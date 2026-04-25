Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»

Карло Анчелотти , Руд Гуллит и Кака стали новыми членами Зала славы «Милана».

В 2024 году, к 125-летию клуба, «россонери» объявили о создании клубного зала славы. Первым в него был включен защитник Франко Барези , также в 2024-м в зал ввели трех форвардов – Марко ван Бастена, Андрея Шевченко и Филиппо Индзаги.

Теперь в Зал славы «Милана » включены Анчелотти, Гуллит и Кака – в категории «полузащитники». В последующие годы будут введены вратари и защитники.

Карло выступал за миалнцев с 1987 по 1992 год и выиграл с клубом 9 трофеев, включая 2 скудетто и 2 Лиги чемпионов. Руд (1987-1994) завоевал с «россонери» 12 трофеев, включая 3 титула в Серии А и 2 ЛЧ, а также выиграл «Золотой мяч». Кака (2003-2009) взял с «Миланом» 6 трофеев, включая скудетто и ЛЧ, а также выиграл «Золотой мяч».

Торжественная церемония состоится в воскресенье, 26 апреля, перед матчем между «Миланом» и «Ювентусом» на «Сан-Сиро». Гуллиту вручат награду, изготовленную компанией Tiffany & Co.

Фото: acmilan.com