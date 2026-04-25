Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
Министр спорта России Михаил Дегтярев на фоне ужесточения лимита на легионеров в РПЛ рассказал о тратах не детский футбол.
«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 миллиардов.
Вот и взвесьте. Вся страна тратит на детей 56, и все клубы со 120 миллиардами бюджетов тратят 7. В принципе это не их обязанность, будем откровенны», – сказал Михаил Дегтярев в сюжете телеканала «Россия 24».
И получается, что 56 млрд, это копейки, и их не хватает даже на развитие футбола.
— Но и про откаты забывать не нужно, — добавил министр