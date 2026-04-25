Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»

Руслан Нигматуллин: поддерживаю решение о лимите в РПЛ.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поддержал сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта России Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ : «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7» .

«Хочу сказать прямо: я это решение поддерживаю. Более того – считаю, что лимит можно закручивать еще сильнее.

Сейчас начнут говорить, что это искусственная конкуренция, что российские футболисты расслабятся из-за паспорта. Полностью не согласен. Это поверхностный взгляд людей, которые не понимают, как устроен профессиональный футбол.

Конкуренция должна быть не между российским игроком и приезжим иностранцем, который во многих случаях едет сюда просто на большой контракт. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Вот это настоящая конкуренция. Когда два россиянина бьются за одно место в составе – никто не расслабится. У обоих один и тот же паспорт. Значит, играть будет сильнейший.

А теперь главный вопрос: почему иностранные футболисты получают привилегии в виде 7 мест на поле и 12 мест в заявке? Почему полкоманды должны составлять легионеры? Особенно если многие клубы живут не на частные деньги, а на бюджетные российские средства, деньги государственных компаний и регионов. Почему за эти деньги в приоритете должны быть иностранцы?

Суть Министерства спорта и вообще спортивной системы должна быть в развитии российских игроков. И здесь я абсолютно согласен: деньги должны работать на своих футболистов, свои школы, свои академии, свое будущее.

Когда я работал агентом и предлагал молодых российских игроков клубам, часто слышал простой ответ: зачем нам молодые, их же надо растить. Нам нужны готовые, на которых можно еще и заработать. Вот и вся философия многих клубов. Гораздо проще взять иностранца, провести трансфер, заработать комиссии и не заниматься развитием своих.

Но к чему приводит такая система? Посмотрите на Италию. Великая футбольная страна, чемпионы мира, огромная история. И при этом уже несколько чемпионатов мира они пропускают. Даже отобраться не могут. Почему? Потому что заигрались в массовое комплектование иностранцами. Средние легионеры заняли места, а свои игроки перестали получать шанс.

Футболист со скамейки не развивается. Молодой игрок не станет сильнее, если путь в основу закрыт. Если в первой команде все места заняты иностранцами, дальше молодежки он не пробьется. Потом все удивляются, почему нет игроков для сборной.

Чтобы не повторять такие ошибки, лимит нужно ужесточать. И это не искусственная конкуренция. Наоборот – это возвращение нормальной конкуренции между российскими футболистами. Между своими, а не в режиме, где половина мест заранее отдана приезжим.

Я отлично помню времена союзного и раннего российского футбола, когда легионеров было мало. Чемпионат был сильный, злой, конкурентный. И российские игроки росли.

Качественные иностранцы, безусловно, нужны. Настоящие мастера всегда усиливают лигу. Но одно дело точечное усиление, другое – превращать чемпионат России в иностранный турнир на российские деньги», – написал Руслан Нигматуллин.