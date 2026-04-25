«Барселона» победила «Хетафе» на выезде – 2:0. Рэшфорд и Фермин забили

«Хетафе» проиграл «Барселоне» (0:2) в 32-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Колисеум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фермин Лопес открыл счет на 45-й минуте. Маркус Рэшфорд забил на 74-й.

Ла Лига Испания. 32 тур
25 апреля 14:15, Колисеум
Хетафе
0 - 2
0.61xG2.05
Барселона
88’
Педри   Касадо
Мартин
87’
82’
Фермин Лопес   Бальде
Арамбарри   Камара
81’
Давинчи   Санкрис
76’
Джене   Абкар
76’
74’
  Рэшфорд
Джене
63’
60’
Гави   де Йонг
60’
Бардагжи   Рэшфорд
60’
Кунде   Араухо
Бирманчевич   Васкес
46’
Боселли   Фемения
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Фермин Лопес
39’
Гави
20’
Кунде
Хетафе
Сория, Давинчи, Иглесиас, Джене, Дуарте, Боселли, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Бирманчевич
Запасные: Летачек, Рикельме, Лисо, Джене, Рико, Давинчи, Боселли, Ньом, Хави Муньос, Арамбарри, Бирманчевич, Монтес
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Аллер, Ферран Торрес, Кунде, Шченсны, Эспарт, Педри, Гави, Фермин Лопес, Кортес, Маркес, Бардагжи
Что делать с Челестини?25926 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
301 комментарий
Смотрю, популярный в этом сезоне во всех турнирах флешмоб "показывать игрокам Барсы карточки за каждый фол, а соперникам давать одну жёлтую из трёх заработанных" продолжается. А ведь это скотство стало настолько обыденным, что уже даже как-то не удивляет.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Причём игрокам Барсы с удовольствием раздают как жёлтые, так и красные карточки.
Ответ NartApsua
Я такого задавливания одной команды и не припомню даже. Просто натурально каждый матч баланс судейских ошибок всегда не в пользу Барсы. После мерзости с Атлетико даже не было желания досматривать этот клубный сезон. Думал, к чемпионату мира подтянусь. Но всё-таки решил, что надо дотопить в Ла Лиге 💪🏻
Кто пас отдал? Любимый игрок Войда?
Ответ Emin Aliev
и шуллера, этот тоже давно таращится ничего в упор не видя
Ответ Emin Aliev
Педри хозяин войда
Не понимаю нахрена такие говно команды как хетафе вообще нужны. Сыграли 35 минут из них минут 6 вратарь мяч выносил. Чуть Барса включится - сразу фолят. Невыносимо смотреть на такое. Ну и крот на судье - гений. За игру корпус в корпус желтую дает. Но только если игрок Басры так сыграет
Ответ Headly
Они играют как умеют, если с такой игрой они держутся в Ла лиге и тем более за еврокубки боряться, то всё справедливо. И всё правильно они делают.
Меня смешит всегда, когда сливочные болваны, зашедшие от безделья, а может случайно, из-за своей глупости, на чужую ветку, начинают тут истерить и доказывать нам, болелам Барселоны по поводу того, что скоро молодежь Барсы сдуется и будет доигрывать в средненьких клубах (я про понос Декстера в том числе), а сами трясутся со страха от одной только мысли, а что будет, если Барса начнет покупать, что будет, если Барса купит игрока уровня Мбаппе?... Я отвечу. Песец Реалу будет! Так что обращаюсь к вам, сливочные болванчики, держите крепче булки, не то прорвет ваши пуканчики!
Ответ Dimaldo
Не надо нам игрок уровня Мбаппе!
Ответ Dimaldo
Перекрестись! Зачем нам такой как Мбаппе)))
мадридисты до 90 минуты с Бетисом уже фантазировали, как они отыгрывают +9 у Барсы без Ямала и Рафиньи. Но уже +11
Ответ Свисток Негрейры
Войд, смотришь?
Лучше спросить: Войд, глотаешь?
Хетафе это команда вызывающая только отвращение
Ответ Dishka
Смотришь Симеоновское Атлетико думаешь до чего неприятная команда. И тут появляется Хетафе...
Ответ Dishka
Хетафе играет, исходя из своих возможностей. Разницу в технике пытаются компенсировать чем угодно. И такой подход имеет право на жизнь, если приносит результат. Я думаю, если бы владельцы купили им Мусиалу, Бруну и Ямаля, они бы в другой футбол играли.
Будет невероятно сложно против Хетафе, который еще и на ходу.
Но сделать +11 манит невероятно сильно )

Очень надеюсь, что вся команда выложится на максимум за себя и тех парней: Ямаля, Берналя и Рафу )
Ответ Кирилл
хотите мое мнения? Барселона уверенно победит
Ответ Максим Макс_1116879745
Конечно, хотелось бы уверенно победить.

Но последняя победа Барселоны на стадионе Хетафе датирована 28 сентября 2019 года - после этого было 1 поражение и 4 ничьих.
Поэтому, я бы не зарекался.
Почему нам за все карточки дают, а этим ни одной, спасибо тебасу за интригу 👍
Кто там спрашивал, зачем Педри на поле? Вот за этим. Он по-моему лучший в мире по вот таким разрезающим вертикальным передачам.
