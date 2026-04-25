«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке

Рожков: больше склоняюсь к чемпионству «Краснодара».

Защитник «Рубина » Илья Рожков считает, что Мир РПЛ вновь выиграет «Краснодар ».

После 26 туров «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит » на одно очко.

«Я посмотрел, что там происходит в таблице. Вообще в последние годы наш чемпионат стал красочнее. Интересно, кто как закончит.

В этом сезоне больше склоняюсь к победе «Краснодара », — сказал Рожков.