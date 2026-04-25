Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: не только «Ростов», решит лицензирование.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что финансовые трудности в Мир РПЛ испытывает не только «Ростов».
— В курсе ли РФС о проблемах «Ростова»?
— Иногда мы знаем даже больше, чем сам «Ростов».
— Пройдет ли клуб лицензирование?
— Это решит комиссия по лицензированию. Есть несколько клубов, к которым у нас есть вопросы, и они предварительно им заданы. Процедура лицензирования пока идет, и 15 мая все будет понятно.
— «Ростов» в их числе?
— Там не только «Ростов», — сказал Митрофанов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Было бы здорово иметь в РПЛ хотя бы 18 команд. Но лично мне было бы интересно, если бы эти команды добавились из регионов, а по факту получилось бы, что деньги были бы у клубов из Москвы и регионы так же остались бы без большого футбола.