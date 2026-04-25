  • Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
Руслан Нигматуллин: поддерживаю решение о лимите в РПЛ.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поддержал сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта России Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».

«Хочу сказать прямо: я это решение поддерживаю. Более того – считаю, что лимит можно закручивать еще сильнее.

Сейчас начнут говорить, что это искусственная конкуренция, что российские футболисты расслабятся из-за паспорта. Полностью не согласен. Это поверхностный взгляд людей, которые не понимают, как устроен профессиональный футбол.

Конкуренция должна быть не между российским игроком и приезжим иностранцем, который во многих случаях едет сюда просто на большой контракт. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Вот это настоящая конкуренция. Когда два россиянина бьются за одно место в составе – никто не расслабится. У обоих один и тот же паспорт. Значит, играть будет сильнейший.

А теперь главный вопрос: почему иностранные футболисты получают привилегии в виде 7 мест на поле и 12 мест в заявке? Почему полкоманды должны составлять легионеры? Особенно если многие клубы живут не на частные деньги, а на бюджетные российские средства, деньги государственных компаний и регионов. Почему за эти деньги в приоритете должны быть иностранцы?

Суть Министерства спорта и вообще спортивной системы должна быть в развитии российских игроков. И здесь я абсолютно согласен: деньги должны работать на своих футболистов, свои школы, свои академии, свое будущее.

Когда я работал агентом и предлагал молодых российских игроков клубам, часто слышал простой ответ: зачем нам молодые, их же надо растить. Нам нужны готовые, на которых можно еще и заработать. Вот и вся философия многих клубов. Гораздо проще взять иностранца, провести трансфер, заработать комиссии и не заниматься развитием своих.

Но к чему приводит такая система? Посмотрите на Италию. Великая футбольная страна, чемпионы мира, огромная история. И при этом уже несколько чемпионатов мира они пропускают. Даже отобраться не могут. Почему? Потому что заигрались в массовое комплектование иностранцами. Средние легионеры заняли места, а свои игроки перестали получать шанс.

Футболист со скамейки не развивается. Молодой игрок не станет сильнее, если путь в основу закрыт. Если в первой команде все места заняты иностранцами, дальше молодежки он не пробьется. Потом все удивляются, почему нет игроков для сборной.

Чтобы не повторять такие ошибки, лимит нужно ужесточать. И это не искусственная конкуренция. Наоборот – это возвращение нормальной конкуренции между российскими футболистами. Между своими, а не в режиме, где половина мест заранее отдана приезжим.

Я отлично помню времена союзного и раннего российского футбола, когда легионеров было мало. Чемпионат был сильный, злой, конкурентный. И российские игроки росли.

Качественные иностранцы, безусловно, нужны. Настоящие мастера всегда усиливают лигу. Но одно дело точечное усиление, другое – превращать чемпионат России в иностранный турнир на российские деньги», – написал Руслан Нигматуллин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Руслана Нигматуллина
Плохому танцору и яйца собственные мешают. Проблемы нашего футбола очевидно не в лимите в РПЛ - его отсутствии или наличии. Ведь в первой лиге лимит жёсткий - 4 лега на всю заявку, во второй лиге - лимит в 0 легов в заявке. Что мешает развиваться и конкурировать? Очевидно тут надо браться за подготовку и тренеров на всех уровнях, за в целом уровень образования в футболе. Никто тренеров во второй лиге и первой не заставляет катать оборонительный футбол лишь бы очко набрать - действуйте смелее, делайте ставку на максимум возможностей каждого из игроков, а не только на общий результат чтобы жопу свою прикрыть и место за собой сохранить. Каков уровень подготовки тех кто готовит футболистов, такой и уровень футбола.
А чё на Францию и Испанию не посмотреть?
Они или сами идиоты или людей за идиотов считают, берут удобные примеры, которых процентов 20% и такие: "ВАТ СМАРИТЕ, СМАРИТЕ!"
Тогда РПЛ превратится в Лигу Бесславный ублюдков
А чего не на Испанию? Лимиты вроде одинаковые
и переедите чемпионат на летний режим, этот бред достал всех - зимой играть и ждать что уже откроют еврокубки, хехе. А футболисты и зрители убиваются декабрьским футболом и последующим перерывом на весеннюю слякоть.
Кстати, с точки зрения конкуренции ситуация действительно непонятная.
Экономические условия созданы прекрасные. Парень из семьи с ограниченным доходом может превратиться в очень богатого человека. Он будет способен содержать не только себя, но и всех родственников вокруг.

То есть в теории должна быть куча российских парней, которые за место в основе должны быть готовы гранит грызть. И если кто-то филонит, почивает на лаврах - его место немедля займёт другой.

Почему этого не происходит? Почему, например, игрок уровня Тамерлана Мусаева в ЦСКА один, а не три? Это же далеко не звездный уровень. Нападающий, который периодически что-то показывает, а потом 3-5-7 игр не показывает ничего.

Получается, что претензии к футбольным школам. Я даже не о глубинке, а о школах больших клубов. Вопросы большие! Вы посмотрите на них - как они работают, что молодых-перспективных нет ни фига?

С точки зрения экономики их должно быть с избытком!
Экономика работает немного не так:

Хорватский Мусаев дорастает до уровня стартового состава клуба "Сплит". Ему ставят зарплату молодого игрока обоймы в размере 200 тысяч евро в год (взял от балды). Он играет, доказывает, закрепляется и через два года переезжает в почти любой клуб топ-5 лиг, чтобы там зарабатывать 700 тысяч евро плюс.

Таким образом у него остается мотивация, чтобы расти дальше, больше зарабатывать. Клуб заработает деньги и на его место (это очень важно) выйдет из молодежки хорватский Батраков и будет практику высшей лиги получать.

Наши паспортисты дорастают до игрока обоймы, впечатляют, закрепляются - агенты пилят деньги с менеджментом, выдают приличную зарплату. Переходить в Штургарт, Сассуоло или Мальорку ему элементарно не выгодно. В топ-клубы его не позовут. Он продолжает занимать своё место, не дает практику сменщикам и всю оставшуюся жизнь будет стагнировать с желанием как можно дольше получать свою зарплату.

Таких примеров сотни. И это не проблема Мусаева, Зиньковского и Скопинцева. Это проблема в том, что мы по расходам очень прилично тратим, международной практики у нас нет, а функционеры намеренно снижают уровень чемпионата, ограничивая иностранных топ-игроков из топ-клубов.
Руслан приведи лучше в пример английскую прембер лигу...)))) Или испанскую.
Нигматуллин об ужесточении лимита: «Я за отечественного производителя. В «Зените» бразильцы перестают играть, команда перестает показывать результат. Зачем нам такая зависимость?»
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала.
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
