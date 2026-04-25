  «Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
137

«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею

Жена Сафонова вступилась за вратаря «ПСЖ» в интернете.

Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова вступилась за мужа и резко ответила болельщику.

Марина Кондратюк опубликовала фрагмент переписки с человеком в интаграме.

«Ща посмотрим, как ему «Бавария» полные щеки напихает в ЛЧ😂», – написал пользователь с ником ave_andrej.

«Андрей, если вы разбираетесь в футболе, то наверняка должны знать, что вратарю мячи летят в створ ворот. Если вам пихают за щеки, то уточните, в какую игру вы играете)», – ответила Марина.

«ПСЖ» 28 апреля примет «Баварию» в первом полуфинале ЛЧ, ответная игра – 6 мая.

Изображение: instagram.com/stories/kondraaa

Хорошо же ответила
Да она вообще классная на самом деле. Сужу по соцсетям, конечно, но впечатление такое складывается
Комментарий удален пользователем
Учитывая, что скрин сделан через 2 секунды после публикации коммента, то в редакцию Спортса его отправила сама жена Сафонова
Реакция не хуже, чем у Моти!
2 секунды!
там и кнопка редактировать есть)
Ну ответ вполне достойный. ) А то у некоторых по ходу какие-то сексуальные проблемы - что-то там кто-то кому то напихать должен за щёки, и всё такое. Ну напиши ты - Бавария накидает ПСЖ, Бавария разгромит ПСЖ... Ну нет же, надо на показ какие-то свои вот эти озабоченности про запихивания выкладывать. )
Комментарий скрыт
А щёки тут причём тогда?
Хорошо ответила жалкому хейтеру)
На Спортсе не затеряется
Ответила ведь классно!👍
Всё корректно,с долей юмора,и по делу!
Бесплатно проконсультировала человека с малым опытом)
Ну в целом то она по факту… что за скрытые, агрессивные , латентные комментаторы с фаллическими комментариями о своих неосознанных, подавленных мечтах
Моё почтение, мадам!
