и решение»
