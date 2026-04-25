Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос касательно качества судейства в матчах чемпионата.
– Как вы оцените главную тему российского футбола – Мажич и судейство?
– Категорически с вами не согласен.
Главная тема российского футбола – очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге – это главное, что происходит. И даже не лимит.
Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся.
Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим ее по итогам сезона.
Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами ВАР и красными карточками. Я всегда говорил – пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное.
Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче – это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте (в матче «Локомотив» – «Зенит»), который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач.
Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты, – сказал Александр Алаев.
Безумие: «Локо» бил «Зениту» спорный пенальти за руку Дивеева – Адамов на 99-й взял! Еще и массовая стычка
Даже прошлый тур - ставят пенальти Зениту и забивают, минус одно очко из-за ошибки
Краснодару ставят пенальти - плюс два очка из-за "вероятной" ошибки
Какая мне разница какая будет концовка, если она решается не футболом, а ошибками судей?
И так весь чемпионат
