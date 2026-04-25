«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью – 0:0. Казанцы не проигрывают с февраля

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином».

«Рубин» и ЦСКА не забили (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Команда Франка Артиги не проигрывает с 28 февраля после матча с «Динамо» Махачкала (1:2). С тех пор у «Рубина» 8 матчей без поражений.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
25 апреля 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
0 - 0
1.16xG0.65
ЦСКА
Рожков   Нижегородов
86’
Сааведра
86’
Арройо   Кабутов
80’
72’
Мойзес   Козлов
66’
Попович   Матеус Рейс
Сиве   Шабанхаджай
64’
Грипши   Безруков
64’
62’
Гонду
51’
Данилов
46’
Кармо   Кисляк
46’
Алвес   Гонду
Лобов   Мальдонадо
46’
Лобов
27’
Вуячич
5’
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку, Сиве
Запасные: Арройо, Лобов, Зотов, Рожков, Кузяев, Кузнецов, Моторин, Грипши, Нигматуллин, Сиве, Грицаенко, Иванов
ЦСКА:
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Баринов, Обляков, Попович, Алвес, Кармо, Мусаев
Запасные: Фиров, Воронов, Кармо, Баровский, Бадмаев, Руис, Алвес, Бандикян, Попович, Бесаев, Мойзес
Что делать с Челестини?25840 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Челистини надо наладить игру в обороне.
Хочет высокую линию защиты, пусть команда тренируется и учится этому. Возможно, во втором тайме Даку в моменте продавит Данилова, но на данный момент, молодой защитник ЦСКА большое открытие. С таким сильным форвардом борется до последнего. Уверенный, цепкий, быстрый. Потенциал большой, пусть набивает шишки, набирается опыта и прогрессирует.
Ответ Dr_horrible
Ему не надо ничего налаживать. Ему надо ехать домой. В челестинию.
Уже 8 лет я задаюсь вопросом: Что все тренеры до единого находят в Облякове? Что он такого вытворяет на тренировках?
У него 1 хорошая игра через 3 ужасных.
Он в ЦСКА должен быть ролевиком, а не лидером.
Ответ Manowar7
Согласен полностью.
Тоже абсолютно не понимаю. Молодой еще будто надежды подавал. А уж лет 5 понятно, что это бестолковый тихоход, раз в году , как и палка, стреляющий и случайно попадающий по воротам.
Наверное первый тренер который засадит его на скамейку или хотя бы ротацию и будет толковый для нас. Один из критериев
Ответ Manowar7
Просто другие игроки ЦСКА за эти 8 лет ещё хуже
Ну что ж «унылым говном» в отличии от первых таймов предыдущих игр этот точно не был. Назовем его «веселое говно».
Мусаев конечно дерево дерево я думал хуже Зе нет ни кого,а нет всё-таки Мусай его опередил.
Ответ Валерий Петров
Вот кого надо было менять в перерыве.
А Рубин хорош по игре
Из "атакующего" футбола Челестини, у нас имеется только дырявая оборона
Ответ Сергун
Блет, как обычно
За три матча, с Ростовом, КС и Сочи(который вообще пропускает больше двух голов за матч), за 270 минут забили 2 гола, один из них на дурака, а виновата оборона
Фейспалм)
На мой взгляд отличную игру провёл Данилов. 17 перехватов, это круто. И ещё, Лусиано вышел на правый, фланг, а не в центр и оказалось, что он и мяч выиграть может, и обыграть, и убежать, и пробить, и головой отличную скидку сделать. Может он вовсе не центральный нападающий? Спасибо, Славе Торопу. А по игре, опять провальный первый тайм, во втором ожили. Конечно, эта игра была получше двух предыдущих, но хорошей её тоже назвать трудно.
Просили Алвеса весь второй круг, а его просто не видно на поле сегодня.
Ответ bear7904
Да тут системная проблема.. с этим уже очень сложно поспорить
Хоть Месси выпускай
Ответ bear7904
А кого видно кроме Данилова и Поповича?
Алвес в предыдущие матчи играл через два на третий по 15 мин, что от него хотеть при такой игре как сегодня? Он хорош когда мы мячом владеем, в такие моменты он и сегодня особо ничего не портил, просто моментов таких мизер сегодня
Лусиано, Виктор и даже Рейс понравились в этой игре. А Данилов просто скала. Ну если не медали, то пусть такие игроки штучные открываются.
Ответ rboroveev@gmail.com
ошибки у Виктора серьезные были, повезло, что не фатальные. а Данилов да, сегодня пря действительно скала, допустил минимум помарок в игре. Лусиано мог голевую оформить, Козлов не смог головой Ставера переиграть...
Обидно только, что комментаторам не ответить. "Посмотреть есть что" говорят, когда Попович в мяч играет, а Даку симулирует.
Ответ Посетитель Зоопарка
Комментарий удален модератором
Ответ Ringol
Ни устаревший язык, ни ваши местные забавы меня не интересуют.
