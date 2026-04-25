Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»

Игорь Черевченко об РПЛ: у нас игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо.

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о поведении футболистов в РПЛ.

– Николай Писарев сказал, что чемпионат РПЛ напоминает театр юного зрителя. Это только валяния футболистов на газоне касается?

– Ну, это был выпад в адрес «Краснодара » после предыдущей игры с «Балтикой». Действительно, как неваляшки валялись. Мне лично на это смотреть неприятно.

Вижу Англию, где если футболист лежит, значит, точно травма. За Францией во все времена шлейф самого жесткого чемпионата.

В Италии по большому счету тоже никто не симулирует. В Испании просто ребята потехничнее, используют свои сильные козыри.

У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое игроцкое время такого себе не позволяли, – сказал Игорь Черевченко .

Писарев об РПЛ: «Футболисты из-за судейства начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка. И так невысокая интенсивность, теперь совсем упала. Начался театр юного зрителя»