  • Ненахов о фото с алкоголем и кальяном: «Я просто сидел, обычный вечер одноклассников. Банку пива могу позволить только в отпуске»
Ненахов о фото с алкоголем и кальяном: «Я просто сидел, обычный вечер одноклассников. Банку пива могу позволить только в отпуске»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов отреагировал на публикацию фотографий с вечеринки в подмосковном ресторане.

Неделю назад телеграм‑канал Sport Baza опубликовал фотографии Ненахова с вечера выпускников с алкоголем и кальяном в день матча Мир РПЛ «Оренбург» – «Локомотив» (0:1), который футболист пропустил из‑за травмы.

– Вся команда посмеялась. Все знали, что я просто сидел и это был обычный вечер одноклассников. В этом нет ничего такого. В клубе никаких санкций не было, все нормально отреагировали. 

– Можете себе позволить банку пива во время сезона?

– Только в отпуске. Я профессионал, – сказал Ненахов.

Да какой ты профессионал? Помню видео, Леху Березуцкого бухого выводили под руки из какого-то клуба в спортивной форме. Вот он профессионал - и мог выпить, и кубок УЕФА выиграл, и многократно чемпион России.
Хоккеисты ЦСКА во времена СССР после успешного матча ехали в ресторан Аэровокзала и там гудели.
И чемпионами страны становились, и чемпионами мира и Европы, и ОИ выигрывали в составе сборной СССР. Вот были люди!
И в спортивной форме
Овечкин бухает после игр пивко, а ему нельзя, что за бред
Организмы у всех людей разные.
Нет смысла сравнивать топ спортсмена с лимитным чудом
Во всём виноваты одноклассники, гребанные алкаши)))
У меня тоже многие спились
""Раньше футболисты пили, курили и играли, а сейчас не пьют, не курят, и не играют" (с) Валерий Карпин
Руссо футболисто облико морале
Кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет!
Чё не пьёшь? Зидан что ли?, или нас не уважаешь?)
"Я профессионал", — сказал Ненахов. тут уже посмеялись мы.
А потом кончил пить, потому что устал,
Начал об пол крушить благородный хрусталь!
Кто не курит и не пьёт в Локомотив не попадёт.
да как ты посмел банку пива выпить в свободное время?
