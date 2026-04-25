  • «ПСЖ» разгромил «Анже» на выезде – 3:0. Сафонов сыграл на ноль, у Ли Кан Ина и Бералдо по голу и пасу, Меюлю тоже забил, Рамуша удалили
26

«ПСЖ» разгромил «Анже» на выезде – 3:0. Сафонов сыграл на ноль, у Ли Кан Ина и Бералдо по голу и пасу, Меюлю тоже забил, Рамуша удалили

«ПСЖ» Сафонова разгромил «Анже».

«Анже» разгромно проиграл «ПСЖ» (0:3) в матче 31-го тура Лиги 1.

Игра проходила на стадионе «Стад Раймон Копа».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ли Кан Ин открыл счет на 7-й минуте. Амин Сбаи сравнял на 22-й, но его гол отменили из-за офсайда. Санни Меюлю забил на 39-й с паса Лукаса Бералдо. На 52-й Бералдо забил с паса Ли Кан Ина. Гонсалу Рамуш получил вторую желтую карточку на 74-й и был удален.

Лига 1 Франция. 31 тур
25 апреля 17:00, Стад Раймон Копа
Анже
0 - 3
0.98xG3
ПСЖ
Бамба   Диатта
86’
74’
Гонсалу Рамуш
Капель   Мутон
73’
72’
Меюлю   Мендеш
Рао-Лисоа   Анен
67’
Питер   Койялипу
67’
Сбаи   Машин
66’
63’
Барколя   Мбайе
52’
  Бералдо
46’
Хакими   Дро Фернандес
46’
Люка Эрнандес   Заир-Эмери
46’
Фабиан Руис   Жоау Невеш
2тайм
Перерыв
39’
  Меюлю
10’
Гонсалу Рамуш
7’
  Ли Кан Ин
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Бамба, Биэнла, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Сбаи, Питер
Запасные: Сбаи, Питер, Зинга, Камара, Жернигон, Синате, Рао-Лисоа, Бамба, Капель
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Фабиан Руис, Бералдо, Меюлю, Барколя, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Запасные: Люка Эрнандес, Хакими, Фабиан Руис, Барколя, Дембеле, Кварацхелия, Д. Дуэ, Меюлю, Шевалье
Вперед Анже Махачкала!
Алга, ПСЖ НН!
А почему у игроков на спине написаны имена другие? Кто может объяснить? Например у Сафонова - Лаура и так далее. Акция какая-то?

P.S. Я поискал, это имена жертв дискриминации. Социальная инициатива, что уж там.
Рамуш это нечто. По сути единственный чистый форвард остался в ПСЖ и тот никак не может даже в ротации играть. Умудрился 2 желтые схлопотать будучи напом, когда Анже толком даже мяч не может держать больше минуты.
За ПСЖ Сафонова 🇷🇺
Ланс оступился, парижанам теперь можно и второй состав выпустить.

Allez PSG!!!
Кореец прям бразильский гол забил!
Первый тайм Матвей отдыхает) 0 ударов в створ, 1 в сторону
Ответ Хейтер всех Доннарум
Первый тайм Матвей отдыхает) 0 ударов в створ, 1 в сторону
С оффсайда пропустил. Оффсайд довольно спорный, кста
Для фэнтази чемп Франции самый сложный из-за хаотичной ротации Энрике
Что с трансляцией, картина исчезает
ОККО, это что такое?
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
44 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
59 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
14 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
