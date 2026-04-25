Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»

Жена Карпина о беременности: отказ от тартара, стейков, лосося – самое сложное.

Дарья , жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, как протекает ее беременность .

«Беременность – удивительное время, но, честно, есть вещи, которые даются не так уж легко 😅.

Для меня самым сложным оказалось… Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося 🥲. Лосось вообще был моей маленькой традицией – я ела его на завтрак почти каждый день.

Интересно, что в прошлую беременность я об этом особо не задумывалась. А сейчас, наблюдаясь сразу в двух городах, в обеих клиниках мне выдали подробные памятки по питанию. И я стараюсь, конечно, все соблюдать – спокойствие дороже 💛.

А вы ограничивали себя в беременность именно из-за рисков инфекций (а не калорий)? Или относились к этому спокойнее?» – написала Дарья.

Сейчас у Карпина пять собственных дочерей. Марию и Валерию в первом браке родила экс-супруга тренера Светлана. С нынешней женой у экс-футболиста есть две общие дочери – Дарья и Александра. В 2010 году Валерий также признал дочь Веронику, родившуюся в краткосрочных отношениях с Владой Беловой в 1990-х. Кроме того, у Дарьи есть дочь Анита от первого брака.

