Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о поведении футболистов в РПЛ.
– Николай Писарев сказал, что чемпионат РПЛ напоминает театр юного зрителя. Это только валяния футболистов на газоне касается?
– Ну, это был выпад в адрес «Краснодара» после предыдущей игры с «Балтикой». Действительно, как неваляшки валялись. Мне лично на это смотреть неприятно.
Вижу Англию, где если футболист лежит, значит, точно травма. За Францией во все времена шлейф самого жесткого чемпионата.
В Италии по большому счету тоже никто не симулирует. В Испании просто ребята потехничнее, используют свои сильные козыри.
У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое игроцкое время такого себе не позволяли, – сказал Игорь Черевченко.
