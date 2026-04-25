Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»

Владислав Радимов: против «Зенита» какой-то заговор?.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче Мир РПЛ против «Локомотива » (0:0).

На 95-й минуте встречи главный арбитр матча Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил пенальти в ворота петербуржцев за игру рукой Игоря Дивеева. Вратарь Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки.

«То, что это не пенальти, – это однозначно. Ну даже мяч не изменил направление: если посмотреть повтор, мяч как вращается, замедленный, он так же и вращается.

А если бы было касание руки, то мяч должен изменить траекторию или хотя бы поменять вращение. Этого нет. Как они здесь рассмотрели какое-то касание – я плохо представляю.

Я полностью верю Дивееву , который в моем понимании – очень честный человек. Он говорит: «Ну, если я не коснулся мяча, что я вам должен сказать? Если б я коснулся, я б вам сказал...». Ну, и это видно на повторе.

Может быть, у арбитров другие повторы? Я много раз говорил – тогда покажите их нам. Или озвучьте переговоры арбитров. Но нам же их не дают.

Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче «Краснодара » и «Балтики», когда точно такая же борьба идет, точно такой же чирк мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают. А здесь идут смотреть и ставят пенальти.

Когда-то надо сказать, что, ребят, может, вы «Зенит» не любите, но хватит. Это ведь не первый случай – можно вспомнить и пенальти в матче со «Спартаком» на Барко, удаление Педро, которого не было.

Возможно, пора задать вопрос: это какой-то заговор против «Зенита »?» – сказал Владислав Радимов.