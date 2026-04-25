Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»

Сергей Кравцов: совет Венделу – читать нашу литературу.

Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос о готовности помочь полузащитнику «Зенита » в освоении грамотности.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал о бразильце: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать и писать. Готовы ли вы ему помочь?

– Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо.

– Какой совет дали бы ему с точки зрения просвещения?

– Мой совет Венделу – читать нашу литературу. Наши сказки и произведения великих писателей и поэтов, – сказал Сергей Кравцов.