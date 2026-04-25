Ненахов о фото с алкоголем и кальяном: «Я просто сидел, обычный вечер одноклассников. Банку пива могу позволить только в отпуске»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов отреагировал на публикацию фотографий с вечеринки в подмосковном ресторане.
Неделю назад телеграм‑канал Sport Baza опубликовал фотографии Ненахова с вечера выпускников с алкоголем и кальяном в день матча Мир РПЛ «Оренбург» – «Локомотив» (0:1), который футболист пропустил из‑за травмы.
– Вся команда посмеялась. Все знали, что я просто сидел и это был обычный вечер одноклассников. В этом нет ничего такого. В клубе никаких санкций не было, все нормально отреагировали.
– Можете себе позволить банку пива во время сезона?
– Только в отпуске. Я профессионал, – сказал Ненахов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
