  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
93

ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»

В эфире клубного телевидения «Реала» высказались на фоне матча Ла Лиги против «Бетиса» (1:1), в котором главный арбитр Сесар Сото Градо не назначил пенальти после игры рукой Рикардо Родригеса.

«Манипулирование телевизионной трансляцией или системой ВАР путем непоказа изображений... Мы говорим об этом, когда команда выигрывает, играет вничью или проигрывает.

Гонсалес Фуэртес [на ВАР] увидел эпизод, но не предупредил Сото Градо. В таких ситуациях о футболе говорить нельзя.

Лига Тебаса и Негрейры, на протяжении 17 сезонов определяет, будут ли команда повышаться в классе или понижаться в нем. Постоянный конфликт интересов недопустим.

На днях «Барселона» провела ужасный матч и получила пенальти в качестве подарка.

Плохая игра сама по себе не грех, но такое судейство – это грех», – сказал ведущий в эфире ТВ «Реала».

ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»

Что делать с Челестини?25832 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Реал Мадрид ТВ
logoБетис
logoсудьи
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoХавьер Тебас
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoБраим Диас
Сесар Сото Градо
logoБарселона
видеоповторы
Пабло Гонсалес Фуэртес
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же достали эти клоуны, перес позорник. Особо смешное последнее предложение про плохая игра не грех 🤣
Грех - это не верить в святую троицу из Переца, Винисиуса и Мбаппе. То есть Отца, Сына и Святого Духа. Это подтвердит главный священнолизатель Арбелоа🙏
Ребята с Реал ТВ разбираются в сортах плохой игры.
Ответ rigobersong
Позор ТВ!:)
РЫГАЛ ТВ!:)
Перец тв
а что ТВ Реала вещало, когда им Кашшаи, Чакыр и Клаттенбург кубки приносили?
Комментарий скрыт
Да здравствуют наши судьи — самые гуманные судьи в мире
«На днях «Барселона» провела ужасный матч и получила пенальти в качестве подарка»

Ну если то, что защитник Сельты зачем-то влетел своей пятой точкой в Ямаля, который уже прокинул мимо защитника мяч и мог спокойно бить по воротам в непосредственной близости от них, это «подарок»
То что ж они молчали про те пенальти, которые Реал получал в концовках матчей за нырки их любимых игроков ?)
Комментарий скрыт
Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Чистая пенка
Мне интересно самим болельщикам Мадрида не стыдно за этот прекрасный ТВ Реал?😁
болельшикам стыдно,а глорам нет)
Кстати, фаны «Реала» часто пишут про нытье Лапорты и мол Перес про судейство никогда не говорит. Господа, но вы же понимаете, что «Реал ТВ» говорит ровно то, что им позволяет говорить Перес, а точнее то, что он им велит. Поэтому, в следующий раз, не нужно писать про нытье Лапорты и не нытье Переса)
Ну мне на полном серьезе пользователи доказывали, что клубное ТВ Реала не имеет никакого отношения к Пересу и клубу )

Только вот почему-то это ТВ, не имеющее «никакого отношения к Пересу и клубу», ведет трансляции на официальном сайте Реала )
А можно писать и про нытье Лапорты и про нытье Переса?)
Под стать ТВ реал и местные сливочные глоры - роман, войд, реал в дУше, ароновский и тд.
Биомусор это просто
Да как вы задолбали уже. Судья откровенно не наказал, хотя мог, и все равно обделались и профукали победу. Менди симулянт как мешок с дерьмом падает у себя в штрафной и никак не мешает забивать гол. Не знаю, какой тренер нужен этим игрокам. И Перес все равно носится с ними как с писанной торбой, не видит или не хочет видеть проблем этих
Задолбали, фола на Менди не было, была борьба, а тот упал от прикосновения, хотя за пару минут до этого эпизода сам зацепил Энтони, но судья и Вар расценили эпизод как незначительный, что касается руки, так еще вначале игры тоже была рука Браима прямо перед глазами рефери...
Плак ТВ продолжает игнорировать серьёзность того что Реал просто плохо играет. Особенно дисциплина хромает на все ноги.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
24 апреля, 21:56
Рекомендуем
Главные новости
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
6 минут назадПромо
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем