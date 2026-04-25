«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
Жена Сафонова вступилась за вратаря «ПСЖ» в интернете.
Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова вступилась за мужа и резко ответила болельщику.
Марина Кондратюк опубликовала фрагмент переписки с человеком в интаграме.
«Ща посмотрим, как ему «Бавария» полные щеки напихает в ЛЧ😂», – написал пользователь с ником ave_andrej.
«Андрей, если вы разбираетесь в футболе, то наверняка должны знать, что вратарю мячи летят в створ ворот. Если вам пихают за щеки, то уточните, в какую игру вы играете)», – ответила Марина.
«ПСЖ» 28 апреля примет «Баварию» в первом полуфинале ЛЧ, ответная игра – 6 мая.
Изображение: instagram.com/stories/kondraaa
Источник: инстаграм Марины Кондратюк
Всё корректно,с долей юмора,и по делу!