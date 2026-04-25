  • «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни во второй раз подряд взял азиатскую ЛЧ – обыграли 1:0 «Матиду Зельвию», Аль-Бурайкан забил в экстра-таймах. ВидеоСпортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
«Аль-Ахли» победил в азиатской Лиге чемпионов.

Команда Маттиаса Яйссле обыграла «Матиду Зельвию» в финале турнира (1:0), решающий гол на 97-й минуте забил нападающий Фирас Аль-Бурайкан. ВидеоСпортс’’ показывает игру совместно с ТВ Старт.

Это вторая подряд победа «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии – в сезоне-2024/25 команда оказалась сильнее японского «Кавасаки Фронтале» (2:0).

Статистика азиатской Лиги чемпионов

Опубликовал: Вадим Высоцкий
С детства за Матильду!
Сейчас нам глоры криштика скажут, что главный турнир это Лига Чемпионов-2:)🤣🤣🤣
Ответ rigobersong
Про европейскую скажут , не постесняются .
За аниме и двор!)
Фолы, постоянные остановки. Минут 7 надо было добавлять, а судья одну минуту даёт)
Ответ Novak
Они обычно на 85 минуте начинают играть,лучше к второму тайму побольше накинуть)
Арабы с трибун не только бутылки кидают, кто-то наручные часы кинул.
Думаю, какая Матильда Зельвина.
А это Мачида японская всего лишь
Сколько же нырков и выпрашиваний пенки у игроков Аль-Ахли)) Уже 7-8 подобных эпизодов
Какой же глупый поступок защитника Аль-Ахли на красную. Он прямо подпрыгнул, чтобы более высокого соперника в лицо боднуть.
Он в финале второй по значимости азиатской ЛЧ
Комментарий удален модератором
Матида дотерпела, теперь в большинстве 20 минут у них будет.
