Матч окончен
«Аль-Ахли» победил в ЛЧ Азии, обыграв «Матида Зельвия» в финале. Саудовский клуб выиграл турнир второй раз подряд
В Лиге чемпионов Азии прошел финальный матч.
В финале Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Ахли» обыграл японский клуб «Матида Зельвия» (1:0 в экстра-таймах).
Это вторая подряд победа «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии – в сезоне-2024/25 команда оказалась сильнее японского «Кавасаки Фронтале» (2:0) в финале.
Рекорд по числу побед в турнире удерживает «Аль-Хилаль» – 4 трофея.
25 апреля 16:15, King Abdullah Sports City
1 - 0
1.62xG0.65
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
