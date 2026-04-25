ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»

Телевидение «Реала»: плохая игра не грех, но такое судейство – грех.

В эфире клубного телевидения «Реала» высказались на фоне матча Ла Лиги против «Бетиса » (1:1), в котором главный арбитр Сесар Сото Градо не назначил пенальти после игры рукой Рикардо Родригеса.

«Манипулирование телевизионной трансляцией или системой ВАР путем непоказа изображений... Мы говорим об этом, когда команда выигрывает, играет вничью или проигрывает.

Гонсалес Фуэртес [на ВАР] увидел эпизод, но не предупредил Сото Градо. В таких ситуациях о футболе говорить нельзя.

Лига Тебаса и Негрейры , на протяжении 17 сезонов определяет, будут ли команда повышаться в классе или понижаться в нем. Постоянный конфликт интересов недопустим.

На днях «Барселона » провела ужасный матч и получила пенальти в качестве подарка.

Плохая игра сама по себе не грех, но такое судейство – это грех», – сказал ведущий в эфире ТВ «Реала».

