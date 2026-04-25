  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»
Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».

«Клубы в целом эту позицию приняли. Не с восторгом, будем откровенны. Всем хочется чувствовать себя более свободно, более вольготно.

Но мы должны двигаться в направлении подготовки наших российских футболистов. Все клубы заинтересованы в том, чтобы развивать детско-юношеский футбол», – заявил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Приказ о лимите «12+7» подписан – Дегтярев продавил РПЛ. Решению, против которого все клубы, аплодировали

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
logoПолитика
лимит на легионеров
logoСпартак
logoЗенит
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЛокомотив
детский футбол
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
-детским тренерам зарплату повысили?
-манежи полноразмерные строите по всей стране? (зимнее первенство проводите- на улице минус 15. Иногда тренироваться невозможно).
Начать правильно бы с этой стороны, а не с облегченного доступа в состав для игроков с российским паспортом
Пчёлы против мёда? Если вы занимаетесь футболом, то лимит для вас
За 35 мультов потраченных на бразильское бревно Луиса Энрике можно было бы устроить.
Почему он ни разу не сказал какая связь между лимитом и развитием детского футбола?
А потому что связи нет. И ему не хватает мозгов это осознать
Комментарий скрыт
Если они лучше (а никакой хозяин клуба не будет комплектоваться теми кто хуже при возможности выбора) чем выпускники местных ДЮСШ, то вопрос не к ним а к ДЮСШ и системе.
Так двигайся, а не вводи лимит
Не раз уже прозодили. Лимит не дает дорогу молодым игрокам. Лимит продлевает карьеру посредственным паспортистам, и вместо омоложения лиги просто увеличится средний возраст игроков. Ну и зарплаты лимитчиков вырастут
Согласен полностью. У нас и так в топ-клубах играют Заболотный и Ерохин, которым уже давно пора на пенсию.
Ну вот здесь же была статья о тренере, который подготовил Миранчуков и еще нескольких топ-игроков в глубоко провинциальном городе, без средств, без поддержки. Что сейчас человек имеет в жизни? Выгорание и ноль благодарности. Дегтярев, ау!
Кстати, да. Ему бы вон выписал министерскую какую-то премию, например.
Ну так готовь! Займись футбольными школами и их оснащением с обеспечением а талантливые выпускники уж не пропадут и с нынешним лимитом. В Твери пацаны в СШОР играют на убитой синтетике, хотя это город между Питером и Москвой (на том же поле играет и местный клуб Тверь). Ужесточение лимита постелит натуральный газон на местный стадион Химик или в СШОР?
Так обратись к губернатору, или мэру.
Что ноешь тут ?
По Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", за детско-юношеский спорт отвечают регионы, в лице губернатора и мэров городов.
Обращайтесь у ним, или к депутатам, чтобы они меняли закон, наделив полномочиями Минспорт

Вот только проблема. Никто закон менять не будет, потому как смысла нет, денег всё равно больше не будет. Минфин, правительство, выделяет на спорт самый минимум. И Дегтярёв поэтому ищет лазейки, чтобы найти деньги, особенно такие, которые выделяются на кривоногих футболистов, а не на детей.
На данный момент Минспорт РФ получает из федерального бюджета 2% на спорт, и то, это почти всё, уходит на то, что относится к федеральному Минспорту.., и немного на софинансирование.
а сколько уходит на содержание всяких никому не нужных футбольных и прочих клубов с кучей легионеров? или ты сейчас расскажешь, что нет государственных клубов или в них нет легов?
Клубы заинтересованы прибыль получить и чемпионат выиграть. В детско-юношеском футболе они вообще не заинтересованы, лишняя статья расходов просто.
пилить на трансферах проще, чем развивать своих...
Больше золота кривоногим паспортистам, лишь бы были
Вообще не по понятиям Дегтярев поступил в этой ситуации, конечно. По понятиям было бы сначала сказать: "Пока я министр спорта, лимит на легионеров меняться не будет". А потом тут же его поменять.
Но ничего, он относительно молодой чиновник, ещё научится у лучших 💪🏻
Ага, подготовке к ещё большему их финансовому благополучию
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
