Ненахов о фото с алкоголем и кальяном: «Я просто сидел, обычный вечер одноклассников. Банку пива могу позволить только в отпуске»

Ненахов: банку пива могу позволить только в отпуске.

Защитник «Локомотива » Максим Ненахов отреагировал на публикацию фотографий с вечеринки в подмосковном ресторане.

Неделю назад телеграм‑канал Sport Baza опубликовал фотографии Ненахова с вечера выпускников с алкоголем и кальяном в день матча Мир РПЛ «Оренбург» – «Локомотив» (0:1), который футболист пропустил из‑за травмы.

– Вся команда посмеялась. Все знали, что я просто сидел и это был обычный вечер одноклассников. В этом нет ничего такого. В клубе никаких санкций не было, все нормально отреагировали.

– Можете себе позволить банку пива во время сезона?

– Только в отпуске. Я профессионал, – сказал Ненахов.