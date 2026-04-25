Фото
23

Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»

Карло АнчелоттиРуд Гуллит и Кака стали новыми членами Зала славы «Милана».

В 2024 году, к 125-летию клуба, «россонери» объявили о создании клубного зала славы. Первым в него был включен защитник Франко Барези, также в 2024-м в зал ввели трех форвардов – Марко ван Бастена, Андрея Шевченко и Филиппо Индзаги.

Теперь в Зал славы «Милана» включены Анчелотти, Гуллит и Кака – в категории «полузащитники». В последующие годы будут введены вратари и защитники.

Карло выступал за миалнцев с 1987 по 1992 год и выиграл с клубом 9 трофеев, включая 2 скудетто и 2 Лиги чемпионов. Руд (1987-1994) завоевал с «россонери» 12 трофеев, включая 3 титула в Серии А и 2 ЛЧ, а также выиграл «Золотой мяч». Кака (2003-2009) взял с «Миланом» 6 трофеев, включая скудетто и ЛЧ, а также выиграл «Золотой мяч».

Торжественная церемония состоится в воскресенье, 26 апреля, перед матчем между «Миланом» и «Ювентусом» на «Сан-Сиро». Гуллиту вручат награду, изготовленную компанией Tiffany & Co.

Фото: acmilan.com

Что делать с Челестини?25926 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Милана»
logoМилан
logoКарло Анчелотти
logoКака
logoРуд Гуллит
logoсерия А Италия
logoФилиппо Индзаги
logoЮвентус
logoАндрей Шевченко
logoМарко ван Бастен
logoФранко Барези
logoСан-Сиро
logoСборная Бразилии по футболу
logoЗолотой мяч
logoСборная Нидерландов по футболу
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удивился, что Гуллита там раньше не было. Из полузащитников Милана еще нравился Альбертини. Тонкий игрок с классным ударом
Я так понял они только начали. Вводить будут ежегодно понемногу.
Понятно. В истории клуба масса выдающихся игроков
Какая команда великая была! Какой тренер! Какие футболисты! Какой владелец и какой президент! Приятные воспоминания!
Всё по делу. Милан эпохи трио голландцев(Гуллит, Ван Бастен, Райкаард) наверно сильнейший в истории.
Кака, Шевченко, Зеедорф, Индзаги, Пирло, Неста, Мальдини поспорят с этим утверждением
Кафу еще. Ну и про Гаттузо вы забыли. Тренер он, конечно никакущий, но игроком был потрясающим
странно что пиппо с первого захода приняли, тем более что он до милана играл в юве. и, да, по барези вопросов нет, но паоло мальдини это вообще всё для милана.
Ну и пусть спорят. Толку то?А Мальдини в том Милане тоже играл.
Плакат 88 года на стене висел со сборной Голландии, Гуллит мужик авторитетный
Удивляет, что "Милан" пока что не включил в свой клубный зал славы Джанни Риверу, которого многие вообще считают лучшим игроком в истории "россонери". Тем более, что дальше пойдут защитники (там целая россыпь великих игроков) и вратари.
При всем уважении к бесспорному величию Анчелотти, Гуллита и Кака, Ривера больше них заслуживал включения в зал славы "Милана" в категории "полузащитник".
В Википедии на страничке Джанни Риверы, кстати, есть упоминание о том, что он включен в зал славы "миланистов", но подтверждения этой информации я не встречал.
Для этого есть официальный сайт клуба
Анчелотти можно вообще и как игрока и как тренера туда ввести
Джанлука Рокки находится под следствием по обвинению в преступном сговоре с целью совершения спортивного мошенничества.

Расследование касается утверждений о том, что он оказывал давление на судей VAR в таких матчах, как «Удинезе» — «Парма» в марте 2025 года, где нарушения привели к отмене пенальти, и «Интер» — «Верона» в январе 2024 года

алло спортс впрочем ничего нового
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
45 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 06:10
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
15 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем