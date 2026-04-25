  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
161

«Бавария» вырвала победу у «Майнца» (4:3), проигрывая 0:3 после первого тайма! Джексон, Олисе, Мусиала и Кейн забили во втором

«Бавария» одолела «Майнц».

«Бавария» в статусе чемпиона в гостях вырвала победу у «Майнца» (4:3) в 31-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Мева Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 15-й минуте счет открыл защитник хозяев Доминик Кор. На 29-й отличился хавбек Пауль Небель. В добавленное к первому тайму время счет до разгромного довел форвард Шералдо Беккер.

На 53-й Николас Джексон отыграл один мяч. Майкл Олисе забил на 73-й. Джамал Мусиала сравнял счет на 80-й. Харри Кейн забил на 83-й.

Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 13:30, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
3 - 4
3.22xG2.36
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
90’
+7’
Олисе
Небель   Бевинг
85’
Кор   Вайпер
85’
83’
  Кейн
80’
  Мусиала
Видмер   Каси
80’
Амири   Мэлоуни
79’
77’
Ндиайе   Та
73’
  Олисе
Беккер   Зиб
71’
57’
Дэвис   Станишич
57’
Геррейру   Мусиала
53’
  Джексон
46’
Диас   Олисе
46’
Павлович   Кейн
2тайм
Перерыв
  Беккер
45’
+2’
33’
Лаймер
  Небель
29’
Кор
20’
  Кор
15’
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Кавасаки, Амири, Кор, Беккер, Ферачниг, Небель, Видмер, Центнер, Потульски
1тайм
Бавария:
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Павлович, Ндиайе, Диас, Горетцка, Геррейру, Джексон
Запасные: Павич, Ндиайе, Нойер, Дэвис, Павлович, Диас, Геррейру, Офли
Подробнее

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Что делать с Челестини?25827 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМайнц
онлайны
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoДоминик Кор
logoПауль Небель
logoШералдо Беккер
logoНиколас Джексон
logoМайкл Олисе
logoДжамал Мусиала
logoХарри Кейн
161 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Это фантастика конечно. Уйти с 0:3 на 4:3 это нечто.
Эта Бавария на каком-то принципиально ином уровне играет. Как кошка с мышкой, даёт в себя поверить на какое-то время, а потом безжалостно сжирает. Напоминает Барсу 2009-2015, но, пожалуй, эта Бавария даже мощнее.
Ответ Александр Колосов
У Флика и Хайнкеса вроде и помощнее Бавария была)
Ответ CoId_Little_Heart
Возможно, но сейчас уровень топ клубов немного упал. Кроме Баварии сейчас разве что ПСЖ может играть в свой футбол, без оглядки на соперника
Олисе положил красоту опять
Ответ maxuser
Чисто дух Роббена вселился
Ответ Bromgecksin
Этот дух ещё долго будет в тать на правом фланге Альянц Арены, легенды живут в сердцах вечно
С победой баварцы. Сочувствую драндулетам😅
Ответ Jor Hakobyan
у этих малых,все горит наверняка)
Ответ BLADER
Какой ещё наверняка?😅 В этом сезоне после каждой игры Баварии у них фейерверк в том месте где не светится солнце😅 За сезон всего два выходных было у них😅
Такое чувство, что Бавария в любой момент сможет забить, сколько захочет:)
Ответ Ruscello
Да они просто издеваются
Ответ Ruscello
100%! Как будто в поддавки играют, а потом включаются
Бавария это жесть 😬
Майнц исторически сложный соперник, в последних 5 матчах на своем стадионе у них 4 победы над Баварией. У Баварии сумасшедший график, был тяжелейший матч на Кубок против Байера, до этого Реал и оформление чемпионства. Трагедии никакой нет, просто неудачный тайм, чемпионат выигран, главное без травм и сохранить силы. Тем более Бавария демонстрирует дух победителей! ПСЖ набрал ход и играет отлично, опять придется совершать подвиг😃
Mia san Mia!
Ответ Михо
Комментарий скрыт
Ответ Крушение баварского драндулета
Ты чуток умственно отсталый?
Сегодня ужасно все играют из полевых. Урбига жалко
у этой Баварии есть стальные...)
«Теоретически мы переключимся на «Майнц», даже несмотря на то, что уже обеспечили себе титул. У нас есть четкий план подготовки к матчам. Я не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны» - Компани. Теория не сработала получается) ну на самом деле все правильно, скамейка очень короткая сейчас.
Ответ Harryck
Ага, поторопились вы.
Ответ Haematemesis
Да, но план у Компани очевидно был изначально другой) В любом случае рад, команда должна уметь под разные ситуации подстраиваться и такой пример хороший. В "БЛ" еще несколько матчей в сезоне вытащили, с "ПСЖ" в 10-м в группе "ЛЧ" в гостях победу удержавали целый тайм, с "Реалом" испытание получилось. В общем интересно наблюдать как в этом сезоне "Бавария" гибка и справляется с проблемами.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
1 минуту назадПромо
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем