  «Аль-Ахли» победил в ЛЧ Азии, обыграв «Матида Зельвия» в финале. Саудовский клуб выиграл турнир второй раз подряд
«Аль-Ахли» победил в ЛЧ Азии, обыграв «Матида Зельвия» в финале. Саудовский клуб выиграл турнир второй раз подряд

В Лиге чемпионов Азии прошел финальный матч.

В финале Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Ахли» обыграл японский клуб «Матида Зельвия» (1:0 в экстра-таймах).

Это вторая подряд победа «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии – в сезоне-2024/25 команда оказалась сильнее японского «Кавасаки Фронтале» (2:0) в финале.

Рекорд по числу побед в турнире удерживает «Аль-Хилаль» – 4 трофея.

Лига чемпионов Азии Элита. Финал
25 апреля 16:15, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
2
1 - 0
1.62xG0.65
Матида Зельвия
Тоуни   Матиас
120’
+1’
Рожер
118’
Марез   Аль-Джухани
114’
Хамед   Бакор
111’
105’
Седзи   Сенто
2 доптайм
Перерыв
105’
Седзи   Сенто
99’
Накамура   Мотидзуки
  Аль-Бурайкан
96’
1 доптайм
Перерыв
90’
+7’
Накаяма   Дрешевич
Абдулрахман
90’
+5’
89’
Енги   Фудзио
89’
Лави   Симода
70’
Енги
Аль-Хавсави
68’
Мийо   Аль-Бурайкан
62’
62’
Эрик Лима   На Сан Хо
Мийо
57’
2тайм
Перерыв
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Хамед, Кессиэ, Атангана Эдоа, Галено, Мийо, Марез, Тоуни
Запасные: Хамед, Тоуни, Дамс, Мадани, Мийо, Марез, Абдулрахман, Абдо, Гонсалвес, Аль-Санби, Аль-Муваллад, Салех
1тайм
Матида Зельвия:
Тани, Накаяма, Окамура, Седзи, Енги, Хаяси, Лави, Маэ, Накамура, Сома, Эрик Лима
Запасные: Накамура, Морита, Араи, Масуяма, Седзи, Сирасаки, Токумура, Накаяма, Лави, Эрик Лима, Куваяма, Енги
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

С детства за Матильду
Ответ Олег Попов
С детства за Матильду
Матадора
За Айвона Тоуни
За Фираса Аль-Гамди!
Простите,ребята,но это несерьезно!ЛЧ УЕФА выглядит более респектабельней!
японский физрук, буквально, играет в финале. привет Мостоаому
А где Аль Наср??
Ответ Maksmyrza
А где Аль Наср??
В финале лиги чемпионов как бы смешно это не звучало но это правда. В Азии аналог Лиги Европы тоже называется Лига чемпионов
Вот он настоящий уровень Аль-Ахли без ручных свистков Роналду в лиге.

Марез, конечно, своим переходом совершил революцию в саудовском футболе
За Франка Кессие! 💪Пусть второй год выиграют ЛЧ у японцев! 🏆
Физрук все таки не выиграл финал. Аль_Ахли фанатов поздравляю со второй кряду победой в Элитной Лиги Чемпионов
Нужны титулы, покупаешь Мареза, нужны понты берешь криштика:))
Рекомендуем
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
10 минут назадПромо
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Ко всем новостям
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем