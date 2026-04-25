  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
42

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (2:1) и вышел в финал Кубка Англии. Доку забил на 82-й и ассистировал Нико на 87-й

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в 1/2 финала Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финн Азаз забил на 79-й минуте. Жереми Доку сравнял на 82-й. Нико Гонсалес забил с паса Доку на 87-й.

Кубок Англии. Полуфинал
25 апреля 16:15, Уэмбли
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 1
1.84xG0.18
Логотип гостевой команды
Саутгемптон
Матч окончен
90’
+3’
Харвуд-Беллис
89’
Феллоуз   Эдози
89’
Бри   Арчер
  Нико Гонсалес
87’
Рейндерс   Бернарду Силва
85’
  Доку
82’
79’
  Азаз
76’
Велингтон   Мацуки
Аит-Нури   О`Райли
71’
Мармуш   Холанд
71’
61’
Брэгг   Чарльз
61’
Стюарт   Ларин
Фоден   Савиньо
58’
Ковачич   Доку
58’
2тайм
Перерыв
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Аке, Стоунз, Матеуш Нунеш, Фоден, Шерки, Ковачич, Нико Гонсалес, Рейндерс, Мармуш
Запасные: Фоден, Мармуш, Доннарумма, Хусанов, Рейндерс, Льюис, Аит-Нури, Ковачич, Гехи
1тайм
Саутгемптон:
Перец, Велингтон, Феллоуз, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Сиенза, Яндер, Брэгг, Азаз, Стюарт
Запасные: Стюарт, Куарши, Велингтон, Брэгг, Лонг, Йелерт, Феллоуз, Робинсон, Бри
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Что делать с Челестини?25926 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Англии
онлайны
logoСаутгемптон
logoМанчестер Сити
logoФинн Азаз
logoЖереми Доку
logoНико Гонсалес
logoпремьер-лига Англия
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Иду на игру. Урааа
Ожидание квадрупл Арсенала - реальность хет-трик титулов у Сити ))
Пеп может взять 3 кубка за сезон )) ) 1 уже есть)
Минимально уже два )
Извините , думаю , что 3 !
Ничего себе Ман Сити прорвало как раз вовремя
Девятый полуфинал для Пепа за десять лет.
Был ли хоть кто нибудь стабильнее?
Жаль, правда, что всего 2 кубка.
Думается, самое время выпустить полуоснову. Можно даже дать побегать Стоунзу с Ковачичем.
В случае победы, на неделе поставят Борнмут. Затем очередной выезд к Эвертону.
Так что сегодня хотя бы половина основы должны отдыхать. Те же Бернарду, Холланд, О’Райли, вингеры.
Ждём бистяру Фодена и Савиньо. Они то устроят разнос
А откуда инфа, что в случае победы поставят Борнмут?
Борнмут 17 мая будет
Сити с волевой победои.!
Шерки можно было и в запасе оставить
Где он насчитал 7 минут???
Сити, ты меня так больше не пугай. Я и так в этом сезоне от всех своих команд страдаю.
Сотон думает, что лучше бы мы не забивали
Ждем святых в АПЛ и победу Сити в кубке. Всех с победой
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
