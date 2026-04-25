Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поддержал сокращение лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее министр спорта России Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».
«Хочу сказать прямо: я это решение поддерживаю. Более того – считаю, что лимит можно закручивать еще сильнее.
Сейчас начнут говорить, что это искусственная конкуренция, что российские футболисты расслабятся из-за паспорта. Полностью не согласен. Это поверхностный взгляд людей, которые не понимают, как устроен профессиональный футбол.
Конкуренция должна быть не между российским игроком и приезжим иностранцем, который во многих случаях едет сюда просто на большой контракт. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Вот это настоящая конкуренция. Когда два россиянина бьются за одно место в составе – никто не расслабится. У обоих один и тот же паспорт. Значит, играть будет сильнейший.
А теперь главный вопрос: почему иностранные футболисты получают привилегии в виде 7 мест на поле и 12 мест в заявке? Почему полкоманды должны составлять легионеры? Особенно если многие клубы живут не на частные деньги, а на бюджетные российские средства, деньги государственных компаний и регионов. Почему за эти деньги в приоритете должны быть иностранцы?
Суть Министерства спорта и вообще спортивной системы должна быть в развитии российских игроков. И здесь я абсолютно согласен: деньги должны работать на своих футболистов, свои школы, свои академии, свое будущее.
Когда я работал агентом и предлагал молодых российских игроков клубам, часто слышал простой ответ: зачем нам молодые, их же надо растить. Нам нужны готовые, на которых можно еще и заработать. Вот и вся философия многих клубов. Гораздо проще взять иностранца, провести трансфер, заработать комиссии и не заниматься развитием своих.
Но к чему приводит такая система? Посмотрите на Италию. Великая футбольная страна, чемпионы мира, огромная история. И при этом уже несколько чемпионатов мира они пропускают. Даже отобраться не могут. Почему? Потому что заигрались в массовое комплектование иностранцами. Средние легионеры заняли места, а свои игроки перестали получать шанс.
Футболист со скамейки не развивается. Молодой игрок не станет сильнее, если путь в основу закрыт. Если в первой команде все места заняты иностранцами, дальше молодежки он не пробьется. Потом все удивляются, почему нет игроков для сборной.
Чтобы не повторять такие ошибки, лимит нужно ужесточать. И это не искусственная конкуренция. Наоборот – это возвращение нормальной конкуренции между российскими футболистами. Между своими, а не в режиме, где половина мест заранее отдана приезжим.
Я отлично помню времена союзного и раннего российского футбола, когда легионеров было мало. Чемпионат был сильный, злой, конкурентный. И российские игроки росли.
Качественные иностранцы, безусловно, нужны. Настоящие мастера всегда усиливают лигу. Но одно дело точечное усиление, другое – превращать чемпионат России в иностранный турнир на российские деньги», – написал Руслан Нигматуллин.
Экономические условия созданы прекрасные. Парень из семьи с ограниченным доходом может превратиться в очень богатого человека. Он будет способен содержать не только себя, но и всех родственников вокруг.
То есть в теории должна быть куча российских парней, которые за место в основе должны быть готовы гранит грызть. И если кто-то филонит, почивает на лаврах - его место немедля займёт другой.
Почему этого не происходит? Почему, например, игрок уровня Тамерлана Мусаева в ЦСКА один, а не три? Это же далеко не звездный уровень. Нападающий, который периодически что-то показывает, а потом 3-5-7 игр не показывает ничего.
Получается, что претензии к футбольным школам. Я даже не о глубинке, а о школах больших клубов. Вопросы большие! Вы посмотрите на них - как они работают, что молодых-перспективных нет ни фига?
С точки зрения экономики их должно быть с избытком!
Хорватский Мусаев дорастает до уровня стартового состава клуба "Сплит". Ему ставят зарплату молодого игрока обоймы в размере 200 тысяч евро в год (взял от балды). Он играет, доказывает, закрепляется и через два года переезжает в почти любой клуб топ-5 лиг, чтобы там зарабатывать 700 тысяч евро плюс.
Таким образом у него остается мотивация, чтобы расти дальше, больше зарабатывать. Клуб заработает деньги и на его место (это очень важно) выйдет из молодежки хорватский Батраков и будет практику высшей лиги получать.
Наши паспортисты дорастают до игрока обоймы, впечатляют, закрепляются - агенты пилят деньги с менеджментом, выдают приличную зарплату. Переходить в Штургарт, Сассуоло или Мальорку ему элементарно не выгодно. В топ-клубы его не позовут. Он продолжает занимать своё место, не дает практику сменщикам и всю оставшуюся жизнь будет стагнировать с желанием как можно дольше получать свою зарплату.
Таких примеров сотни. И это не проблема Мусаева, Зиньковского и Скопинцева. Это проблема в том, что мы по расходам очень прилично тратим, международной практики у нас нет, а функционеры намеренно снижают уровень чемпионата, ограничивая иностранных топ-игроков из топ-клубов.