Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос о готовности помочь полузащитнику «Зенита» в освоении грамотности.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал о бразильце: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».
– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать и писать. Готовы ли вы ему помочь?
– Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо.
– Какой совет дали бы ему с точки зрения просвещения?
– Мой совет Венделу – читать нашу литературу. Наши сказки и произведения великих писателей и поэтов, – сказал Сергей Кравцов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Беда с нашими чиновниками.