  • Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»

Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос о готовности помочь полузащитнику «Зенита» в освоении грамотности.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал о бразильце: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать и писать. Готовы ли вы ему помочь?

– Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо.

– Какой совет дали бы ему с точки зрения просвещения?

– Мой совет Венделу – читать нашу литературу. Наши сказки и произведения великих писателей и поэтов, – сказал Сергей Кравцов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Они всё это серьёзно обсуждают? Тогда господину министру мои соболезнования!
так а какие еще проблемы могут быть у министра просвещения самой просвещенной страны? «неграмотный» бразилец да пенальти Краснодара.
Целый Министр ведь! Тут никого и просвещать не надо. Главное, чтобы булки находились в кресле.
Не умеет читать? Пусть читает нашу литературу)
так дивеев же рассказал что это шутка была и Вендел умеет писать и у него красивый почерк
Так это всем изначально было понятно, что шутка....
Тест на дебильность
А министр образования не прошел легкий тест. А зачем ему он же ммнистр.
Не умеешь читать? ЧИТАЙ нашу литературу. Классный совет. И это целый министр посоветовал.
Горе от ума. Министру просвещения? Они же сразу в иноагенты компромат соберут за такое)
Что взять с болельщика Спартака? Этот министр умудрился слово праздник без д написать..
Ему бы самому писать без ошибок, слово празник с буквой Д
,, С ПРАЗНИКОМ, ДОРОГОЙ АРТЕК!!! ’’ - именно такую запись сделал министр Кравцов, когда поздравлял детский лагерь (орфография соблюдена) 🤗
Если Вендел научится, то это будет празНик, да тов. Крацов?
Чего-то угораю. Нет, правда, зачем приезжему на заработки бразильцу учить язык работодателя? Чтобы читать сказки Пушкина в оригинале?.. И от этого он приобщится и вникнет?

Беда с нашими чиновниками.
Надо было очень постараться чтобы сделать из этого недочеловека министра А тут ему ещё и вопросы задают...
У меня такое мнение что у этого министра образование за три барана получено
Материалы по теме
Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»
24 апреля, 09:16
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
45 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 06:10
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
15 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем