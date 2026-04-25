«Аль-Ахли» Мареза и Тоуни во второй раз подряд взял азиатскую ЛЧ – обыграли 1:0 «Матиду Зельвию», Аль-Бурайкан забил в экстра-таймах. ВидеоСпортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт

«Аль-Ахли» Мареза и Тоуни во второй раз подряд взял азиатскую ЛЧ – обыграли 1:0 «Матиду Зельвию», Аль-Бурайкан забил в экстра-таймах.
«Аль-Ахли» победил в азиатской Лиге чемпионов.
Команда Маттиаса Яйссле обыграла «Матиду Зельвию» в финале турнира (1:0), решающий гол на 97-й минуте забил нападающий Фирас Аль-Бурайкан. ВидеоСпортс’’ показывает игру совместно с ТВ Старт.
Это вторая подряд победа «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии – в сезоне-2024/25 команда оказалась сильнее японского «Кавасаки Фронтале» (2:0).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
А это Мачида японская всего лишь