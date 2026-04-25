«Бавария» вырвала победу у «Майнца» (4:3), проигрывая 0:3 после первого тайма! Джексон, Олисе, Мусиала и Кейн забили во втором
«Бавария» в статусе чемпиона в гостях вырвала победу у «Майнца» (4:3) в 31-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Мева Арене».
Уже на 15-й минуте счет открыл защитник хозяев Доминик Кор. На 29-й отличился хавбек Пауль Небель. В добавленное к первому тайму время счет до разгромного довел форвард Шералдо Беккер.
На 53-й Николас Джексон отыграл один мяч. Майкл Олисе забил на 73-й. Джамал Мусиала сравнял счет на 80-й. Харри Кейн забил на 83-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
