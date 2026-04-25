  • Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче Мир РПЛ против «Локомотива» (0:0).

На 95-й минуте встречи главный арбитр матча Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил пенальти в ворота петербуржцев за игру рукой Игоря Дивеева. Вратарь Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки.

«То, что это не пенальти, – это однозначно. Ну даже мяч не изменил направление: если посмотреть повтор, мяч как вращается, замедленный, он так же и вращается.

А если бы было касание руки, то мяч должен изменить траекторию или хотя бы поменять вращение. Этого нет. Как они здесь рассмотрели какое-то касание – я плохо представляю.

Я полностью верю Дивееву, который в моем понимании – очень честный человек. Он говорит: «Ну, если я не коснулся мяча, что я вам должен сказать? Если б я коснулся, я б вам сказал...». Ну, и это видно на повторе.

Может быть, у арбитров другие повторы? Я много раз говорил – тогда покажите их нам. Или озвучьте переговоры арбитров. Но нам же их не дают.

Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче «Краснодара» и «Балтики», когда точно такая же борьба идет, точно такой же чирк мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают. А здесь идут смотреть и ставят пенальти.

Когда-то надо сказать, что, ребят, может, вы «Зенит» не любите, но хватит. Это ведь не первый случай – можно вспомнить и пенальти в матче со «Спартаком» на Барко, удаление Педро, которого не было.

Возможно, пора задать вопрос: это какой-то заговор против «Зенита»?» – сказал Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
184 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ах ты бессовестный ёлки-палки, а неудаленный Вендел, а вторая жёлтая Соболю в матче с моим Спартаком?! А пенальти с Махачкалой, ёлки-палки?!
Еще матч с Балтикой можно вспомнить)))
Комментарий скрыт
Заговор! Наконец то!
Владюша борща тарасовского навернул))
Да такой степени привыкли,что судьи всегда за них, что нормальное судейство они не приемлют. Поэтому и есть кричалка на всех стадионах страны.
Это нормальное судейство ?
Зенит судят уже два года так, начиная с Воронежа позапрошлый сезон, а прошлый год офсайд со спартаком, почему то над которым были насмешки, а такая же кривая линия с Балтикой почему то уже не насмешки, а истерика… а пенальти с ЦСКА в кубке, да много чего можно вспомнить…
Но соглашусь! за Зенит тоже были левые пенальти, например с рубином в начале сезона .
Просто каждая ошибка за зенит - это истерика, а каждая ошибка против - тишина !

Единственная команда, кто не страдает от судейских решений - это Краснодар !
Все ошибки в пользу них, ни разу не видел спорный момент, который отдадут их соперникам, но многие спартачи, настолько переполнены ненавистью к Зениту, что стараются этого не замечать !
То есть Зенит только два года судят как-то не так? А до этого нормально судили, получается) и вас всё устраивало)
А можно вспомнить игру Соболева на красные карточки, и левые пенальти в пользу зенита коих было много
Какие были левые пенальти, кроме как с Махачкалой?
заговор против столетия
Все против столетия все против денежного буржуя Мюллера
Вора, а не буржуя
Господи Влад ну ты-то куда лезешь с заговорами. Сам же мясных подкалываешь, а чуть что так сам в ту же степь полез. Окстись ради бога, как сбг пишу.

Проблем 2: размытые трактовки и судьи, которые в этих трактовках утонули с концами. И чтобы что-то сделать с судьями, надо определиться с трактовками, а это проблема не только наша, но и общемировая.
Владюша не зря его тал прибил)))
Позор российского футбола.
Зенит!
Можно вспомнить пенальти вс Махачкалы которого тоже не было или это другое?)
Это ж Кубок, в Кубке можно)))
Это так смешно. Кто вообще в России может поверить, что против Зенита может быть заговор!?
Сомневаешься? Задумываешься? Ну посмотри пеналь в нулевой игре с Махачкалой.
ВВП говорит ч о против России мировой заговор вся Европа там
А ещё нужно вспомнить гол Балтики,в ворота Зенита…который БЫЛ! Но почему-то,»оказалось»,что не было…
А что Серожа говорил))) раз судья сказал что Адамов ничего. Не видно значит так и есть
