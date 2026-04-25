  Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что финансовые трудности в Мир РПЛ испытывает не только «Ростов».

— В курсе ли РФС о проблемах «Ростова»?

— Иногда мы знаем даже больше, чем сам «Ростов».

— Пройдет ли клуб лицензирование?

— Это решит комиссия по лицензированию. Есть несколько клубов, к которым у нас есть вопросы, и они предварительно им заданы. Процедура лицензирования пока идет, и 15 мая все будет понятно.

— «Ростов» в их числе?

— Там не только «Ростов», — сказал Митрофанов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ростов должен быть в чемпионате, это одна из частичек российского футбола.
Ростов - прекрасный клуб. Но вопрос к руководству и властям региона, если не могут обеспечить существование команды. Долги по зарплате - это позорище
Про долги по зарплате поподробнее расскажешь? Специально уточняю: про те, которые есть на данную минуту.
А кто-то говорит о расширении РПЛ...
Естественно говорят. В ФНЛ достаточно богатых клубов.
Это желание болельщиков, понятно, что оно не совпадает с возможностями регионов.
Было бы здорово иметь в РПЛ хотя бы 18 команд. Но лично мне было бы интересно, если бы эти команды добавились из регионов, а по факту получилось бы, что деньги были бы у клубов из Москвы и регионы так же остались бы без большого футбола.
Опять будет цирк с конями, когда вылетевшие команды вернут?
