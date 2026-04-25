  • Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос касательно качества судейства в матчах чемпионата.

– Как вы оцените главную тему российского футбола – Мажич и судейство?

– Категорически с вами не согласен.

Главная тема российского футбола – очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге – это главное, что происходит. И даже не лимит. 

Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся. 

Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим ее по итогам сезона.

Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами ВАР и красными карточками. Я всегда говорил – пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное. 

Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче – это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте (в матче «Локомотив» – «Зенит»), который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач.

Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты, – сказал Александр Алаев.

Безумие: «Локо» бил «Зениту» спорный пенальти за руку Дивеева – Адамов на 99-й взял! Еще и массовая стычка

Как это может быть концовка, а не судейство?)
Даже прошлый тур - ставят пенальти Зениту и забивают, минус одно очко из-за ошибки
Краснодару ставят пенальти - плюс два очка из-за "вероятной" ошибки
Какая мне разница какая будет концовка, если она решается не футболом, а ошибками судей?
И так весь чемпионат
Ошибками? Одно дело, когда ты ошибся в двух матчах в пользу разных команд, но совсем другое, когда Левников в одинаковых эпизодах сначала не ставит пенку в ворота Краснодара, а потом ставит в ворота соперника Краснодара.
здесь речь не про конкретные фамилии или команды, ошибаются весь чемпионат, это система. А то что один и тот же момент трактуется по разному в двух матчах подряд одними и теми же людьми это просто ненормально
Найти там пенальти надо было постараться. В заговор не верю, но и объяснений не нахожу. И то, что Комличенко не забил, высшая справедливость. Имхо.
Тогда уж и зенит не должен был забить, когда с Махачкалой или кем там левейшиц пенальти поставили) или справедливость только, когда ошибки в пользу зенита?))
Я говорю о конкретном матче. 😊
Глава РПЛ хватается за голову из-за пенальти «Локо», сразу видно, глуховат :)
А зачем ждать окончания чемпионата для оценки Мажича? Увольте, и срочно, Мажича и Каманцева! Вот и всё.
Гимн некоторых игроков Локомотива:
Мне мама в детстве выколола глазки,
Чтоб я в шкафу варенье не нашёл,
Я не хожу в кино и не читаю сказки,
Зато я нюхаю, и слышу хорошо.
Из года в год хватаемся за голову и нихрена не меняется. Может пора какие-то меры принимать?
Вы нахрена Испанский футбол на канале Матч показываете когда играют Крылья и Локомотиа?Совсем совесть потеряли,космолиты позорные.!
Краснодар с Алаевым забыл поделиться? Или от себя подозрения убирает?
Пенальти был липовый , Комличенко правильно не забил , по совести
Мажич главный по ошибкам-гнать в шею
