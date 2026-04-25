Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мыслями об игре ЦСКА во второй половине сезона Мир РПЛ.
«Я восхищался игрой ЦСКА на зимних сборах. Но как показала практика, Челестини ошибся с подготовкой к чемпионату. Команда находится в неоптимальном состоянии.
Когда главный тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева, встает вопрос о компетенции Челестини. Насколько хорошо он знает наш чемпионат, если так расстается с российским лидером? Мы помним скандальные истории с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом.
Когда команде тяжело, тренер должен быть рассудительным, спокойным и толерантным. Надо уметь сводить на нет опасные ситуации. Во главе всего – результат.
Из-за не совсем вразумительных действий Челестини все вокруг него начали нервничать. Постоянная ротация состава. Если вопрос по Мойзесу решен, ставьте его в стартовый состав. Мы же знаем его харизму и качества. Если он не играет, тренер сводит счеты с футболистом? Или показывает, что Мойзес не готов играть? Так что, он за 10 дней разучился играть в футбол?
У меня есть вопросы к Челестини, ЦСКА перестал быть похожим на себя.
Мы знаем, что Гинер и Бабаев всегда контролировали ситуацию в клубе. ЦСКА всегда славился спокойствием, понятным менеджментом. Сейчас Челестини просто взорвал эту ситуацию.
К сожалению, это не идет на пользу команде. Результата нет, игры нет. Все ждали, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, а теперь они борются за место под солнцем», – сказал Дмитрий Пятибратов.
Да и то, сказал чтобы все стороны выглядели нормально и приглядно
Не он был инициатором обмена и вряд ли его хотел
Так можно все перевернуть и дойти до того, что Дивееву вообще все равно, и ЦСКА он не любил.