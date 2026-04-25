Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»
Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».
«Клубы в целом эту позицию приняли. Не с восторгом, будем откровенны. Всем хочется чувствовать себя более свободно, более вольготно.
Но мы должны двигаться в направлении подготовки наших российских футболистов. Все клубы заинтересованы в том, чтобы развивать детско-юношеский футбол», – заявил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».
Приказ о лимите «12+7» подписан – Дегтярев продавил РПЛ. Решению, против которого все клубы, аплодировали
Что делать с Челестини?25926 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
-манежи полноразмерные строите по всей стране? (зимнее первенство проводите- на улице минус 15. Иногда тренироваться невозможно).
Начать правильно бы с этой стороны, а не с облегченного доступа в состав для игроков с российским паспортом
А потому что связи нет. И ему не хватает мозгов это осознать
Что ноешь тут ?
По Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", за детско-юношеский спорт отвечают регионы, в лице губернатора и мэров городов.
Обращайтесь у ним, или к депутатам, чтобы они меняли закон, наделив полномочиями Минспорт
Вот только проблема. Никто закон менять не будет, потому как смысла нет, денег всё равно больше не будет. Минфин, правительство, выделяет на спорт самый минимум. И Дегтярёв поэтому ищет лазейки, чтобы найти деньги, особенно такие, которые выделяются на кривоногих футболистов, а не на детей.
На данный момент Минспорт РФ получает из федерального бюджета 2% на спорт, и то, это почти всё, уходит на то, что относится к федеральному Минспорту.., и немного на софинансирование.
Но ничего, он относительно молодой чиновник, ещё научится у лучших 💪🏻