«Арсенал» одолел «Ньюкасл» благодаря голу Эзе – 1:0

«Арсенал» победил «Ньюкасл» (1:0) в 34-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эберечи Эзе забил единственный гол на 9-й минуте.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
25 апреля 16:30, Эмирейтс
Арсенал
1 - 0
0.64xG0.87
Ньюкасл
86’
Уиллок   Эланга
Райс
86’
Мадуэке   Сака
81’
Субименди   Льюис-Скелли
81’
75’
Бруно Гимараэс   Вольтемаде
74’
Поуп
Мартинелли
71’
66’
Осула   Висса
66’
Дж. Мерфи   Барнс
57’
Берн
Эзе   Мартинелли
53’
2тайм
Перерыв
Хавертц   Дьокереш
34’
  Эзе
9’
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Эзе, Хавертц, Мадуэке
Запасные: Субименди, Эзе, Хавертц, Мадуэке, Москера, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Доуман, Троссард
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Майли, Тонали, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Холл, Нив, Дж. Мерфи, Уиллок, Осула, Бруно Гимараэс, Рэмсдейл, Триппьер, А. Мерфи
Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Удачи Арсеналу. Надо побеждать!
Возьмите кубок, парни. И дайте мне помереть спокойно уже.
Такое ощущение будто игроки Арсенала хотят забежать в ворота с мячом, хорошо Эзе бил издали. На Дьёкерша жалуются, малозаметный, так-то пасуют и навешивают ему ужасно, они даже не стараются
3 в 1 запорол выход, как ему еще давать?
Плевать сколько он запорол, пока он на поле - обязаны ему давать, если он в более опасной позиции. Не игроки решают, а тренер.
Ну, из хорошего можно отметить, что Арсенал последние два матча можно смотреть даже. Надеюсь, ещё прибавят. Стали через центр разыгрывать, ошибок в пасах стало поменьше, хотя все ещё непонимание какое-то на поле присутствует. В любом случае, три очка есть три очка.
Ошибок в пасах стало меньше? Мы один и тот же матч смотрели?
Ты предыдущие пять до встречи с Сити видел? В сравнении с тем, что было — намного меньше. Там буквально в трех метрах между двумя своими игроками пасы были, и мяч уходил в аут.
С победой. Блеклая, вымученная, но 3 очка не пахнут
Эберечи зарешал 💪🏼
С победой! Против сильного и неудобного соперника .
Момент истины. Если и сегодня будет потеря очков, то все - точно приплыли
Арсенал играет хуже, чем с Сити. Надо прибавлять!!!! Только победа нужна!
явно держат в уме Атлетико и особо сил не тратят
Кай запарил ломаться!
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
44 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
59 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
14 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем