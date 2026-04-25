  • Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мыслями об игре ЦСКА во второй половине сезона Мир РПЛ.

«Я восхищался игрой ЦСКА на зимних сборах. Но как показала практика, Челестини ошибся с подготовкой к чемпионату. Команда находится в неоптимальном состоянии.

Когда главный тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева, встает вопрос о компетенции Челестини. Насколько хорошо он знает наш чемпионат, если так расстается с российским лидером? Мы помним скандальные истории с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом.

Когда команде тяжело, тренер должен быть рассудительным, спокойным и толерантным. Надо уметь сводить на нет опасные ситуации. Во главе всего – результат.

Из-за не совсем вразумительных действий Челестини все вокруг него начали нервничать. Постоянная ротация состава. Если вопрос по Мойзесу решен, ставьте его в стартовый состав. Мы же знаем его харизму и качества. Если он не играет, тренер сводит счеты с футболистом? Или показывает, что Мойзес не готов играть? Так что, он за 10 дней разучился играть в футбол?

У меня есть вопросы к Челестини, ЦСКА перестал быть похожим на себя.

Мы знаем, что Гинер и Бабаев всегда контролировали ситуацию в клубе. ЦСКА всегда славился спокойствием, понятным менеджментом. Сейчас Челестини просто взорвал эту ситуацию.

К сожалению, это не идет на пользу команде. Результата нет, игры нет. Все ждали, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, а теперь они борются за место под солнцем», – сказал Дмитрий Пятибратов.

Давно пора сменить некомпетентного Челестини на компетентного Пятибратова.
То, что Челестини обосрался с предсезонной очевидно всем. И уход Дивеева оказался огромной потерей
Сейчас бы тренеру у которого пик карьеры Факел обсуждать компетентность главного тренера ЦСКА 😁
Сейчас бы комментатору у которого пик карьеры - диван, обсуждать компетентность тренера
Просто человек провалил подготовку на сборах. До этого результаты были на багаже другого тренера
Сколько Дивееву ещё раз надо повторить, что он сам хотел сменить обстановку и чувствовал, что нужен новый вызов, а Челестини искал приличного напа, чтобы коллективные Пятибратовы что-то поняли?
Дивеев сказал, что он был не против сменить обстановку
Да и то, сказал чтобы все стороны выглядели нормально и приглядно
Не он был инициатором обмена и вряд ли его хотел
Дивеев ещё много раз сказал, что инициатива шла не от него. Это ты пропустил? И приличного нападающего почему найти не смогли?
А что это вообще за дух, Пятибров ?
Ключевое «вряд ли». А если ему было одинаково? Остаюсь, ок. Меняют, ок.
Так можно все перевернуть и дойти до того, что Дивееву вообще все равно, и ЦСКА он не любил.
Ну правильно, не руководству же вопросы компетенции задавать. До Челестини золото за золотом брали.
Про ЦСКА только Соловьев и Терешкова ещё не высказались. И все знают что и как надо сделать.
Уход Дивеева нельзя называть причиной неудач ЦСКА. Команда перестала забивать. А также утратила контроль мяча, возрос брак при передачах и почти не стало подборов, что увеличило нагрузку на оборону. На лицо системный кризис при подготовке к сезону.
Рекомендуем
Главные новости
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
17 минут назад
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
вчера, 20:25
Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»
вчера, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
29 минут назад
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
41 минуту назад
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем