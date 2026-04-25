Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»

Дмитрий Пятибратов: встает вопрос о компетенции Челестини.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мыслями об игре ЦСКА во второй половине сезона Мир РПЛ .

«Я восхищался игрой ЦСКА на зимних сборах. Но как показала практика, Челестини ошибся с подготовкой к чемпионату. Команда находится в неоптимальном состоянии.

Когда главный тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева, встает вопрос о компетенции Челестини. Насколько хорошо он знает наш чемпионат, если так расстается с российским лидером? Мы помним скандальные истории с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом .

Когда команде тяжело, тренер должен быть рассудительным, спокойным и толерантным. Надо уметь сводить на нет опасные ситуации. Во главе всего – результат.

Из-за не совсем вразумительных действий Челестини все вокруг него начали нервничать. Постоянная ротация состава. Если вопрос по Мойзесу решен, ставьте его в стартовый состав. Мы же знаем его харизму и качества. Если он не играет, тренер сводит счеты с футболистом? Или показывает, что Мойзес не готов играть? Так что, он за 10 дней разучился играть в футбол?

У меня есть вопросы к Челестини, ЦСКА перестал быть похожим на себя.

Мы знаем, что Гинер и Бабаев всегда контролировали ситуацию в клубе. ЦСКА всегда славился спокойствием, понятным менеджментом. Сейчас Челестини просто взорвал эту ситуацию.

К сожалению, это не идет на пользу команде. Результата нет, игры нет. Все ждали, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, а теперь они борются за место под солнцем», – сказал Дмитрий Пятибратов.