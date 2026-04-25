Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»

Михаил Дегтярев: клубы РПЛ приняли позицию по лимиту не с восторгом.

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ : «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7» .

«Клубы в целом эту позицию приняли. Не с восторгом, будем откровенны. Всем хочется чувствовать себя более свободно, более вольготно.

Но мы должны двигаться в направлении подготовки наших российских футболистов. Все клубы заинтересованы в том, чтобы развивать детско-юношеский футбол», – заявил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

