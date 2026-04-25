  • Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»

Министр спорта России Михаил Дегтярев на фоне ужесточения лимита на легионеров в РПЛ рассказал о тратах не детский футбол.

«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 миллиардов.

Вот и взвесьте. Вся страна тратит на детей 56, и все клубы со 120 миллиардами бюджетов тратят 7. В принципе это не их обязанность, будем откровенны», – сказал Михаил Дегтярев в сюжете телеканала «Россия 24».

Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»

Приказ о лимите «12+7» подписан – Дегтярев продавил РПЛ. Решению, против которого все клубы, аплодировали

Вот и продолжайте тратить деньги на детский футбол и не лезьте в профессиональный футбол со своими лимитами, собачьими паспортами и тд
Тогда и деньги забрать бюджетные у профессиональных клубов. Будет по честному.
Идея-то здравая, вот только дураков нет — клубы покупать
Хорошо, что всё объяснили. Плохо то, что я ничего не понял.
прямым текстом сказал, что клубы не работают с детьми....
Тратят 5% бюджетов при том, что сам министр говорит, что это не их обязанность. Тоже в баню к нему залететь хотите?
Так не тратьте !!!! Создайте условия для заработка и отойдите в сторону ! Занимаетесь детским футболом !!! Нет , вы же все лезете и лезете , вам вся страна уже ОРЕТ хватит , не мешайте ! Футбол сам себя отрегулирует , и не нужно никаких лимитов ! Частник никогда не привезет дрова , если у него свой под боком , потому что это его деньги ! НО , как тогда от 120 ярдов откусить , а так хочется …..
Без регуляции и получаются 6 или 7 чемпионств Зенита. Когда бездонная бочка и нужные люди в нужных местах.
Страна орёт не только и не столько по поводу футбола. Есть более насущные и глобальные проблемы... Их также решают таким же образом, примерно. Так что не чему удивляться
А можно расписать, на что такие деньги уходят? Я вот живу в Санкт-Петербурге, но про бесплатные футбольные секции не слышал(только в детстве), да и то там постоянные финансовые вложения требовались, а на что сейчас столько денег тратят? Хорошо, построили поля, их поддерживают в работоспособном состоянии, зарплаты тренерам, уборщикам, но за что деньги-то собирают с людей - экипировка, поездки на турниры, абонемент, за это государство платит? Я, конечно, дилетант в этих вопросах, но просто в шоке от сумм, а ещё больше в шоке, а где собственно и как распространяются эти деньги.
В селе Ясашная Ташла Ульяновской области возведён крутой спорткомплекс. Я там бываю часто и сам наблюдал за строительством. А большие города сами справятся.
Рад за вас, очень хорошо, что деньги реально тратятся на спорт, а не на особняки. Глядишь, новый Аршавин появится))
Медвежью услугу делает Дегтярёв клубам РПЛ. Хочет, чтобы клубы тратили больше денег на школы, а по факту кроме этого придется ещё значительно больше тратить на зарплаты россиян и на их трансферы. Привет от Сауся
клубы не заставляют покупать за дорого игроков и тем более платить им большие зарплаты..откровенная чушь...
55 тысяч комментариев на спортсе, а все еще не понимаете как агенты игроков работают.
А почему клубы в принципе должны столько тратить? Они же не обязаны обеспечивать академиями все регионы страны, увеличьте тогда географию и количество клубов РПЛ, подтяните Урал
И где результаты? Где вот эти 56 млрд. рублей? Клубов больше не стало, а те что появились новые - частные. Сафонова играющего в ПСЖ не за госденьги взрастили и довели до проф. уровня. Головин в Монако - ну там где он начинал никакими миллиардами вообще не пахло, на энтузиазме голом его первого тренера и потом отъезд в ЦСКА который тогда уже частным был. Это два наших сейчас лучших представителя российского футбола играющие в одной из топ-лиг в основе своих команд и то, найдутся тут лютые эксперты на спортсе который и Лигу 1 за топовую могут не считать. Ну и между прочим, клубы свои траты на свои академии увеличивают, а не сокращают. Вот те 7 млрд. это более чем 3-кратный рост по сравнению с тем что было в 2020 году например (в районе 2 млрд. рублей).
56 млрд, это те деньги, которые выделяются регионами. Разделите 56 млрд на 89 регионов, потом получившуюся сумму 629 млн на 12 месяцев, потом разделите на количество спортивных региональных и муниципальных школ, потом на всех тренеров, которые тренируют детей в футбольных секциях, потом на зарплаты обслуживающему персоналу, на АУП., на обслуживание зданий, футбольных полей, закупку инвентаря и т.д.
И получается, что 56 млрд, это копейки, и их не хватает даже на развитие футбола.
какая же каша в комментариях... то не лезьте в проффутбол, то клубов больше не стало... На 56 надо клубы что ли создавать? Это детский футбол. Тогда сами клубы уже на 120 должны это все делать, ведь большая часть этих денег тоже государственные
а кто вам право дал 120 млрд тратить на это г.....
Да не переживай так😂
буду,надо забирать деньги у этих клоунов,пусть играют,на то,что сами заработают,то есть где то миллионов 40 рублей в год
«Это не их обязанность. Будем откровенны»
— Но и про откаты забывать не нужно, — добавил министр
Ну вообще-то, футбол - это один из мощнейших способов канализировать энергию общества в мирное русло. Для любого государства массовый спорт и связанная с ним культура массового боления - самое необходимое дело и головная боль. Заинтересован - плати.
Материалы по теме
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»
25 апреля, 08:12
Рекомендуем
Главные новости
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
19 минут назад
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
вчера, 20:25
Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»
вчера, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
7 минут назад
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
31 минуту назад
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
43 минуты назад
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем